DGAP-News: Charles Monat Associates baut seine Aktivitäten in der Schweiz aus - Unternehmen unterstreicht sein Engagement in der Schweiz und in Europa (deutsch)

Charles Monat Associates baut seine Aktivitäten in der Schweiz aus - Unternehmen unterstreicht sein Engagement in der Schweiz und in Europa

^

DGAP-News: Charles Monat Associates / Schlagwort(e): Personalie

Charles Monat Associates baut seine Aktivitäten in der Schweiz aus -

Unternehmen unterstreicht sein Engagement in der Schweiz und in Europa

21.09.2021 / 11:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Charles Monat Associates baut seine Aktivitäten in der Schweiz aus -

Unternehmen unterstreicht sein Engagement in der Schweiz und in Europa

* CMA ist der erste HNW-Broker, der in Europa ein einzigartiges Angebot

bietet

* Marco Liardo wird Managing Director für die Schweiz

* Luca Bertacchi wird Managing Director für Kontinentaleuropa und Leiter

der neu geschaffenen Private Placement Life Insurance (PPLI) Practice

Group

ZÜRICH, SCHWEIZ - Media OutReach - 21 September 2021 - Charles Monat

Associates (CMA) baut seine Aktivitäten in der Schweiz aus. Neben der

jüngsten Ernennung von Marco Liardo zum Managing Director für die Schweiz

wird das Team in Zürich durch die Einstellung von drei Führungskräften

gestärkt. Gleichzeitig baut CMA sein Geschäft in Europa aus und richtet eine

Praxisgruppe für Private Placement Life Insurance (PPLI) ein. Luca Bertacchi

wird das neue CMA-Team in Liechtenstein aufbauen und leiten. Die

Neueinstellungen und die ambitionierte Expansionsstrategie unterstreichen

das Engagement von CMA, sein Geschäft in der Schweiz und in Europa

auszubauen.

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=6499f21a3caf78dab41667efdfb9ccf5

Simon Lo, CEO of International Business von Charles Monat Associates

Marco Liardo wird neuer Managing Director für die Schweiz mit Sitz in

Zürich. Seine Aufgabe umfassen, die Verkaufsberater in der Schweiz zu

trainieren, zu führen und zu managen sowie massgeschneiderte Lösungen für

die Liquiditätsplanung der Kunden zu entwickeln. Marco Liardo verfügt über

langjährige Erfahrung in der Vermögensberatung internationaler Kunden. Vor

seinem Einstieg bei CMA hat er die Schweizer Niederlassung eines

internationalen Lebensversicherungsmaklers erfolgreich aufgebaut und

geleitet. Davor war er als Head of Financial Analysis und Senior Merger &

Acquisition Manager für eine globale Versicherungsgruppe sowie als Vice

President, Private Banking Life Insurance für eine internationale Schweizer

Privatbank tätig.

Die neue PPLI-Praxisgruppe, die im Rahmen der europäischen Expansion von CMA

gegründet wurde, stärkt die Versicherungsvermittlung in Liechtenstein und

schafft ein Kompetenzzentrum für die gesamte CMA-Gruppe. Luca Bertacchi, der

mit der Leitung des neuen Teams betraut wurde, bringt 25 Jahre Erfahrung und

Fachwissen im Industrie- und Finanzsektor ein. Zuvor war Luca Bertacchi

Global Director der Lombard International Assurance SA, wo er vom Leiter

Schweiz zum Regional Director Central & Southern Europe aufstieg. Davor war

Luca in verschiedenen Positionen bei UniCredit tätig. Neben Marco Liardo und

Luca Bertacchi werden in Europa drei weitere Führungskräfte mit ihrem

Know-how das Team verstärken.

So baut CMA seine International Business Division mit Standorten in Dubai,

Genf, Liechtenstein und Zürich aus. Marco Liardo und Luca Bertacchi

berichten an Simon Lo, CEO der International Business Division. Diese neue

Struktur ermöglicht es CMA, seinen Kunden eine effektivere

grenzübergreifende Unterstützung und effizientere Dienstleistungen

anzubieten und globale Lösungen zur Verfügung zu stellen. Auf die Nachfrage

der Kunden nach internationalen Lösungen und auf die zunehmenden

Standortwechsel reagiert CMA mit einer verstärkten Präsenz in den

Wachstumsmärkten ausserhalb Asiens. Als global tätiges Unternehmen ist CMA

in der Lage, sowohl den nationalen als auch den internationalen

Versicherungsbedarf von HNWI abzudecken.

