DGAP-News: Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. erhält Hanflizenz in den zentralen US-Bundesstaaten (deutsch)

Chemesis International Inc. erhält Hanflizenz

in den zentralen US-Bundesstaaten

20.06.2019 / 09:13

Chemesis International Inc. erhält Hanflizenz in den zentralen

US-Bundesstaaten

Im Rahmen seiner anhaltenden Bemühungen zur Ausweitung seiner Marktanteile

in den USA erhält Chemesis Lizenzen zum Anbau und zur Verarbeitung von Hanf

im US-Bundesstaat Michigan

21. June 2019

Vancouver, BC - Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA:

CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis") hat angekündigt, dass es Lizenzen

zum Anbau und zur Verarbeitung von Hanf ("Lizenzen") im US-Bundesstaat

Michigan erhalten hat. Auf der Grundlage dieser Lizenzen wird das

Unternehmen in den kommenden Wochen seine ersten Anpflanzungen vornehmen.

Diese Lizenzen sind ein wesentlicher Meilenstein bei der Realisierung des

langfristigen Ziels von Chemesis, sich als einer der größten in mehreren

Bundesstaaten tätigen US-Cannabisunternehmen zu etablieren Darüber hinaus

wird das Unternehmen den Zukauf weiterer Assets in Erwärgung ziehen und

Lizenzen in den zuvor angekündigten Bundesstaaten wie Wisconsin, Illinois,

Missouri und Michigan beantragen.

Nach dem Erhalt dieser Lizenzen hat Chemesis nun Niederlassungen in vier

amerikanischen Bundesstaaten: Kalifornien, Arizona, Puerto Rico und

Michigan. Die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens besteht

darin, in andere US-Bundesstaaten mit günstigen Regulierungsbedingungen zu

expandieren und Assets hinzuzukaufen, die seine derzeitigen Aktivitäten und

Kapazitäten ergänzen. Chemesis rechnet mit einem günstigen

Regulierungsumfeld - sowohl auf Ebene der Bundesstaaten als auch auf

föderaler Ebene - und wird weiterhin eine Strategie implementieren, die

langfristiges Wachstum und Shareholder Value generiert.

Der Bundesstaat Michigan hat am 6. November 2018 den sogenannten Michigan

Regulation and Taxation of Marijuana Act ("MRTMA") verabschiedet, mit dem

die Verantwortung für die Regulierung, Lizenzierung und die Durchsetzung der

Bestimmungen sowohl für den medizinischen als auch für den Freizeitkonsum

von Cannabis von föderaler auf bundesstaatliche Ebene übertragen wird.

Prognosen zufolge wird Michigan künftig zu den fünf größten Absatzmärkten

für medizinische Cannabisprodukte in den USA gehören. Der gesamte legale

Markt dürfte bis 2020 auf 755,7 Millionen USD wachsen, mit einer

durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7% [1]

"Wir freuen uns, dass wir eine Lizenz zum Anbau von Hanf im Bundesstaat

Michigan erhalten haben", sagte Edgar Montero, CEO von Chemesis. "Michigan

ist ein großer Cannabismarkt, und wir sind überzeugt, dass wir durch den

Aufbau einer starken Präsenz in dem Bundesstaat nicht nur unseren Umsatz und

unser langfristiges Wachstum steigern, sondern darüber hinaus auch die

Grundlage für noch größere Chancen im gesamten US-Markt schaffen. Die

Expansion erlaubt unserem Unternehmen außerdem, Konsumenten überall in den

USA mit seinen Produkten zu bedienen.

Weitere Informationen über die Niederlassungen von Chemesis International in

Michigan werden demnächst bekanntgegeben.

Im Auftrag des Board of Directors

Edgar Montero

CEO und Geschäftsführer

Über Chemesis International Inc.

Chemesis International Inc. ist ein vertikal integriertes Unternehmen der

Cannabisbranche, das über Niederlassungen in mehreren US-Bundesstaaten sowie

in Puerto Rico und Kolumbien verfügt.

Das Unternehmen konzentriert sich auf eine umsichtige Kapitalallokation, um

seinen Erstanbietervorteil zu bewahren, während es in neue Märkte

expandiert. Es bemüht sich um eine Differenzierung durch den Einsatz von

Ressourcen in besonders chancenreichen Märkten. Es verfügt über ein

Portfolio von Marken, mit denen es den umfangreichen Kreis der

Cannabiskonsumenten bedient, wobei es seinen Schwerpunkt auf Qualität und

Kontinuität legt.

Chemesis besitzt Anlagen in Puerto Rico und Kalifornien und ist außerdem

dabei, eine GMP-zertifizierte Anlage in Kolumbien zu bauen. In Puerto Rico

verfügt Chemesis über eine Lizenz zum Anbau und zur Verarbeitung von

Cannabis auf einer Fläche von 9.300 m2 bzw. 3.250 m2. Das Unternehmen ist

positioniert, um zusätzliche Lizenzen in wettbewerbsintensiven

US-Bundesstaaten zu erzielen.

Investorenkontakte:

ir@chemesis.com

1 (604) 398-3378

Soziale Netzwerke:

Chemesis.facebook

Chemesis.twitter

Chemesis.instagram

DesertZen.instagram

Jay&SB.instagram

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält

zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze im

Hinblick auf das Geschäft, die Produkte und die Zukunft des Unternehmens,

sein Produktangebot sowie seine Pläne für Vertrieb und Marketing,

einschließlich des Abschlusses einer Übernahme in Kolumbien. Obwohl das

Unternehmen überzeugt ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen

enthaltenen Erwartungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass

sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Daher sollten Sie sich nicht

vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete

Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich davon

abweichen. Dazu zählt unter anderem auch das Risiko, dass die künftigen

Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser

Pressemeldung abweichen oder dass das Unternehmen nicht in der Lage sein

wird, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt

jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der

zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in

dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich

vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die

Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen

basieren, vernünftig sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese als

korrekt herausstellen werden. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den

Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt

oder abgelehnt. [1] New Frontier Data - Branchenausblick 2018

