DGAP-News: Champignon Brands Inc.: Champignon Brands wird handwerklichen Pilzanbaubetrieb erwerben (deutsch)

Champignon Brands wird handwerklichen Pilzanbaubetrieb erwerben

Vancouver, British Columbia. 13. März 2020 - Champignon Brands Inc.

("Champignon" oder das "Unternehmen") (CSE: SHRM), ein Wellnessunternehmen,

das sich auf Heilpilze und mit Heilpilzen infundierten Produkten

spezialisiert, setzt den Ausbau der vertikalen Integration mittels

Hinzunahme der Produktions-, Herstellungs- und Forschungskapazitäten für

handwerklich erzeugte Pilze weiter fort. Das Unternehmen gibt bekannt, dass

es eine endgültige Vereinbarung (die "Vereinbarung") zum Erwerb der Artisan

Growers Ltd. ("Artisan Growers"), einem in British Columbia ansässigen

handwerklichen Pilzanbaubetrieb und Lieferanten, geschlossen hat.

Artisan Growers betreibt einen handwerklich betriebenen Pilzanbaubetrieb,

der in der Lage ist, in eine Auswahl an Bio-Pilzsorten zu produzieren,

darunter: Löwenmähne (Lion's Mane), Chaga, Reishi und Agaricus Blazei.

Artisan Growers verwendet eine Vielzahl von Anbautechniken und baut die

Infrastruktur aus, um hochwertige handwerklich angebaute Pilze zu

produzieren.

Champignon plant, die Produktionskapazität von Artisan Growers für den Anbau

von Pilzen in ihre bestehende Infrastruktur für die Herstellung,

Formulierung und den Vertrieb von Heilpilzen zu integrieren, da das

Unternehmen weiterhin seine Lieferkette direkt bis zum Endverbraucher

kontrolliert.

Champignon hat innerhalb der bestehenden Anlage der Artisan Growers einen

speziellen Laborbereich (der "Laborbereich") für spezifische Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten ("F&E") und die Pilzprofilanalyse mit dem Ziel

abgeteilt und zugewiesen für:

- Weitere Untersuchung der Integration von Pilzextrakten als alternatives

Arzneimittelverabreichungssystem.

- Formulierung bioaktiver Verbindungen, die aus Pflanzen/Pilzen extrahiert

wurden.

- Den Anbau von Pilzsorten, zu denen auch Psilocybin gehört, soll begonnen

werden, sobald das Unternehmen festgestellt hat, dass die entsprechenden

behördlichen Genehmigungen vorliegen.

- Isolierung und Synthese bestimmter Pflanzen-/Pilzextrakte.

"Mit der Akquisition von Artisan Growers setzen wir die Optimierung unserer

vorgelagerten und nachgelagerten Möglichkeiten sowie der

Vertriebskapazitäten fort und sichern gleichzeitig eine wertvolle

Infrastruktur, um unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu

beschleunigen", erklärte Gareth Birdsall, Chief Executive Officer von

Champignon Brands. "In den kommenden Quartalen werden wir unseren

festgelegten Geschäftsplan taktisch umsetzen und erwarten, als erstklassiger

vertikal integrierter medizinischer Pilzextrakt-Formulierer hervorzugehen,

der alternative Medizin, klinische Forschung und berufliche Rehabilitation

in unser aktuelles Produktportfolio integriert. "

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Champignon 100 % der

ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Artisan Growers für eine

Gegenleistung von insgesamt 8 Millionen Stammaktien am Kapital des

Unternehmens (die "Gegenleistungsaktien") erwerben. Die Gegenleistungsaktien

werden zu einem beigemessenen Preis ausgegeben, der zum Zeitpunkt der

Ausgabe einem fünftägigen volumengewichteten Durchschnittspreis entspricht.

Für diese Transaktion wird eine Vermittlungsgebühr gezahlt.

Über Champignon Brands Inc.

Champignon Brands hat sich positioniert, um schnell zu einem globalen Akteur

als vertikal integrierter Hersteller von handwerklich produzierten

Heilpilzen und damit verbundenen Produkten zu werden. Das Champignon-Team

konzentriert sich auf die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens

von Millionen von Verbrauchern, die von seiner erstklassigen Palette von

biologischen, nachhaltigen und nicht gentechnisch veränderten

Pilzformulierungen und pilzinfundierten Formulierungen profitieren können.

Im Namen des Board of Directors

W. Gareth Birdsall

CEO & Direktor

Tel.: +1 (778) 809-6664

Für Anfragen an Champignon Brands auf Französisch:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E-Mail: rs@maricom.ca

Tel.: (888) 585-MARI

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

