DGAP-News: Circular Explorer startet Reise zum Schutz des Ozeans (deutsch)

Circular Explorer startet Reise zum Schutz des Ozeans

Circular Explorer startet Reise zum Schutz des Ozeans

21.07.2021 / 09:00

* Erster solarbetriebener Katamaran der von One Earth One Ocean betrieben

wird, um Küstengebiete von Plastikmüll zu befreien

* Förderung von Bildungs- und Wissenschaftsplattformen für die

Meeresforschung

* Holcim wird Partner der Solar Impulse Foundation, um saubere

Technologien voranzutreiben

Der Circular Explorer, der von One Earth One Ocean entwickelt- und durch

Holcim ermöglicht wurde, startet heute seine Mission, den Ozean von

Plastikmüll zu befreien und gleichzeitig die Meeresforschung voranzutreiben.





Im Sinne der Kreislaufwirtschaft kann der Katamaran täglich vier Tonnen

Plastikmüll auffangen und für neue Produkte oder alternative Energien

verwerten. Um ein breit angelegtes Handeln zu ermöglichen, beinhaltet er ein

Bildungsprogramm, das Schüler als "Changemaker" anspricht, und dient als

wissenschaftliches Labor, um die Meeresforschung in Partnerschaft mit

führenden Meeresinstituten voranzutreiben.

Der 100 Prozent solarbetriebene Katamaran wurde heute in Hamburg in

Anwesenheit des Schweizer Forschers und Umweltschützers Bertrand Piccard

eingeweiht. Der Circular Explorer beginnt seine Reise in der Ostsee mit dem

Start der Bildungs- und Wissenschaftsprogramme. Im Jahr 2022 wird er in der

Bucht von Manila auf den Philippinen eingesetzt, um die Arbeit von der

Regierung des Landes und Partnern aus der Privatwirtschaft zur Rückgewinnung

und zum Recycling von Plastik zu unterstützen.

Bertrand Piccard, Gründer der Stiftung Solar Impulse: "Seit meiner

Weltumrundung im Jahr 2016 habe ich der Fondation Solar Impulse die Aufgabe

gestellt, 1'000 Lösungen zu finden, um die Umwelt auf profitable Weise zu

schützen. Es ist faszinierend zu sehen, welches Potenzial in Innovationen

steckt, um die Herausforderungen der Welt in Chancen zu verwandeln. Der

Circular Explorer ist ein grossartiges Beispiel mit seiner wichtigen

Mission, die Grenzen der Kreislaufwirtschaft zu verschieben, um unseren

Ozean vor Plastikmüll zu befreien. Ich freue mich darauf, ihn auf seiner

Reise zu begleiten und werde jeden seiner Schritte verfolgen."

Günther Bonin, oeoo: "Mit One Earth - One Ocean setzen wir uns seit 2011 für

den Schutz der Meeresökosysteme ein. Der Circular Explorer ist unser bisher

fortschrittlichstes Experiment. Er wird vollständig mit Solarenergie

betrieben und ist so konzipiert, dass er vier Tonnen Plastikmüll pro Tag

zurückgewinnen kann - ich freue mich darauf, zu sehen, wie er einen echten

Unterschied macht."

Jan Jenisch, CEO Holcim: "Jeder muss eine Rolle spielen, um unseren Ozean zu

erhalten. Wir sind stolze Unterstützer des Circular Explorer, um Teil der

Lösung zu sein. Es inspiriert mich zu sehen, wie junge Changemaker als

Katalysatoren agieren können, um einige der grössten Herausforderungen

unserer Welt zu lösen. Die Bildungs- und Wissenschaftsprogramme des Circular

Explorers sind darauf ausgerichtet, zum Handeln zu mobilisieren."

Der Circular Explorer beginnt seine Reise in Deutschland und wird drei

Monate in der Ostsee verbringen, um seine Bildungs- und

Wissenschaftsprogramme voranzutreiben. In dieser Zeit nimmt das Schiff an

wichtigen Veranstaltungen, wie der Klimawoche in Hamburg teil. Im Jahr 2022

wird er in die Bucht von Manila auf den Philippinen verlegt, um dort mit der

Rückgewinnung und dem Recycling von Kunststoffen zu beginnen, während er

gleichzeitig seine Bildungs- und Wissenschaftsprogramme vorantreibt und mit

den lokalen Gemeinden zusammenarbeitet.

Mit dem Start des Circular Explorers wird Holcim Partner der Stiftung Solar

Impulse, um zu deren Mission beizutragen, saubere Technologien

voranzutreiben, die gut für den Planeten und kommerziell nachhaltig sind.

Die Partnerschaft baut auf den 16 effizienten Lösungen von Holcim auf, die

von der Stiftung Solar Impulse als positiv für den Planeten eingestuft

wurden, wie beispielsweise ECOPact, das weltweit breiteste Angebot an grünem

Beton, der klimaneutrales Bauen auf der ganzen Welt ermöglicht. Weitere von

der Solar Impulse Foundation unterstützte Lösungen finden Sie hier.

