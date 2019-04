DGAP-News: Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. erhält in Puerto Rico Auszeichnungen für ihre hoch anerkannten Produkte (deutsch)

Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. erhält in Puerto Rico Auszeichnungen für ihre hoch anerkannten Produkte

Chemesis International Inc. erhält in Puerto

Rico Auszeichnungen für ihre hoch anerkannten Produkte

08.04.2019

Chemesis International Inc. erhält in Puerto Rico Auszeichnungen für ihre

hoch anerkannten Produkte

Chemesis' Tochtergesellschaft Natural Ventures erhält Auszeichnungen für

bestes topisches Präparat, beste Tinktur und besten Evaporator

Vancouver, British Columbia, 5. April 2019 - Chemesis International Inc.

(CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis") gibt

bekannt, dass ihrer Tochtergesellschaft Natural Ventures auf einer Gala in

Puerto Rico zur Anerkennung von Branchenführern die Auszeichnungen für

bestes topisches Präparat, beste Tinktur und besten Evaporator verliehen

wurde. Die Gala wurde von der FreeJuana Foundation (Stiftung) veranstaltet,

eine gemeinnützige Organisation, die sich der Unterweisung und dem

verantwortungsvollen Gebrauch von Cannabis und seinen medizinischen

Vorteilen widmet.

Die FreeJuana Foundation ist die erste und größte Pro-Cannabis-Stiftung in

Puerto Rico. Sie veranstaltet ebenfalls einen alljährlichen Marsch, der

dabei hilft, das Bewusstsein für die Vorteile des Cannabiskonsums zu

stärken. Ferner bietet die Gruppe ihre Unterstützung, Experten und

politische Entscheidungsträger zur Gestaltung der Vorschriften in Puerto

Rico zusammenzubringen. Die Stiftung veranstaltete eine Gala, an der über 45

Unternehmen teilnahmen, um diese anzuerkennen, die sich in Puerto Rico für

das Wohl ihrer Patienten engagieren und die Cannabisbranche entwickeln.

Diese Auszeichnungen wurden nach einer Umfrage vergeben, die bei

Apothekenbesitzern, Branchenführern und für medizinischen Cannabis

zertifizierten Patienten durchgeführt wurde.

"Wir sind sehr geehrt, dass wir so eine hohe Anerkennung für unser

fortlaufendes Engagement bei der Herstellung von Produkten mit höchster

Qualität erhalten haben," sagte der CEO von Chemesis Edgar Montero. "Der

Erhalt dieser Anerkennung nach einer Umfrage bei unseren Kollegen ist die

Bestätigung dafür, dass unser Team die richtige Vorgehensweise zur

Herstellung unserer Endprodukte entwickelt hat. Chemesis wird diese

Strategien weiter einsetzen und ihre Beständigkeit in allen unseren

Geschäftsbereichen bewahren."

Im Auftrag des Board of Directors

Edgar Montero

CEO und Director

Über Chemesis International Inc.

Chemesis International Inc. Ist ein vertikal integriertes Unternehmen in der

Cannabisbranche, das zurzeit innerhalb von Puerto Rico und Kalifornien tätig

ist.

Chemesis entwickelt ein starkes Standbein in Schlüsselmärkten vom Anbau zur

Produktion, Vertrieb und Einzelhandel. Chemesis besitzt Einrichtungen in

Puerto Rico und Kalifornien, die eine kosteneffektive Produktion und

Vertrieb ihrer Produkte erlauben. Ferner setzt Chemesis exklusive Marken und

Partnerschaften wirksam ein und verwendet die hochwertigsten

Extraktionsverfahren, um den Verbrauchern hochwertige Cannabisprodukte zu

bieten.

Chemesis wird den Unternehmenswert durch die Erkundung von Gelegenheiten in

den Wachstumsmärkten erhöhen, während das Unternehmen seinen Kunden

konsequent Qualitätsprodukte vom Samen bis zum Verkauf liefert.

°