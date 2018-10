DGAP-News: Chemesis International Inc.: CHEMESIS INTERNATIONAL INC. tritt in den Cannabis Markt für Nahrungsmittel ein (deutsch)

Chemesis International Inc.: CHEMESIS INTERNATIONAL INC. tritt in den Cannabis Markt für Nahrungsmittel ein

09.10.2018

09. Oktober 2018. Vancouver, British Columbia. - Chemesis International Inc.

(CSE: CSI) (das "Unternehmen" oder "Chemesis"), freut sich, bekannt zu

geben, dass es in den Bereich der Cannabis Nahrungsmittel eintreten wird.

Chemesis beabsichtigt, seine bestehenden Einrichtungen und Lizenzen zu

nutzen, um seinen Eintritt in den expandierenden Markt für Nahrungsmittel zu

optimieren, und bietet Dienstleistungen für Unternehmen, die Herstellung,

Verpackung und Vertrieb bei gleichzeitiger Einhaltung der Vorschriften

benötigen.

Jüngste Änderungen in den kalifornischen Vorschriften erfordern, dass

Unternehmen sicherstellen, dass sie Produkte mit sauberem, getestetem

Cannabis verkaufen, während sie sicherstellen, dass alle Prozesse den

staatlichen und kommunalen Gesetzen entsprechen. Unternehmer sind bestrebt,

Unternehmen zu finden, die im kalifornischen Rechtsrahmen agieren können.

Der Markt für Cannabis in Kalifornien wird bis 2021 auf 7,7 Milliarden

Dollar geschätzt. Chemesis glaubt, dass es Vermögenswerte und

Dienstleistungen gibt, die für Unternehmen wichtig sind, um in einem

konformen Markt erfolgreich zu sein.

Chemesis wird die kürzlich erworbene Desert Zen Fulfilment-Anlage für diese

Nahrungsmittelerweiterung verwenden und erwartet, dass Produkte im ersten

Quartal 2019 auf den Markt kommen. Chemesis beabsichtigt, mit Gummis,

Kaubonbons, Pralinen, Brownies, Keksen und anderen Nahrungsmitteln in den

Markt zu kommen. Diese Produkte werden für die eigenen Marken von Chemesis

sowie für die weiße Etikettierung für andere Unternehmen hergestellt.

"Chemesis betritt weiterhin i die lukrativsten und wichtigsten

Produktkategorien", sagte Edgar Montero, CEO von Chemesis. "Das Management

führt einen strategischen Geschäftsplan durch, der es Unternehmen

ermöglicht, Chemesis für all ihre Produkte und Bedürfnisse zu nutzen, was

uns zu einem One-Stop-Shop macht. Die jüngsten Änderungen in der Regulierung

haben Unternehmen unter Druck gesetzt, eine konforme Herstellung und

Verteilung zu finden. Chemesis stellt weiterhin sicher, dass es eine

Top-Wahl für Unternehmen ist. Der Einstieg in die Kategorie "Essbare

Nahrungsmittel" ist ein weiterer strategischer Schritt in unserem

langfristigen Geschäftsplan, um sicherzustellen, dass wir langfristige

Beziehungen aufbauen, die einen stetigen Ertragsstrom liefern. "

Über Chemesis International Inc.

Chemesis International Inc. Ist ein vertikal integriertes Unternehmen in der

Cannabisbranche, das zurzeit innerhalb von Puerto Rico und Kalifornien tätig

ist.

Chemesis entwickelt ein starkes Standbein in Schlüsselmärkten vom Anbau zur

Produktion, Vertrieb und Einzelhandel. Chemesis besitzt Einrichtungen in

Puerto Rico und Kalifornien, was eine kosteneffektive Produktion und

Vertrieb ihrer Produkte erlaubt. Ferner setzt Chemesis exklusive Marken und

Partnerschaften wirksam ein und verwendet die hochwertigsten

Extraktionsverfahren, um den Verbrauchern hochwertige Cannabisprodukte zu

bieten.

Chemesis wird den Unternehmenswert durch die Erkundung von Gelegenheiten in

den Wachstumsmärkten erhöhen, während das Unternehmen seinen Kunden

konsequent Qualitätsprodukte vom Samen bis zum Verkauf liefert.

Im Auftrag des Board of Directors

Edgar Montero

CEO und Director

INVESTOR RELATIONS:

ir@chemesis.com

www.chemesis.com

1 (604) 398-3378

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

