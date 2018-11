DGAP-News: Chemesis International Inc.: gibt Akquisition der La Finca Interacviva-Arachna Med bekannt, größtes in Kolumbien ansässiges Cannabisunternehmen mit 43 Mio. Quadratfuß (ca. 4 Mio Quadratmeter) Anbaufläche (deutsch)

Chemesis International Inc.: gibt Akquisition der La Finca Interacviva-Arachna Med bekannt, größtes in Kolumbien ansässiges Cannabisunternehmen mit 43 Mio.



Quadratfuß (ca. 4 Mio Quadratmeter) Anbaufläche

05.11.2018 / 09:20

Chemesis International Inc. gibt Akquisition der La Finca

Interacviva-Arachna Med bekannt, größtes in Kolumbien ansässiges

Cannabisunternehmen mit 43 Mio. Quadratfuß (ca. 4 Mio Quadratmeter)

Anbaufläche

La Finca Interacviva-Arachna Med ist ein vollständig lizenzierter Züchter,

Produzent, Vertreiber und Verkäufer von Cannabisprodukten in Kolumbien mit

Exportmöglichkeiten an globale Märkte

5. November 2018. Vancouver, British Columbia. - Chemesis International Inc.

(CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis") gibt

bekannt, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung (die

"Absichtserklärung") zur vollständigen Akquisition der in kolumbien

ansässigen La Finca Interacviva-Arachna Med ("La Finca") unterzeichnet hat.

La Finca ist ein integriertes Cannabisunternehmen, dass seit Oktober 2017

vollständig lizenziert und in Kolumbien in Betrieb ist.

La Finca hat über 1000 Acres an Freilandanbauflächen und erkundet aggressiv

Erweiterungsmöglichkeiten. Sie sind ein Gründungsmitglied der "Association

for the Promotion of Hemp Growing", eine gemeinnützige Organisation, die

sich auf die Schulung und die Förderung der Erweiterung von

Cannabisanbauflächen bei Gewährleistung des Anbaus hochwertiger Kulturen

mittels technischer Beratung konzentriert. Das Anbauprogramm des

Unternehmens basiert auf einem dezentralisierten Modell mit Partnerfarmen im

gesamten Land, was Kleinbauern die schnelle Aufzucht hochwertiger Kulturen

erlaubt. Zurzeit ist La Finca in Partnerschaften mit über 2.000

Farmerfamilien in Kolumbien mittels verschiedener Genossenschaften, was

ihrem Landpaket hinzugefügt werden kann.

La Finca ist ebenfalls in einer Partnerschaft mit der größten Universität in

Kolumbien, Universidad Nacional, zur Entwicklung von Saatgut, um die Erträge

an Biomasse und Blüten bei Verkürzung der Pflanzzyklen zu verbessern. La

Finca hat ebenfalls eine Partnerschaft mit Universidad Distral, die sich auf

die Bildungsaspekte des Cannabisanbaus konzentriert. Die Universität bietet

eine Fernausbildung sowie Unterricht in Klassenräumen, um Farmer im Anbau

der Cannabispflanzen auszubilden und damit deren Fähigkeit zur Produktion

hochwertiger Kulturen zu gewährleisten.

La Finca verfügt zurzeit über 2,5 Mio. CAD an Betriebskapital zur

Erweiterung ihrer Betriebe und hat mehrere Produktionsverhältnisse. Das

Unternehmen hat ein Produktionsabkommen für durch INVIMA (FDA Äquivalent)

lizenzierte Kosmetikprodukte unter der Marke La Finca. Das Unternehmen ist

zur Gewährleistung der Einhaltung aller Regeln und Gesundheitsvorschriften

stark mit INVIMA engagiert.

Aufgrund der Nähe zum Äquator hat Kolumbien einen ganzjährigen 12-stündigen

Sonnenzyklus, was eine Ernte an 365 Tagen im Jahr1 erlaubt. Die

Gebirgsregionen Kolumbiens bietet unterschiedliche thermische Stockwerke,

die einen gleichzeitigen Anbau in verschiedenen Klimazonen erlauben.

Kolumbien hat ebenfalls viele Freihandelsabkommen, die einen kostengünstigen

weltweiten Export von Cannabisprodukt erlauben werden. Folglich glaubt das

Unternehmen, dass La Finca in einem Land gut positioniert ist, das seine

Verordnungen schnell anpasst und somit eine extrem lukrative

Investmentgelegenheit sowohl für ein kurzfristiges als auch langfristiges

Wachstum bietet.

1Aktive Nachhaltigkeit

"Chemesis setzt ihre Expansion am lateinamerikanischen Markt fort, eine

Region, die nach Ansicht des Unternehmens für ein internationales Wachstum

und Expansion bereit ist," sagte der CEO von Chemesis, Edgar Montero. "Durch

die Akquisition von La Finca hat das Unternehmen ein Asset in einem Land,

das seine Cannabisbranche für den weltweiten Vertrieb entwickelt. Das

Management setzt die Durchführung seines Geschäftsplans fort, der sich auf

den Aufbau eines langfristigen Wachstums in Schlüsselmärkten weltweit

konzentriert."

Das Unternehmen wird La Finca für 13.500.000 CAD mittels einer Kombination

aus Barzahlung und Aktienausgabe erwerben, was nach Unterzeichnung des

endgültigen Abkommens festgelegt wird. Alle ausgegebenen Aktien werden einer

36-monatigen Haltefrist unterliegen.

Über Chemesis International Inc.

Chemesis International Inc. Ist ein vertikal integriertes Unternehmen in der

Cannabisbranche, das zurzeit innerhalb von Puerto Rico und Kalifornien tätig

ist.

Chemesis entwickelt ein starkes Standbein in Schlüsselmärkten vom Anbau zur

Produktion, Vertrieb und Einzelhandel. Chemesis besitzt Einrichtungen in

Puerto Rico und Kalifornien, die eine kosteneffektive Produktion und

Vertrieb ihrer Produkte erlauben. Ferner setzt Chemesis exklusive Marken und

Partnerschaften wirksam ein und verwendet die hochwertigsten

Extraktionsverfahren, um den Verbrauchern hochwertige Cannabisprodukte zu

bieten.

Chemesis wird den Unternehmenswert durch die Erkundung von Gelegenheiten in

den Wachstumsmärkten erhöhen, während das Unternehmen seinen Kunden

konsequent Qualitätsprodukte vom Samen bis zum Verkauf liefert.

Im Auftrag des Board of Directors

Edgar Montero

CEO und Director

INVESTOR RELATIONS:

ir@chemesis.com

www.chemesis.com

1 (604) 398-3378

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