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Recycling lanciert Holcim den

Circular Explorer als Symbol für sein Engagement, die Kreislaufwirtschaft

voranzutreiben und die Natur zu erhalten. Auf dem Weg zum

Netto-Null-Stoffverbrauch recycelt Holcim heute 50 Millionen Tonnen

Materialien im gesamten Unternehmen und ist auf dem Weg zu 100 Millionen

Tonnen bis 2030. Als Vorreiter bei Lösungen für grünes Bauen hat Holcim den

weltweit ersten grünen Zement mit 20 % recyceltem Bau- und Abbruchabfall auf

den Markt gebracht, was 20 % weniger Materialentnahme für die Natur

bedeutet.

ÜBER HOLCIM

Holcim schafft Fortschritt für Menschen und den Planeten. Als weltweit

führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen ermöglicht

Holcim grünere Städte, intelligentere Infrastrukturen und verbessert den

Lebensstandard auf der ganzen Welt. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück der

Strategie wird Holcim zu einem "Net Zero"-Unternehmen, bei dem die Menschen

und Communities im Mittelpunkt des Erfolgs stehen. Das Unternehmen treibt

die Kreislaufwirtschaft voran und ist weltweit führend im Recycling, um mit

weniger mehr zu bauen. Holcim ist das Unternehmen hinter einigen der

weltweit vertrauenswürdigsten Marken im Bausektor, darunter ACC, Aggregate

Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle,

Holcim und Lafarge. Holcim ist ein Unternehmen mit 70 000 Mitarbeitenden,

die sich weltweit in vier Geschäftsbereichen für den Fortschritt der

Menschen und des Planeten einsetzen: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe

sowie Lösungen & Produkte.

Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com

Informationen über den Circular Explorer sind verfügbar unter

https://www.holcim.com/circularexplorer

ÜBER ONE EARTH - ONE OCEAN E.V. (oeoo)

Die gemeinnützige Umweltorganisation One Earth - One Ocean e.V.(oeoo) mit

Sitz in München-Garching und Büros in Hamburg, Kiel, Hong Kong,

Battambang/Kambodscha und Rio/Brasilien verfolgt bereits seit 2011 das Ziel,

Gewässer weltweit von Plastikmüll, aber auch von Verschmutzungen durch Öl

und Chemikalien zu befreien. Das mehrstufige Konzept der 'Maritimen

Müllabfuhr' zur Beseitigung küstennaher Meeresverschmutzung durch

Plastikmüll sieht vor, das Plastik mit einer Flotte von speziellen

Müllsammelschiffen aus Gewässern weltweit einzusammeln und anschließend

wiederzuverwerten bzw. in Öl rückzuverwandeln. Projekte zur Beseitigung von

Plastikmüll aus Gewässern laufen derzeit in Kambodscha, Brasilien,

Indonesien, den Philippinen und Ägypten. Zum Einsatz kommen hierbei speziell

konzipierte Müllsammelschiffe namens SeeHamster und SeeKuh. Ab 2024 soll mit

dem ersten 'SeeElefanten', einem umgebauten Mehrzweckfrachter, der Anlagen

zum Sortieren, Zerkleinern, Verarbeiten und Pressen von Meeresmüll an Bord

haben wird, das erste Pilotsystem eines Müllverwertungsschiffs umgesetzt

sein. Sobald industrietaugliche Plastics-to-fuel-Anlagen verfügbar sind,

soll Plastik direkt an Bord auch zu schwefelfreiem Öl rückverwandelt werden.

Zudem engagiert sich der Verein national und international in der

Erforschung von Mikroplastik sowie der Bildungs-, Aufklärungsarbeit und

Dokumentation zum Thema Marine Littering. Bereits 2013 wurde oeoo für das

Konzept der Maritimen Müllabfuhr mit dem renommierten GreenTec Award,

Europas größtem Umwelt- und Wirtschaftspreis, ausgezeichnet. 2019 erhielt

der Verein für sein Konzept des Müllverwertungsschiffs SeeElefant den

Bundespreis ecodesign vom Bundesumweltministerium. Die Arbeit von oeoo wird

ausschließlich durch private Spenden und Sponsorengelder finanziert.

Namhafte Unternehmen und auch Privatpersonen, darunter die Röchling Stiftung

GmbH, die Deutsche Telekom AG und die Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland)

unterstützen OEOO in unterschiedlicher Weise. Weitere Informationen zu oeoo

und seinen aktuellen Projekten erhalten Sie unter www.oeoo.world.

ÜBER SOLAR IMPULSE FOUNDATION

The Solar Impulse Foundation is a non-profit organization founded by the

Swiss explorer and clean technology ambassador Bertrand Piccard. It is

committed to identifying and promoting technological solutions that can

protect the environment in a profitable way. Recently, the Foundation

achieved its first goal of identifying 1,000 such solutions to receive the

Solar Impulse Efficient Solution Label. The labeling process is the only

evaluation available today that assesses the economic profitability of

products and processes that protect the environment in the fields of water,

energy, mobility, infrastructure, industry, and agriculture. It is awarded

following a rigorous evaluation process covering the assessment of

feasibility, environmental impact, and profitability. Bertrand Piccard

brings these solutions to decision-makers to help them adopt more ambitious

environmental targets and energy policies. www.solarimpulse.com

Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige

zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf

Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen

sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit

Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen

auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der

Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen

widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf

hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen

und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund

verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer

vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen,

in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu

diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im

Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com)

beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den

Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich

auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine

Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

