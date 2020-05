DGAP-News: Champignon Brands Inc.: Champignon ernennt Pat McCutcheon in den Board of Directors (deutsch)

Champignon Brands Inc.



Champignon ernennt Pat McCutcheon in den Board of Directors

Champignon Brands Inc.: Champignon ernennt Pat McCutcheon in den Board of

Directors

6. Mai 2020

Champignon ernennt Pat McCutcheon in den Board of Directors

VANCOUVER, British Columbia, 6. Mai 2020 - Champignon Brands Inc.

("Champignon"

oder das "Unternehmen") (CSE: SHRM) (FWB: 496) (OTC: SHRMF), ein Unternehmen

für Humanoptimierungswissenschaften, das sich auf die Anwendung neuartiger

und natürlicher Behandlungsprotokolle zur Behandlung eines breiten Spektrums

von Störungen und Mangelerscheinungen mit Schwerpunkt auf psychedelischer

Medizin konzentriert, gibt die Ernennung von Pat McCutcheon in den Board of

Directors mit sofortiger Wirkung bekannt.

McCutcheon ist derzeit Chief Executive Officer eines der weltweit führenden

Cannabisunternehmen, MediPharm Labs Corp. ("MediPharm") (TSX: LABS). Als

wahrer Visionär in der aufstrebenden globalen Cannabisindustrie gründete

McCutcheon zunächst MediPharm, nachdem er ein wichtiges, übersehenes Segment

des aufkeimenden Cannabismarkts identifiziert hatte, um das erste reine

Cannabisunternehmen zu gründen, das sich ausschließlich auf die Extraktion

und API-Herstellung konzentriert. Herr McCutcheon war von zentraler

Bedeutung bei der Beschaffung von beträchtlichem Kapital zur Finanzierung

von MediPharms Vision. Innerhalb von drei Jahren baute er in der kanadischen

Cannabisindustrie eines der fünf größten einnahmengenerierenden Unternehmen

auf.

"Wir freuen uns außerordentlich, dass Pat dem Champignon Board beigetreten

ist", kommentierte Gareth Birdsall, Director von Champignon. "Seine

umfassende Erfahrung mit der kommerziellen Entwicklung in der gesamten

Pharmaindustrie in Kombination mit der direkten Betriebserfahrung und der

Skalierung hochprofitabler Unternehmen verstärkt unser Board durch

Fachwissen weiter. All das wird die Erweiterung unserer klinischen Präsenz

mittels des Aufbaus neuer klinischer Einrichtungen und Gründung von

Partnerschaften in der Pharmaindustrie für Ketamin Psilocybin und MDMA

beschleunigen. "

"Ich freue mich sehr, Champignon Board of Directors von beizutreten,

angesichts ihrer Führungsposition aufgrund der einzigen lizenzierten

operierenden Ketamin-Klinik in Kanada", erklärte Pat McCutcheon. "Ich freue

mich darauf, mit dem Board of Directors und dem Managementteam des

Unternehmens zusammenzuarbeiten, um Champignons klinisches Entwicklungs- und

Expansionsprogramm in den USA und Kanada voranzutreiben. Ich freue mich auch

darauf, das Unternehmen bei seinem Plan zur Evaluierung anderer Assets und

neuer Partnerschaften zu unterstützen, die seine Pipeline im schnell

wachsenden Ketamin- und Psilocybin-Sektor der Branche für die psychische

Gesundheit erweitern werden, die in kurzer Zeit ein starkes Potenzial

gezeigt hat."

Vor seiner Tätigkeit bei MediPharm war Herr McCutcheon in leitenden

Positionen bei verschiedenen großen Pharmaunternehmen tätig, darunter Jansen

Pharmaceuticals (Johnson & Johnson), Sanofi und Astra Zeneca, wo er direkt

für die Einführung einer breiten Palette von Medizinprodukten verantwortlich

war. Während seiner Amtszeit bei Jansen war er Leiter der

Krankenhausabteilung für Nieren- und psychische Gesundheitsprodukte, was als

eines der erfolgreichsten Programme bei Jansen anerkannt wurde. Herr

McCutcheon hat einen Bachelor of Science in Biologie der University of

Western Ontario.

Champignon berichtet ebenfalls, dass das Unternehmern Herrn Matthew Fish,

JD, zum Chief Executive Officer, President und Secretary ernannt hat. In

seiner privaten Tätigkeit als Wertpapieranwalt hat Herr Fish umfangreiche

Erfahrungen hinsichtlich Aktiengesellschaften, Kapitalmärkte sowie Fusionen

und Übernahmen gesammelt. Herrn Fishs Fähigkeiten werden das Unternehmen bei

der Beschleunigung der Einführung neuer klinischer Einrichtungen in

Nordamerika unterstützen. Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Herr

Gareth Birdsall von seinen leitenden Positionen zurückgetreten ist, aber

weiterhin ein Director des Unternehmens ist.

Über Champignon Brands Inc.

Champignon Brands (CSE: SHRM) konzentriert sich auf die Formulierung und

Herstellung neuartiger Ketamin-, Anästhetika- und

Adaptogen-Verabreichungsplattformen für die nutrazeutische und

psychedelische Medizin bei gleichzeitiger Unterstützung durch eine führende

Klinikplattform für Psychedelika. Das Unternehmen verfolgt die Entwicklung

und Vermarktung von Behandlungsverfahren mit rasch eintretender Wirkung bei

Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) sowie Substanz-

und Alkoholkonsumstörungen. Im Rahmen einer Forschungsvereinbarung mit der

Miller School of Medicine der University of Miami ("U of M") führt das

Unternehmen präklinische Studien und eventuell klinische Studien am Menschen

durch, um die Sicherheit und Wirksamkeit der Kombination von Psilocybin und

Cannabidiol bei der Behandlung von mTBI zusammen mit PTBS oder

eigenständiger PTBS nachzuweisen. Champignon ist weiterhin von

Nachhaltigkeit inspiriert, da alle in Frage kommenden SKUs biologisch, nicht

gentechnisch verändert und vegan zertifiziert sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens:

www.ChampignonBrands.com

°