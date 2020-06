DGAP-News: Champignon Brands Inc.: Champignons Dr. McIntyre/Canadian Rapid Treatment Center of Excellence (CRTCE) publizieren in zwei Peer-Review-Fachzeitschriften (deutsch)

Champignon Brands Inc.



Champignons Dr. McIntyre/Canadian Rapid Treatment Center of Excellence (CRTCE) publizieren in zwei Peer-Review-Fachzeitschriften

Champignon Brands Inc.: Champignons Dr. McIntyre/Canadian Rapid Treatment

Center of Excellence (CRTCE) publizieren in zwei

Peer-Review-Fachzeitschriften

19.06.2020 / 10:03

Champignons Dr. McIntyre/Canadian Rapid Treatment Center of Excellence

(CRTCE) publizieren in zwei Peer-Review-Fachzeitschriften

CRTCEs führende Forschungseinrichtung zeigt signifikante Ergebnisse auf dem

Gebiet der psychedelischen Medizin

VANCOUVER, British Columbia, 19. Juni 2020 - Champignon Brands Inc.

("Champignon"

oder das "Unternehmen") (CSE: SHRM) (FWB: 496) (OTCQB: SHRMF), ein

Unternehmen für Humanoptimierungswissenschaften mit Schwerpunkt auf

psychedelischer Medizin hebt weiterhin den wissenschaftlichen Wert ihrer

Ketamin-Behandlungen bei einer schweren depressiven Störung (Major

Depressive Disorder, MDD) hervor und demonstriert gleichzeitig die rasche

Wirksamkeit und Sicherheit ihrer Behandlungsverfahren. Demzufolge ist das

Unternehmen stolz darauf, bekannt zu geben, dass sein Chief Executive

Officer, Dr. Roger McIntyre, und das Canadian Rapid Treatment Center of

Excellence ("CRTCE") kürzlich in zwei Peer-Review-Fachzeitschriften

("Peer-Reviewed-Studien")

publiziert haben, deren Schwerpunkt auf der Sicherheit, Verträglichkeit und

Wirksamkeit von Ketamin liegt:

1. Sicherheit und Verträglichkeit von IV Ketamin bei Erwachsenen mit

schwerer depressiver Störung oder bipolarer Störung: Ergebnisse des Canadian

Rapid Treatment Center of Excellence. Expert Opinion on Drug Safety, 1-10.

doi:10.1080/14740338.2020.1776699 (Gutachten zur Arzneimittelsicherheit)

2. Die Wirksamkeit von Ketamin bei Angst, Reizbarkeit und Unruhe:

Auswirkungen auf die Behandlung gemischter Merkmale bei Erwachsenen mit

schwerer depressiver oder bipolarer Störung. Bipolar Disorders.

doi:10.1111/bdi.12941(Bipolare Störungen)

Das Unternehmen lädt sowohl aktuelle als auch potenzielle Aktionäre ein, die

Peer-Review-Studien anhand der entsprechenden Datenbanken zu überprüfen.

"Die Veröffentlichung der Daten bezüglich der Ketaminbehandlung am CRTCE

zeigt weiterhin die schnelle und robuste Wirksamkeit von Ketamin bei

Personen mit Depressionen und verwandten Störungen", sagte Dr. McIntyre, CEO

von Champignon. "Unsere Daten zeigen zum ersten Mal auf dem Gebiet der

Psychiatrie, dass Ketamin die Fähigkeit einer Person verbessern kann, in

ihrer Rolle zu funktionieren und innerhalb weniger Wochen wieder zur Arbeit

zurückzukehren. Die signifikante Wirksamkeit von Ketamin in unserem Zentrum

wird auch durch stabile Nebenwirkungsprofile sowie die Akzeptanz von Ketamin

bei Menschen, die von dieser neuartigen Behandlung profitieren, erreicht. "

Depressionen betreffend ist Dr. McIntyre laut Expertscape.com der weltweit

anerkannteste Forscher. Dr. McIntrye entwickelte Kanadas erstes

Behandlungszentrum, das schnell einsetzende Heilverfahren für Personen mit

Gemütsstörungen anbietet, das Canadian Rapid Treatment Center of Excellence

(CRTCE). Mit diesen jüngsten Publikationen ist das CRTCE weiterhin das

führende integrierte Zentrum, das Fachwissen in Forschung und Entwicklung,

klinischer Forschung und Medizin bei Depressionen und verwandten

Erkrankungen vereint.

Über Champignon Brands Inc.

Champignon Brands Inc. (CSE: SHRM) (FWB: 496) (OTC: SHRMF) ist ein

forschungsorientiertes Unternehmen, das sich auf die die Formulierung einer

Reihe von Gesundheitsprodukten auf Heilpilzbasis sowie neuartige

Verabreichungsplattformen für die Ernährungs-, Wellness und

Alternativmedizinbranche spezialisiert hat. Über seine vertikal integrierte

Produktpalette für alternative Medizin verfolgt Champignon die Entwicklung

und Vermarktung von Behandlungsverfahren mit rasch eintretender Wirkung,

wodurch die gesundheitlichen Ergebnisse für Patienten verbessert werden

können, die unter Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen

(PTBS) sowie Substanz- und Alkoholkonsumstörungen leiden. Im Rahmen einer

Forschungsvereinbarung mit der Miller School of Medicine der University of

Miami ("U of M") führt das Unternehmen präklinische Studien und eventuell

klinische Studien am Menschen durch, um die Sicherheit und Wirksamkeit der

Kombination von Psilocybin und Cannabidiol bei der Behandlung von mTBI

zusammen mit PTBS oder eigenständiger PTBS nachzuweisen. Champignon ist

weiterhin von Nachhaltigkeit inspiriert, da alle in Frage kommenden SKUs

biologisch, nicht gentechnisch verändert und vegan zertifiziert sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens:

www.ChampignonBrands.com

Im Namen des Board of Directors

Dr. Roger McIntyre

Chief Executive Officer

E-Mail: info@champignonbrands.com

Für Anfragen von Investoren:

Champignon Brands | Storyboard Communications

Investor Relations, Toronto, Canada

Investor Line: +1 (833) 375-9995 x611

E-Mail: champignonbrands@storyboardcommunications.com

Tyler Troup

Circadian Group

E-Mail: SHRM@champignonbrands.com

Für Anfragen an Champignon Brands auf Französisch:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E-Mail: rs@maricom.ca

Tel.: (888) 585-MARI

°