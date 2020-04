DGAP-News: Champignon Brands Inc.: Champignon sichert mittels DEA Schedule I-Lizenz stabile Psilocybin-Versorgung für TBI/PTBS-Studien an der University of Miami (deutsch)

Champignon Brands Inc.



22.04.2020 / 09:11

VANCOUVER, British Columbia, 22. April 2020 - Champignon Brands Inc.

("Champignon"

oder das "Unternehmen") (CSE: SHRM) (FWB: 496) (OTC: SHRMF), ein Unternehmen

für Humanoptimierungswissenschaften, das sich auf die Anwendung neuartiger

und natürlicher Behandlungsprotokolle zur Behandlung eines breiten Spektrums

von Störungen und Mangelerscheinungen mit Schwerpunkt auf psychedelischer

Medizin konzentriert, avanciert seine klinische Pipeline mittels der

langfristigen Versorgung mit Psilocybin für seine laufenden

TBI/PTBS-fokussierten präklinischen Studien an der Miller School of Medicine

der University of Miami. Das Unternehmen gibt bekannt, dass sein

Forschungspartner und leitender Forscher, Dr. Michael Hoffer, mittels einer

DEA Schedule I-Lizenz eine nachhaltige Versorgung mit Psilocybin

sichergestellt hat, das für laufende Psilocybin-basierte therapeutische

Studien verwendet wird.

Das Psilocybin soll von derselben Organisation bereitgestellt werden, die

sowohl Johns Hopkins als auch die Yale University während ihrer jeweiligen

Psilocybin-Forschungsstudien und Versuche beliefert hat. Im Rahmen einer

Forschungsvereinbarung mit der Miller School of Medicine der University of

Miami führt Champignons 100-prozentige Tochtergesellschaft, Tassili Life

Sciences Corp. ("Tassili"), präklinische Studien und eventuelle klinische

Studien am Menschen durch. Die Zielsetzung ist, die Sicherheit und

Wirksamkeit der Kombination von Psilocybin und Cannabidiol bei der

Behandlung von mTBI mit PTBS oder eigenständiger PTBS zu demonstrieren. Die

endgültigen Ergebnisse besagter Studien und eventueller Versuche werden im

Jahr 2021 erwartet.

"Wir hoffen, dass wir in unserer vorklinischen Versuchsreihe weiterhin

signifikante Fortschritte erzielen können, in der die Auswirkungen einer

oralen Kombination von Psilocybin und CBD auf den mit PTBS in Zusammenhang

stehenden mTBI untersucht werden", kommentierte Dr. Michael Hoffer. "Da mTBI

im Zusammenhang mit PTBS eine kombinierte Störung ist, von der mehr als 10

Millionen Menschen pro Jahr betroffen sind und für die es keine bewährte

medizinische Behandlung gibt, könnte unsere neuartige Kombination von

Arzneimitteln ein Durchbruch bei der Behandlung dieser Indikationen sein."

Die Miller Medical School der der University of Miami verfügt über mehr als

1.500 laufende Projekte, die durch externe Zuschüsse und Verträge mit

Dritten in Höhe von mehr als 200 Millionen US-Dollar finanziert werden. Der

medizinische Campus der Miller School of Medicine umfasst mehr als 500.000

Quadratfuß Forschungsfläche sowie einen hochmodernen, 1,8 Millionen

Quadratfuß großen, laborbereiten Forschungspark.

Über Champignon Brands Inc.

Champignon Brands Inc. (CSE: SHRM) (FWB: 496) (OTC: SHRMF) ist ein

forschungsorientiertes Unternehmen, das sich auf die die Formulierung einer

Reihe von Gesundheitsprodukten auf Heilpilzbasis sowie neuartige

Verabreichungsplattformen für die Ernährungs-, Wellness und

Alternativmedizinbranche spezialisiert hat. Über seine vertikal integrierte

Produktpalette für alternative Medizin verfolgt Champignon die Entwicklung

und Vermarktung von Behandlungsverfahren mit rasch eintretender Wirkung,

wodurch die gesundheitlichen Ergebnisse verbessert werden können wie z, B.

bei Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) sowie

Substanz- und Alkoholkonsumstörungen. Im Rahmen einer Forschungsvereinbarung

mit der Miller School of Medicine der University of Miami ("U of M") führt

das Unternehmen präklinische Studien und eventuell klinische Studien am

Menschen durch, um die Sicherheit und Wirksamkeit der Kombination von

Psilocybin und Cannabidiol bei der Behandlung von mTBI zusammen mit PTBS

oder eigenständiger PTBS nachzuweisen. Champignon ist weiterhin von

Nachhaltigkeit inspiriert, da alle in Frage kommenden SKUs biologisch, nicht

gentechnisch verändert und vegan zertifiziert sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens:

www.ChampignonBrands.com

Im Namen des Board of Directors

W. Gareth Birdsall

CEO & Director

Tel.: +1 (778) 549-6714

E-Mail: info@champignonbrands.com

Für Anfragen von Investoren

Tyler Troup

Circadian Group

E-Mail: SHRM@champignonbrands.com

Für Anfragen an Champignon Brands auf Französisch:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E-Mail: rs@maricom.ca

Tel.: (888) 585-MARI

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

