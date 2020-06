DGAP-News: Champignon Brands Inc.: Champignon legt Unternehmensupdate vor; kündigt Namensänderung, Umfirmierung und Spin-out an (deutsch)

Champignon Brands Inc.



13.06.2020 / 07:00

VANCOUVER, British Columbia, 12. Juni 2020 - Champignon Brands Inc.

("Champignon"

oder das "Unternehmen") (CSE: SHRM) (FWB: 496) (OTCQB: SHRMF), ein

Unternehmen für Humanoptimierungswissenschaften mit Schwerpunkt auf

psychedelischer Medizin, hat seit Beginn des Handels am 2. März 2020 ihre

Initiativen erweitert und diese Initiativen rasch umgesetzt, um das

Unternehmen als führendes börsennotiertes Unternehmen für psychedelische

Medizin zu positionieren, das neuartige, schnell einsetzende Behandlungen

für Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen ("PTBS") und

Drogenmissbrauch ("SUD") mittels klinischer Verabreichung von Ketamin und

Ketaminderivaten entwickelt. Das Unternehmen freut sich, seine im letzten

Quartal erzielten Unternehmensfortschritte und Erfolge mitzuteilen, die auf

wichtige Segmente der Psychedelika in der Arzneimittelbranche abzielen, die

sich im Zuge der Reifung und Beschleunigung des Sektors ergänzen werden.

Folgend eine Zusammenfassung:

- Akquisition des kanadischen Rapid Treatment Centre of Excellence ("CRTCE"),

einer vertikal integrierten, weltweit führenden Einrichtung für

Peer-Review-Publikationen, die sich auf schnell einsetzende Heilverfahren

spezialisiert hat, die vom Proof-of-Concept (Konzeptnachweis) bis hin zu

Studien am Menschen bezüglich Ketamin für Erwachsene mit Depressionen

reichen;

- Abschluss einer Konditionenvereinbarung (Term Sheet) zum Erwerb der in

Kalifornien ansässigen Wellness Clinic of Orange County Inc. ("WCOOC"),

einem Ketamin-Infusionsbehandlungszentrum auf dem Laguna Beach-Campus des

Mission Hospitals;

- Ernennung von Dr. Roger McIntyre zum Chief Executive Officer;

- Ernennung von Pat McCutcheon und Dr. Bill Wilkerson zu Directors des

Unternehmens;

- Einrichtung eines North American Clinical Expansion Committee (Ausschuss

für Expansion des Klinikbetriebs in Nordamerika) mit der Aufgabe,

Champignons Eintritt in die USA zu beschleunigen, wo das Unternehmen im Jahr

2020 die Eröffnung oder den Erwerb von mindestens fünf neuen Kliniken plant;

- Weiterentwicklung des IP-Portfolios (Intellectual Property, geistiges

Eigentum) für neue chemische Substanzen ("NCE", New Chemical Entity)

hinsichtlich Ketamin- und Psilocybin-/Psilicin-Molekülgerüste durch

Auftragsvergabe an ein führendes Auftragsforschungsinstitut ("CRO", Contract

Research Organization) im Bereich Wirkstoffentdeckung;

- Weiterentwicklung von Vermarktungsinitiativen für die geplanten

intranasalen ("IN") Ketamin-Verabreichungsplattformen;

- Laufende vorklinische Studien und eventuell geplante klinische Studien am

Menschen in Zusammenarbeit mit der Miller School of Medicine der University

of Miami mit dem Ziel, die Sicherheit und Wirksamkeit der Kombination von

Psilocybin und Cannabidiol bei der Behandlung von leichtem TBI zusammen mit

PTBS oder eigenständiger PTBS nachzuweisen;

- Hinzunahme einer zentralen Infrastruktur zur Rezepteinlösung und

Arzneimitteleigenherstellung für seine firmeneigenen topischen

Ketamin-Rezepturen sowie Ausgabe ihrer Produkte über ein Apothekennetzwerk;

und

- Abschluss der zuvor angekündigten vollständig gezeichneten

Privatplatzierung in Höhe von 15.000.375 CAD, die von Canaccord Genuity

Corp. und Eight Capital gemeinsam geführt wurde, einschließlich der

vollständigen Ausübung der den Underwritern gewährten Option.

