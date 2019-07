DGAP-News: Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. vereinbart mit PR ONE jährliche Mindestbestellmenge von USD 6.000.000 für Dry Flower & Cannabis Infused Goods (deutsch)

Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. vereinbart mit PR ONE jährliche Mindestbestellmenge von USD 6.000.000 für Dry Flower & Cannabis Infused Goods

01.07.2019 / 09:11

Die Chemesis-Tochter Natural Ventures unterzeichnet eine exklusive

Abnahmevertrag mit PR ONE über eine Laufzeit von drei Jahren

Vancouver, BC, 01. Juli 2019 - Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC:

CADMF) (FRA: CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis"), vertreten durch ihre

Tochtergesellschaft Natural Ventures gibt bekannt, dass sie einen exklusiven

Herstellungsvertrag mit PR ONE, einem in Puerto Rico ansässigen

medizinischen Cannabisunternehmen, unterzeichnet hat. Der Flagship-Store von

PR ONE befindet sich in der Metropolregion San Juan und verfügt über eine

Verkaufsfläche von über 550 m². Derzeit wird auch daran gearbeitet,

zusätzliche Standorte zu eröffnen, um die wachsende Nachfrage der

Cannabiskonsumenten zu befriedigen.

Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von 3 Jahren mit automatischer

Verlängerung. Die ersten Bestellungen werden für mindestens 300.000 USD pro

Monat für mit Cannabis angereicherte Produkte und mindestens 200.000 USD für

Cannabis Blüten erteilt. Natural Ventures wird der Haupthersteller von PR

ONE sein und ein Vorkaufsrecht für zukünftige Produkte und zusätzliche

Apotheken behalten. Gemäß der Vereinbarung wird die Erstbestellung im

vierten Quartal des Jahres 2019 geliefert, und bei steigender Nachfrage von

PR ONE wird Natural Ventures sicherstellen, dass die von PR One gestellten

Nachfrage bedient werden kann

"Natural Ventures zementiert sich weiterhin als führender Hersteller für

puertoricanische Cannabisunternehmen und Konsumenten", sagte Edgar Montero,

CEO von Chemesis. "Bestellungen von Cannabisunternehmen wie PR ONE dienen

als Bestätigung für unsere Prozesse und als kontinuierliches Engagement für

Qualität und gleichbleibende Produkte. Natural Ventures wird sich weiterhin

darauf konzentrieren, mehr langfristige Verträge abzuschließen, die Wert

schaffen und die Präsenz in Puerto Rico erhöhen. "

Darüber hinaus wird PR ONE eine Kreditlinie von 500.000 USD zu einem

Zinssatz von 5% pro Jahr verlängern. Diese Kreditlinie wird verlängert, um

die Versorgung von PR ONE zu gewährleisten, und wird direkt verwendet, um

sicherzustellen, dass Natural Ventures die Bestellungen erfüllt, während

diese weiter wachsen.

Im Auftrag des Board of Directors

Edgar Montero

CEO und Director

Über Chemesis International Inc.

Chemesis International Inc. ist ein vertikal integriertes in mehreren

US-Bundesstaaten tätiges Unternehmen mit internationalen Geschäftsbetrieben

in Puerto Rico und Kolumbien.

Chemesis wird seit Juli 2018 unauffällig an der CSE gehandelt und baut in

den Märkten, wo das Unternehmen tätig ist, den Anbau, die Extraktion, den

Vertrieb und die Marken aus. Das Unternehmen konzentriert sich auf

umsichtige Kapitalallokation, um die Bewahrung seines Erstanbietervorteils

zu gewährleisten, während es neue Märkte betritt. Das Unternehmen bemüht

sich um eine Differenzierung durch den Einsatz von Ressourcen auf Märkten

mit großen Möglichkeiten.

Chemesis besitzt Einrichtungen in Puerto Rico sowie Kalifornien und baut

zurzeit eine GMP zertifizierte Anlage in Columbien. Chemesis'

puerto-ricanische Betriebe sind für den Betrieb von 100.000 Quadratfuß

Anbaufläche und 35.000 Quadratfuß Produktionsfläche lizenziert. Das

Unternehmen ist positioniert, um zusätzliche Lizenzen in äußerst

wettbewerbsorientierten leistungsabhängigen US-Bundesstaaten zu erwerben,

und wird seine Präsenz erweitern, um sicherzustellen, damit es seinen

Erstanbietervorteil behält.

INVESTOR RELATIONS:

ir@chemesis.com

1 (604) 398-3378

Soziale Medien:

Chemesis.facebook

Chemesis.twitter

Chemesis.instagram

DesertZen.instagram

CaliforniaSap.instagram

Jay&SB.instagram

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

