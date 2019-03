DGAP-News: Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. gibt exklusive Partnerschaft mit erstmaligem medizinischem Cannabis Produzenten bekannt, die den sofortigen Zugang von 1.000 Hektar Hanfkultur in Puerto Rico ermöglicht (deutsch)

Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. gibt exklusive Partnerschaft mit erstmaligem medizinischem Cannabis Produzenten bekannt, die den sofortigen Zugang von 1.000 Hektar Hanfkultur in Puerto Rico ermöglicht

Chemesis geht Partnerschaft mit First Medical Cannabis ein und erhält 1.000

Hektar Hanfkultur

Vancouver, British Columbia, 19. März 2019 - Chemesis International Inc.

(CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis") gibt

eine Partnerschaft mit First Medical Cannabis LLC bekannt, um den exklusiven

Anbau von Hanf mit hohen CBD-Erträgen zu beginnen. Mit der Erwartung der

Legalisierung von Hanf in Puerto Rico baut das Unternehmen seine Position

auf der Insel weiter aus und kann nun CBD mit hohem Ertrag aus Hanf für den

Vertrieb auf der Insel und dem US-amerikanischen Festland in großem Umfang

anbauen.

Zu Beginn wird Chemesis Zugang zu 1.000 Hektar für den Hanfanbau haben sowie

die Option, auf bis zu 5.000 Hektar landwirtschaftlicher Spitzenflächen zu

erweitern. Insgesamt bietet die Partnerschaft und das Joint Venture mit

First Medical Cannabis dem Unternehmen Zugang zu bis zu 6.000 Hektar

landwirtschaftlicher Nutzfläche in Puerto Rico.

Chemesis wird seine vollständig kompatible Anlage zur Herstellung,

Verarbeitung und zum Vertrieb von CBD-Produkten aus Hanf einsetzen. Die

Anlage kann den gesamten von First Medical erzeugten Hanf abnehmen und zu

Fertigwaren weiterverarbeiten, die auf den nationalen und internationalen

Märkten einschließlich der Vereinigten Staaten verkauft werden.

First Medical besitzt eines der größten Landgüter in Privatbesitz im Valley

de Lajas, Puerto Rico, einem Gebiet, das bekanntermaßen als eine der

landwirtschaftlich produktivsten Regionen der Karibik gilt. Puerto Rico hat

einen Wettbewerbsvorteil, da das Klima, der Boden und die geografische

Region eine viel längere Wachstumsperiode zulassen. "Seit die letzte

Zuckerfabrik in Puerto Rico im Jahr 2000 geschlossen wurde, braucht die

Insel eine Revolution in der Landwirtschaft. Die Hanfbranche verspricht

dringend benötigte Arbeitsplätze", sagte Edgar Montero, CEO von Chemesis.

"Das tropische Klima von Puerto Rico macht die Insel zu einem idealen

Konkurrenten in der Hanfbranche. Außerdem kann das Unternehmen bis zu 3

Ernten pro Jahr einfahren, verglichen mit lediglich einer Ernte in vielen

Gegenden der Welt."

"Wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen mit dem Anbau von CBD-Sorten

mit hoher Potenz begonnen und wird seine Lizenzen und registrierten

Saatgutsorten einsetzen, um qualitativ hochwertige Pflanzen zu entwickeln.

Mit der Verabschiedung der Farm Bill von 2018 hat Chemesis die

erforderlichen Vermögenswerte erworben und strategische Beziehungen

aufgebaut, die es dem Unternehmen ermöglichen werden, Fertigwaren in den

Vereinigten Staaten zu kultivieren, herzustellen und zu liefern ", fügte

Montero hinzu.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird das Unternehmen 1.000.000 Aktien mit

einer Haltfrist von 36 Monaten ausgeben und die Option zum Kauf von bis zu

1.000.000 Chemesis-Aktien für einen Zeitraum von 24 Monaten zu einem

Optionspreis von 2,12 USD gewähren.

Im Auftrag des Board of Directors

Edgar Montero

CEO und Director

Über Chemesis International Inc.

Chemesis International Inc. Ist ein vertikal integriertes Unternehmen in der

Cannabisbranche, das zurzeit innerhalb von Puerto Rico und Kalifornien tätig

ist.

Chemesis entwickelt ein starkes Standbein in Schlüsselmärkten vom Anbau zur

Produktion, Vertrieb und Einzelhandel. Chemesis besitzt Einrichtungen in

Puerto Rico und Kalifornien, die eine kosteneffektive Produktion und

Vertrieb ihrer Produkte erlauben. Ferner setzt Chemesis exklusive Marken und

Partnerschaften wirksam ein und verwendet die hochwertigsten

Extraktionsverfahren, um den Verbrauchern hochwertige Cannabisprodukte zu

bieten.

Chemesis wird den Unternehmenswert durch die Erkundung von Gelegenheiten in

den Wachstumsmärkten erhöhen, während das Unternehmen seinen Kunden

konsequent Qualitätsprodukte vom Samen bis zum Verkauf liefert.

