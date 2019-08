DGAP-News: Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. gibt bekannt, dass Kylie Jenner die Produkte von Happy Tea, die in den Ausgabestellen von GSRX in Puerto Rico und Kalifornien angeboten werden, gutgeheißen hat (deutsch)

Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. gibt bekannt, dass Kylie Jenner die Produkte von Happy Tea, die in den Ausgabestellen von GSRX in Puerto Rico und Kalifornien angeboten werden, gutgeheißen hat

30.08.2019 / 09:15

Happy Tea & Chemesis werden das Produktangebot mit der Einführung von

CBD-Gummis, Tinkturen und Cremes erweitern

Vancouver, British Columbia, 30. August 2019 - Chemesis International Inc.

(CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis") gibt

bekannt, dass Happy Tea-Produkte bis September 2019 in Chemesis' den

GSRX-Ausgabestellen in Puerto Rico und Kalifornien angeboten werden.

Chemesis wird in Kürze die CBD-Teebeutellinie von Happy Tea sowie neu

entwickelte Gummis, Tinkturen und Cremes herstellen und führen.

Chemesis arbeitet eng mit Happy Tea zusammen, um den Umfang ihres

Produktkatalogs zu erhöhen, damit den Verbrauchern eine große Auswahl von

Konsumarten zur Verfügung steht. Diese Partnerschaft hat es dem Unternehmen

ermöglicht, schnell zusätzliche Produkt-SKUs zu entwickeln sowie eine

gleichbleibende und qualitativ hochwertige Herstellung zu gewährleisten.

Happy Tea hat seit der Unterstützung durch Kylie Jenners Instagram eine

enorme Medienbeachtung erhalten. Das Unternehmen verzeichnet eine enorme

Online-Zunahme der Instagram-Follower, Abonnementverkäufen und

Markenerkennung.

"In den letzten Wochen haben wir von führenden Einzelhändlern und

Vertriebspartnern eine enorme Begeisterung und großes Interesse für unsere

Happy Tea-Produkte erhalten", sagte Jarrod Swanger, Chief Operating Officer.

"In den nächsten paar Monaten erwarten wir, weitere Updates wichtiger

Einzelhandelsbestellungen zu sehen. Unsere Partnerschaft mit Chemesis hat es

uns ermöglicht, eine gleichbleibende Massenfertigung unserer Produkte

sicherzustellen, die die meisten größeren Einzelhändler sehen wollen. Wir

sind begeistert, die Produktion mit Chemesis weiter auszubauen und mit den

GSRX-Ausgabestellen zusammenzuarbeiten."

"Seit der Empfehlung von Kylie Jenner hat die Nachfrage nach Happy Teas

Produkten stark zugenommen", sagte Edgar Montero, Chief Executive Officer

von Chemesis. "Chemesis wird gewährleisten, dass alle Produkte von Happy Tea

in allen GSRX-Ausgabestellen erhältlich sind und wird im Rahmen unserer

Partnerschaft weiterhin neue Produkte entwickeln. Das Unternehmen wird auch

weiterhin mit Happy Tea zusammenarbeiten, um den Verbrauchern mittels

E-Kommerz und andere Plattformen Produkte anzubieten. Die Einführung der

Produkte von Happy Tea in unseren Ausgabestellen gestaltet die Abläufe

effizienter und erhöht auch unsere Margen, da Chemesis einen größeren Teil

der Lieferkette kontrolliert."

Im Auftrag des Board of Directors

Edgar Montero

CEO und Director

Über Chemesis International Inc.

Chemesis International Inc. ist ein vertikal integriertes in mehreren

US-Bundesstaaten tätiges Unternehmen mit internationalen Geschäftsbetrieben

in Puerto Rico und Kolumbien.

Das Unternehmen konzentriert sich auf umsichtige Kapitalallokation, um die

Bewahrung seines Erstanbietervorteils zu gewährleisten, während es neue

Märkte betritt. Das Unternehmen bemüht sich um eine Differenzierung durch

den Einsatz von Ressourcen auf Märkten mit großen Möglichkeiten. Das

Unternehmen betreibt ein Markenportfolio, das eine breite Community von

Cannabiskonsumenten anspricht, wobei der Schwerpunkt auf Qualität und

Beständigkeit liegt.

Chemesis besitzt Einrichtungen in Puerto Rico sowie Kalifornien und baut

zurzeit eine GMP zertifizierte Anlage in Columbien. Chemesis'

puerto-ricanische Betriebe sind für den Betrieb von 100.000 Quadratfuß

Anbaufläche und 35.000 Quadratfuß Produktionsfläche lizenziert. Das

Unternehmen ist positioniert, um zusätzliche Lizenzen in äußerst

wettbewerbsorientierten leistungsabhängigen US-Bundesstaaten zu erwerben,

und wird seine Präsenz erweitern, um sicherzustellen, damit es seinen

Erstanbietervorteil behält.

Über Happy Tea

Happy Tea setzt die Beziehungen des Managements zu weltweit führenden

Influencern, Botschaftern und Vertriebspartnern wirksam ein, um eine der

aufregendsten CBD-Marken zu schaffen. Happy Tea hat seine Online-Reichweite

innerhalb von nur sechs Monaten auf über 60.000 Instagram-Follower ausgebaut

und erhält täglich rund 2 Millionen Aufrufe, Tendenz steigend. Happy Tea

befindet sich in einer aggressiven Wachstumsphase mit einer klaren

Vertriebsstrategie für Online-Digitalmarketing, Einzelhandel und

internationalen Vertrieb. Das Management-Team nutzt die Erfahrungen aus der

Vergangenheit, indem es aus einem Teeunternehmen für Tee zur Gewichtsabnahme

mit einem Umsatz von 20 Mio. USD pro Jahr ausgestiegen ist und mit Happy Tea

ein führendes CBD-Teeunternehmen gegründet hat. Happy Tea arbeitet an einer

Börseneinführung im Jahr 2020.

Investorenanfragen:

investors@happytea.com

1 (336) 935-9157

Happy Tea Instagram

Investor Relations:

ir@chemesis.com

1 (604) 398-3378

Social Media:

Chemesis.facebook

Chemesis.twitter

Chemesis.instagram

DesertZen.instagram

GreenSpiritRX

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

°