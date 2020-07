DGAP-News: Citigroup Global Markets Limited: Hinweis vor der Stabilisierung (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Akasol":

Citigroup Global Markets Limited: Hinweis vor der Stabilisierung

DGAP-News: Citigroup Global Markets Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

Citigroup Global Markets Limited: Hinweis vor der Stabilisierung

07.07.2020 / 11:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN,

KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG

DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

Bekanntmachung über Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5 Absatz 4 und 6

der Verordnung 596/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über

Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") vom 16. April 2014 und zur

Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

und der Richtlinie 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission

und gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der

Kommission vom 8. März 2016.

Die Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup" oder

"Stabilisierungsmanager")

hat im Zusammenhang mit dem Börsengang und der Privatplatzierung der

Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main, Deutschland (die

"Gesellschaft"),

die Funktion des Stabilisierungsmanagers übernommen und ist berechtigt, in

dem Zeitraum, der voraussichtlich am 14. Juli 2020 (einschließlich) beginnt

und spätestens 30 Kalendertage danach endet (d.h. am 14. August 2020

(einschließlich)) (der "Stabilisierungszeitraum") in Bezug auf die Aktien

der Gesellschaft, die voraussichtlich am 10. Juli 2020 zum Handel am

regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)

zugelassen werden (International Securities Identification Number (ISIN:

DE000A2GSU42; deutsche Wertpapierkennnummer (WKN): A2GSU4), in dem nach

Artikel 5 Absatz 4 der Marktmissbrauchsverordnung zulässigen Umfang

Stabilisierungsmaßnahmen (die "Stabilisierungsmaßnahmen") durchzuführen. Der

Platzierungspreis beträgt EUR 32.00 (der "Platzierungspreis").

Stabilisierungsmaßnahmen sind auf die Stützung des Marktpreises der Aktien

der Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraums gerichtet, wenn die

Wertpapiere unter Verkaufsdruck geraten, und sollen so den durch

kurzfristige Anleger verursachten Verkaufsdruck mindern und für diese

Wertpapiere geordnete Marktverhältnisse aufrechterhalten.

Stabilisierungsmaßnahmen können dazu führen, dass der Marktpreis der Aktien

höher ist, als es ohne solche Maßnahmen der Fall gewesen wäre. Des Weiteren

kann sich vorübergehend ein Marktpreis auf einem Niveau ergeben, das nicht

von Dauer ist. Zudem können Stabilisierungsmaßnahmen einen falschen oder

irreführenden Eindruck über das Angebot der Aktien erzeugen. Der

Stabilisierungsmanager kann Stabilisierungsmaßnahmen am regulierten Markt

der Frankfurter Wertpapierbörse vornehmen. Der Stabilisierungsmanager ist

nicht zu Stabilisierungsmaßnahmen verpflichtet. Es kann daher nicht

zugesichert werden, dass Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen werden.

Stabilisierungsmaßnahmen müssen daher nicht zwingend erfolgen und können

jederzeit ohne Vorankündigung wieder beendet werden.

Zusätzlich zu den im Rahmen einer Privatplatzierung angebotenen bis zu

3.125.000 neuen Aktien (die "Neue Aktien") der Gesellschaft können Anlegern

bis zu 468.750 zusätzliche Aktien zugeteilt werden (die "Mehrzuteilung"). Im

Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung wurden dem

Stabilisierungsmanager bis zu 468.750 Aktien aus dem Bestand eines

veräußernden Aktionärs in Form eines kostenlosen Wertpapierdarlehens zur

Verfügung gestellt; die Anzahl dieser Aktien wird 15% der endgültigen Anzahl

der im Rahmen der Privatplatzierung platzierten Neuen Aktien nicht

überschreiten.

In diesem Zusammenhang hat die Gesellschaft dem Stabilisierungsmanager mit

dem alleinigen Zweck der Deckung möglicher Mehrzuteilungen eine Option

eingeräumt, bis zu 468.750 Mehrzuteilungsaktien im Wege einer

Kapitalerhöhung gegen Bareinlage (die "Greenshoe-Aktien") zum

Platzierungspreis abzüglich vereinbarter Provisionen zu erwerben (die

"Greenshoe-Option").

Der Stabilisierungsmanager kann die Greenshoe-Option bei einer oder mehreren

Gelegenheiten ausüben. Die Greenshoe-Option endet 30 Kalendertage nach

Aufnahme des Börsenhandels der Aktien und kann nur in dem Umfang, in dem

Aktien im Wege der Mehrzuteilung platziert wurden, vorgenommen werden.

Während des Stabilisierungszeitraums gewährleistet der

Stabilisierungsmanager die angemessene Bekanntgabe der Einzelheiten

sämtlicher Stabilisierungsmaßnahmen spätestens am Ende des siebten

Handelstags nach dem Tag der Ausführung dieser Maßnahmen. Der

Stabilisierungsmanager wird auch sicherstellen, dass jede Ausübung der

Greenshoe-Option zusammen mit allen erforderlichen Angaben offengelegt wird.

Nach Beendigung des Stabilisierungszeitraums wird innerhalb einer Woche in

angemessener Weise bekanntgegeben, ob Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen

wurden oder nicht, sowie über den Beginn und das Ende der

Preisstabilisierungsmaßnahmen, das Datum, an dem die letzte

Stabilisierungsmaßnahme vorgenommen wurde, die Preisspanne, innerhalb derer

Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen wurden (für jedes Datum, an dem eine

Stabilisierungsmaßnahme ergriffen wurde) und der Handelsplatz, an dem die

etwaige Stabilisierungsmaßnahmen erfolgten.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder

indirekten Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den

Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht oder verteilt werden. Diese

Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,

sind nicht, und werden nicht, gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von

1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den

Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, außer auf Basis

des Vorliegens einer Ausnahme von der Registrierungspflicht. Die

Gesellschaft beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil der Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Aktien

in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Derzeit ist in keiner

Rechtsordnung ein öffentliches Angebot von Wertpapieren geplant.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet,

die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets

Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls

einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb des

Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung

mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von

"investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen

Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49

(2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies,

unincorporated associations", etc.) oder die unter eine andere Ausnahme der

Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als

"Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten

Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese

Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und

Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,

stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit Relevanten

Personen abgewickelt.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Citigroup Global Markets Limited

33 Canada Square

E14 5LB London

Großbritannien

E-Mail: info@citigroup.com

ISIN: DE000A2JNWZ9

WKN: A2JNWZ

EQS News ID: 1088185

