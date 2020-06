DGAP-News: Champignon Brands Inc.: Champignon identifiziert synthetische Ketamin- und Psilocybin-/Psilicin-Metabolit-Ziele; beauftragt Dalriada mit Weiterentwicklung des NCE-IP-Portfolios (deutsch)

Champignon Brands Inc.



: Champignon identifiziert synthetische Ketamin- und Psilocybin-/Psilicin-Metabolit-Ziele; beauftragt Dalriada mit Weiterentwicklung des NCE-IP-Portfolios

08.06.2020 / 09:16

VANCOUVER, British Columbia, 8. Juni 2020 - Champignon Brands Inc.

("Champignon"

oder das "Unternehmen") (CSE: SHRM) (FWB: 496) (OTCQB: SHRMF), ein

Unternehmen für Humanoptimierungswissenschaften mit Schwerpunkt auf

psychedelischer Medizin, hat ihr neues IP-Portfolio (Intellectual Property,

geistiges Eigentum) für neue chemische Substanzen ("NCE", New Chemical

Entity) soweit es Ketamin- und Psilocybin-/Psilicin-Molekülgerüste betrifft

durch Auftragsvergabe an ein führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO,

Contract Research Organization) im Bereich Wirkstoffentdeckung avanciert.

Dementsprechend gibt das Unternehmen eine exklusive kommerzielle

Vereinbarung (die "Vereinbarung") mit der in Toronto ansässigen Dalriada

Drug Discovery Inc. ("Dalriada") bekannt.

Gemäß der Vereinbarung wird Dalriada Champignons neue

Wirkstoffentdeckungsprogramme im NCE-Sektor leiten und eine integrierte

Forschungs- und Entwicklungsunterstützung bieten, um die vorliegenden

vorklinischen Assets und die laufende Entwicklung der gesetzlich geschützten

Verabreichungsplattformen des Unternehmens zu beschleunigen. Das Unternehmen

erwartet, dass mittels dieser Partnerschaft eine robuste Pipeline

vorklinischer und klinischer Assets mit einem starken IP-Schutz

bereitgestellt wird.

"Es ist uns eine große Freude, die Dalriada-Gruppe bei Champignon Brands

willkommen zu heißen", kommentierte Dr. Joseph Gabriele, Sonderberater des

Unternehmens. "Dalriadas Fachkenntnisse im Sektor der medizinischen Chemie

wird für Champignons innovative, vielfältige Formulierungsplattformen von

großem Wert sein, da sie über die Expertise bei der Synthese von Molekülen

einschließlich bestehender Psychedelika (Ketamin, Psilocybin und MDMA) und

neuartigen psychedelischen Molekülen verfügen. Diese großartige

Zusammenarbeit wird Champignon von anderen Unternehmen im psychedelischen

Sektor unterscheiden, indem sie unsere Fähigkeit stärkt, eine interne

Infrastruktur für NCEs und gebrauchsfertige Materialien für die Durchführung

unserer klinischen Studien bereitzuhalten."

"Champignon hat mit Dalriada eine umfassende Arbeitsvereinbarung entwickelt,

in deren Mittelpunkt die Forschung und Entwicklung steht. Dalriada steht

hinsichtlich Qualität, Effizienz und ergebnisorientierter Vorgehensweise

Ansatz im Einklang mit Champignon", kommentierte Dr. McIntyre, CEO von

Champignon. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass unsere Partnerschaft mit

Dalriada eine Reihe von Assets bieten wird, die für unsere kurzfristigen

vorklinischen Testarbeiten der Phasen I und II zur Verfügung stehen."

ÜBER DALRIADA

Dalriada bietet mit ihrem TURN-KEYTM Wirkstoffentdeckungs-Servicemodell eine

umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen

Wirkstoffentdeckung, medizinische Chemie und geistiges Eigentum für

semi-virtuelle, effiziente Biotechnologie-Kunden, die sich auf die

Entwicklung von Niedermolekulartherapien konzentrieren. Mit Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten in Mississauga, Kanada, stellt Dalriada fokussierte

Teams mit Fachkenntnissen in MedChem, Biologie und ADME zusammen, um die

schnellste und kostengünstigste Projektdurchführung und Wertschöpfung zu

ermöglichen. Eine der Nischenkompetenzen des Unternehmens liegt in der

Entwicklung neuartiger kovalenter Therapeutika, für die Dalriada eine

gesetzlich geschützte Screening-Plattform entwickelt hat, die vom CSO und

Mitbegründer Dr. Patrick Gunning geleitet wird. Erfahren Sie mehr über

Dalriada unter: www.dalriadatx.com

"Wir freuen uns, Champignons innovative Arbeit bei der Weiterentwicklung der

therapeutischen Anwendungen von Ketamin- und Psilocybin-Derivaten zu

unterstützen," kommentierte Dr. Diana Kraskouskaya, CEO von Dalriada Drug

Discovery. "Champignons bahnbrechender Ansatz zur Verwendung dieser

Wirkstoffe bei der Behandlung von Depressionen und anderen Indikationen mit

hohem ungedecktem Bedarf ist vielversprechend. Wir freuen uns, ihr starkes

Wissenschafts- und Managementteam durch unsere Fachkenntnisse in der

Entdeckung von niedermolekularen Wirkstoffen zu ergänzen und Champignon bei

der Erweiterung ihres aktuellen Asset-Portfolios zu unterstützen."

Über Champignon Brands Inc.

Champignon Brands (CSE: SHRM) konzentriert sich auf die Formulierung und

Herstellung neuartiger Ketamin-, Anästhetika- und

Adaptogen-Verabreichungsplattformen für die nutrazeutische und

psychedelische Medizin bei gleichzeitiger Unterstützung durch eine führende

Klinikplattform für Psychedelika. Das Unternehmen verfolgt die Entwicklung

und Vermarktung von Behandlungsverfahren mit rasch eintretender Wirkung bei

Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) sowie Substanz-

und Alkoholkonsumstörungen. Im Rahmen einer Forschungsvereinbarung mit der

Miller School of Medicine der University of Miami ("U of M") führt das

Unternehmen präklinische Studien und eventuell klinische Studien am Menschen

durch, um die Sicherheit und Wirksamkeit der Kombination von Psilocybin und

Cannabidiol bei der Behandlung von mTBI zusammen mit PTBS oder

eigenständiger PTBS nachzuweisen. Champignon ist weiterhin von

Nachhaltigkeit inspiriert, da alle in Frage kommenden SKUs biologisch, nicht

gentechnisch verändert und vegan zertifiziert sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens:

www.ChampignonBrands.com

Im Namen des Board of Directors

Dr. Roger McIntyre

Chief Executive Officer

E-Mail: info@champignonbrands.com

Für Anfragen von Investoren:

Telefonnummer mit Durchwahl:

+1 (833) 375-9995 x 611

Champignon Brands | Storyboard Communications

Investor Relations, Toronto, Canada

Investor Line: +1 (833) 375-9995 x611

E-Mail: champignonbrands@storyboardcommunications.com

Tyler Troup

Circadian Group

E-Mail: SHRM@champignonbrands.com

Für Anfragen an Champignon Brands auf Französisch:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E-Mail: rs@maricom.ca

Tel.: (888) 585-MARI

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

