DGAP-News: Champignon Brands Inc.: Champignon Brands kündigt Rückkauf der Stammaktien des Unternehmens im Rahmen eines Normal Course Issuer Bid an (deutsch)

Champignon Brands Inc.: Champignon Brands kündigt Rückkauf der Stammaktien des Unternehmens im Rahmen eines Normal Course Issuer Bid an

Champignon Brands Inc.: Champignon Brands kündigt Rückkauf der Stammaktien

des Unternehmens im Rahmen eines Normal Course Issuer Bid an

21.03.2020 / 07:30

Champignon Brands kündigt Rückkauf der Stammaktien des Unternehmens im

Rahmen eines Normal Course Issuer Bid an

Vancouver, British Columbia. 20. März 2020 - Champignon Brands Inc.

("Champignon" oder das "Unternehmen") (CSE: SHRM) (FWB: 496) (OTC: SHRMF),

ein Gesundheits- und Wellnessunternehmen, das sich auf die Formulierung

einer Reihe von Heilpilzprodukten, mit Heilpilzen infundierten Produkten und

neuartigen Verabreichungssystemen für die pharmazeutische und nutrazeutische

Industrie spezialisiert, gibt bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt,

mit einem Normal Course Issuer Bid ("NCIB", Aktienrückkauf) zum Kauf von

insgesamt 2.411.883 Stammaktien zu beginnen. Diese Aktienzahl entspricht 5

Prozent der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien zum Zeitpunkt dieser

Pressemitteilung.

Das Unternehmen ergreift diese Maßnahmen, da seiner Ansicht nach die

vorherrschenden Marktbedingungen dazu geführt haben, dass Champignons Aktien

bezüglich des unmittelbaren und langfristigen Wertes seiner vertikal

integrierten Palette alternativer medizinischer Produkte unterbewertet sind.

Gemäß NCIB kann das Unternehmen, falls dies als sinnvoll angesehen wird, die

Stammaktien in den nächsten 12 Monaten von Zeit zu Zeit über die

Einrichtungen der Canadian Securities Exchange (die "CSE") und/oder über

alternative Handelssysteme erwerben.

Die Rückkäufe können über mittels CSE und/oder alternative Handelssysteme am

27. März 2020 beginnen und werden entweder nach Erwerb aller im Rahmen des

NCIB zum Rückkauf stehenden Stammaktien oder am 27. März 2021 abgeschlossen.

Alle vom Unternehmen erworbenen Stammaktien werden storniert werden.

Champignon Brands hat PI Financial Corp. damit beauftragt, ihre NCIB-Käufe

zu koordinieren und zu unterstützen.

Über Champignon Brands Inc.

Champignon Brands Inc. (CSE: SHRM) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen,

das sich dem Vertrieb von mit handwerklich produzierten Heilpilzen

infundierten Produkten widmet. Das Champignon-Team hat den Auftrag, die

Gesundheit und das Wohlbefinden von Millionen potenzieller Verbraucher durch

den Vertrieb einer erstklassigen pilzinfundierten Produktpalette zu

verbessern. Champignon ist weiterhin von Nachhaltigkeit inspiriert, da alle

in Frage kommenden SKUs biologisch, nicht gentechnisch verändert und vegan

zertifiziert sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens:

www.ChampignonBrands.com

Im Namen des Board of Directors

W. Gareth Birdsall

CEO & Director

Tel.: +1 (778) 809-6664

E-Mail: info@champignonbrands.com

Für Anfragen von Investoren

Tyler Troup

Circadian Group

E-Mail: SHRM@champignonbrands.com

Für Anfragen an Champignon Brands auf Französisch:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E-Mail: rs@maricom.ca

Tel.: (888) 585-MARI

Für Unternehmenskommunikation

NetworkWire (NW)

New York, New York

www.NetworkNewsWire.com

Tel.: +1 (212) 418-1217 Office

Editor@NetworkWire.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