"Während das Thema medizinische Psychedelika in jüngster Zeit weltweit an

Dynamik gewonnen hat, bin ich mit der strategischen Vorgehensweise sehr

zufrieden, die unser Team bei der Einrichtung einer differenzierten

Plattform bei sich in Betrieb befindlichen Behandlungskliniken in den USA

und Kanada verfolgt hat, was auch die Forschung und Entwicklung einer großen

Vielfalt von Therapien und medizinische Anwendungen erleichtern wird", sagte

Dr. Roger McIntyre, CEO Champignon. "Wir haben bis dato enorme Fortschritte

erzielt und unsere Fähigkeit unter Beweis gestellt, Möglichkeiten in dieser

schnell wachsenden Branche rasch zu ergreifen. Mit Blick auf die zweite

Jahreshälfte 2020 werden wir weiter daran arbeiten, neue Märkte zu

erschließen und neue und innovative Lösungen in ganz Nordamerika auf den

Markt zu bringen.

Namensänderung und Umfirmierung

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es plant, seinen Namen von

Champignon Brands Inc. in Apotheosis Scientific Ltd. oder einen anderen

Namen zu ändern, der nach Ansicht der Directors des Unternehmens, die

künftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens besser widerspiegelt.

Gleichzeitig mit der Namensänderung werden sich die CUSIP-Nummer und die

ISIN der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens ändern.

Das Datum des Inkrafttretens der Namensänderung wird vom Unternehmen nach

Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen bestätigt.

Darüber hinaus plant das Unternehmen, parallel zum Inkrafttreten der

vorgeschlagenen Namensänderung, eine neue Unternehmenswebsite, eine

Investorenpräsentation und eine Markenkampagne erstmals vorzustellen.

Vorgesehener Arrangement-Plan (Spin-Out)

Darüber hinaus teilt das Unternehmen mit, dass es eine

Unternehmensumstrukturierung mittels Arrangement-Plan (das "Arrangement") in

Betracht zieht, um den Wert seines Geschäftsbereichs mit funktionellen

pilzinfundierten Verbrauchsgütern ("CPG-Geschäft") freizusetzen. Gemäß den

Bedingungen des zurzeit in Betracht gezogenen Arrangements würde das

CPG-Geschäft des Unternehmens als separater öffentlicher berichtspflichtiger

Emittent ("Newco") ausgegliedert.

Das Unternehmen plant, zu gegebener Zeit im Zusammenhang mit dem Arrangement

einen Stichtag bekannt zu geben, und erwartet, dass der Stichtag im dritten

Quartal 2020 liegen wird. Es wird erwartet, dass jeder Aktionär des

Unternehmens nach Abschluss des Arrangement Stammaktien der Newco erhalten

wird, deren Anzahl auf der Menge der am Stichtag gehaltenen Aktien des

Unternehmens basiert.

Es kann nicht garantiert werden, dass das Arrangement oder das Angebot zu

den oben genannten Bedingungen oder überhaupt durchgeführt wird. Das

Arrangement und das Angebot unterliegen den üblichen Genehmigungen,

einschließlich der Zustimmung der Aktionäre und gegebenenfalls der

Genehmigung der Aufsichtsbehörden.

Im Namen des Board of Directors

Dr. Roger McIntyre

Chief Executive Officer

E-Mail: info@champignonbrands.com

Für Anfragen von Investoren:

Champignon Brands | Storyboard Communications

Investor Relations, Toronto, Canada

Investor Line: +1 (833) 375-9995 x611

E-Mail: champignonbrands@storyboardcommunications.com

Tyler Troup

Circadian Group

E-Mail: SHRM@champignonbrands.com

Für Anfragen an Champignon Brands auf Französisch:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E-Mail: rs@maricom.ca

Tel.: (888) 585-MARI