Yves Guélat, Group CEO von Charles Monat Associates, ist über die Neuzugänge

äusserst erfreut: «Unsere neuen Teammitglieder sind Experten auf dem Gebiet

von Versicherungslösungen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der

Vermögensplanung und ihren enormen Netzwerken bieten sie unseren

Bankpartnern, Family Offices und Kunden in der Region einen echten Mehrwert.

Indem wir die Kompetenzen unserer International Business Division in der

Schweiz und in Europa erweitern, können wir internationale Synergien

verstärkt nutzen, um uns unserem Ziel one CMA noch näher zu kommen.»

Ein Bekenntnis zur Schweiz und zu Europa - CMA deckt als einziger globaler

HNW-Broker alle Regionen ab

CMA gründete seine Schweizer Tochtergesellschaft im Jahr 2012 im Rahmen

seiner internationalen Aktivitäten. In der Folge verzeichnete das

internationale Geschäft ein Umsatzwachstum von jährlich 20 Prozent,

hauptsächlich getrieben durch die Schweiz und die EU. «Europa mit seiner

hohen Konzentration an sehr vermögenden Privatpersonen ist für unser

Geschäft von entscheidender Bedeutung», so Simon Lo, CEO of International

Business von Charles Monat Associates. Um die wachsende Zahl von Bankkunden

und Partner zu betreuen, müssen wir unser Team in der Schweiz und in Europa

erweitern. Die Erweiterung unseres International Business Teams versetzt uns

in die Lage, unsere Kunden mit Fachwissen und umfassendem Know-how noch

effizienter zu unterstützen.»

Globale Trends zeigen ein exponentielles Wachstum der Zahl der sehr

vermögenden Privatpersonen (HNWI) in Europa sowie in China und in der

APAC-Region, eines wichtigen Treibers für die Lebensversicherungsbranche.

Mit dem Ausbau der schweizerischen Aktivitäten und der Gründung der

PPLI-Praxisgruppe wird CMA zum ersten globalen HNW-Broker, der den Kunden in

der drittgrössten Region der Welt, gemessen an der Zahl von HNWI (5,4

Millionen) und ihrem Vermögen (17,5 Billionen US-Dollar), ein einzigartiges

Mehrwert bieten kann.

Das Unternehmen plant, sein Angebot in Zukunft weiter auszubauen und seinen

Schwerpunkt dabei auf Universal-Life-Versicherungen und auf Lösungen zum

Schutz internationaler Vermögenswerte im Ausland zu legen. «Wir wollen

unsere Produkte in der gesamten Region erweitern und in einer zunehmend

vernetzten Welt Synergien mit anderen Regionen schaffen», so Guélat.

In Europa mit seiner hoch entwickelten Vermögensplanung und -beratung

beabsichtigt CMA den sich wandelnden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu

werden und massgeschneiderte internationale Strategien anzubieten. Die im

Juni 2021 bekannt gegebenen Veränderungen in der globalen Führung

unterstreichen das Bestreben von CMA, globalen Zugang und internationale

Optionen zu bieten. Ziel der aktuellen Expansionspläne in Europa ist es, die

Wachstumsstrategie des Unternehmens voranzubringen und die Synergien über

Regionen, Anlageklassen und Liquiditätslösungen hinweg zu stärken.

Über Charles Monat Associates

Charles Monat Associates (CMA) ist ein führender globaler

Versicherungsmakler und beschäftigt mehr als 200 Experten in Hongkong,

Singapur, Dubai, der Schweiz, Miami, Kuala Lumpur und Liechtenstein. Das

Unternehmen wurde 1971 durch Charles S. Monat gegründet und hat sich zu

einer sehr beliebten und weltweit bekannten Beratungsgesellschaft

entwickelt. Mit 50 Jahren Erfahrung bietet CMA erstklassiges Fachwissen bei

der Liquiditätsplanung und dem Transfer der Vermögenswerte für vermögende

Privatpersonen, Familien und Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie

unter www.monat.com.

#CharlesMonatAssociates

For media inquiries, please contact Sabrina Lau at sabrina.lau@monat.com and

Jeraldine Leong at jeraldine.leong@monat.com

---------------------------------------------------------------------------

21.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1234826 21.09.2021

°