DGAP-News: Champignon Brands Inc.: Champignon Brands erweitert präklinische Pipeline mit gemessenen Psilocybin-Dosierungsstudien an der University of Miami (deutsch)

Champignon Brands erweitert präklinische Pipeline mit gemessenen

Psilocybin-Dosierungsstudien an der University of Miami

Vancouver, British Columbia. 27. März 2020 - Champignon Brands Inc.

("Champignon" oder das "Unternehmen") (CSE: SHRM) (FWB: 496) (OTC: SHRMF),

ein Gesundheits- und Wellnessunternehmen, das sich auf die Formulierung von

Gesundheitsprodukten auf Heilpilzbasis sowie neuartige

Verabreichungsplattformen für die pharmazeutische und nutrazeutische

Industrie spezialisiert, hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von

Tassili Life Sciences Corp. ("Tassili") geschlossen, die die präklinische

Studienpipeline des Unternehmens sowie die Aggregation von umfangreichem

geistigem Eigentum erweitert (IP), das im Zusammenhang mit der Entwicklung

neuartiger psychedelischer Therapeutika und ihrer Verabreichungssysteme

steht, die auf mehrere pathologische psychische Erkrankungen abzielen.

Tassili arbeitet an der University of Miami in Partnerschaft mit einem

multidisziplinären Team von Wissenschaftlern und Ärzten an der Entwicklung

wirksamer Therapeutika auf Psilocybin-Basis zur Behandlung von leichten

traumatischen Hirnverletzungen (mTBI) und/oder posttraumatischen

Belastungsstörungen (PTBS).

Versuche angelaufen

Im Rahmen einer Forschungsvereinbarung mit der Miller School of Medicine der

University of Miami ("U of M") wird Tassili präklinische Studien und

eventuell klinische Studien am Menschen durchführen, um die Sicherheit und

Wirksamkeit der Kombination von Psilocybin und Cannabidiol bei der

Behandlung von mTBI zusammen mit PTBS oder eigenständiger PTBS nachzuweisen.

Die endgültigen Ergebnisse werden für 2021 erwartet.

Laut Bedingungen der Vereinbarung mit U of M behält Tassili alle exklusiven

Rechte an Erfindungen, Daten und IP-Entdeckungen, die sich aus den Studien

ergeben, die unter der Leitung von Dr. Michael Hoffer, Professor für

Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und neurologische Chirurgie an der Miller School

of Medicine der University of Miami, durchgeführt werden.

"Leichte traumatische Hirnverletzungen, insbesondere Gehirnerschütterungen,

sind weltweit eine bedeutende Ursache für Morbidität", sagte Dr. Hoffer.

"Was viele nicht erkennen, ist, dass TBI häufig neben PTBS auftritt. Bis zu

40 % der von mTBI betroffenen Menschen, einer Kopfverletzung, die eine

vorübergehende Veränderung des mentalen Status oder des Bewusstseins

verursacht, oder TBI im Allgemeinen, leiden ebenfalls an PTBS. Diese

Kombination von mTBI mit PTBS ist bei US-Militärangehörigen noch häufiger

anzutreffen und stellt eine große Patientenpopulation dar, die mit unseren

neuartigen sich in der Entwicklung befindlichen Therapeutika, versorgt und

möglicherweise geheilt werden kann. "

Psilocybin-Patentportfolio

Tassili hat vier vorläufige Patente angemeldet, von denen sich eines auf

seine laufende Studie an der University of Miami bezieht. In Zusammenarbeit

mit universitären Forschungsinstituten will Tassili zeigen, dass die

klinische und physiologische Wirksamkeit bei PTBS und Zwangsstörungen (OCD)

durch rechtzeitig abgemessene Dosierungen von Psilocybin und Cannabidiol

verbessert wird, wobei verbesserte klinische Ergebnisse anhand objektiver

Resultate gemessen werden.

Die Vision des Managements besteht darin, eine bewährte und firmeneigene

Kombination von Psilocybin und CBD mittels zertifizierter Arzneimittel sowie

in Psychotherapiekliniken zu verabreichen, sobald die klinischen Studien am

Menschen abgeschlossen sind und die Kombination von den zuständigen

Aufsichtsbehörden genehmigt wurde.

Das Management ist auch der Ansicht, dass eine erhöhte Spezifität zur

Gewährleistung genehmigter, geeigneter, standardisierter und würdevoller

Behandlungsmethoden das Ergebnis der neuartigen Verabreichungssysteme sein

wird, die sich für Genesungslösungen bei bestimmten Symptomen eignen. Drei

der vorläufigen Patente des Unternehmens betreffen diesen wichtigen Teil der

Arzneimittel-Patient-Beziehung.

George Scorsis, Chairman von Tassili, erklärte: "Unser Entwicklungsprogramm

wird von der University of Miami unterstützt, einer großen US-amerikanischen

Forschungseinrichtung mit weltweitem Ruf in der TBI-Forschung und

-Behandlung. In Zusammenarbeit mit der University of Miami zielen wir

darauf, die gängige Wahrnehmung der Psychedelika und CBD zu verändern, indem

die wissenschaftlichen Grundlagen des medizinischen Nutzens der beiden

Verbindungen ermittelt und anschließend ein verschreibungspflichtiges

therapeutisches Arzneimittel für diese kombinierte Erkrankung und eine Reihe

anderer sich abzeichnender Erkrankungen entwickelt werden, wie z. B.

Zwangsstörungen (OCD)."

Bedingungen

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Champignon 100 % der

ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Tassili gegen eine Gegenleistung

von insgesamt 16 Millionen Stammaktien am Kapital des Unternehmens erwerben.

Für diese Transaktion wird eine Vermittlungsgebühr gezahlt.

Über Champignon Brands Inc.

Champignon Brands Inc. (CSE: SHRM) ist ein forschungsorientiertes

Unternehmen, das sich auf die die Formulierung einer Reihe von

Gesundheitsprodukten auf Heilpilzbasis sowie neuartige

Verabreichungsplattformen für die Ernährungs-, Wellness und

Alternativmedizinbranche spezialisiert hat. Über seine vertikal integrierte

Produktpalette für alternative Medizin verfolgt Champignon die Entwicklung

und Vermarktung von Behandlungsverfahren mit rasch eintretender Wirkung,

wodurch die gesundheitlichen Ergebnisse verbessert werden können wie z, B.

bei Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) sowie

Substanz- und Alkoholkonsumstörungen. Champignon ist weiterhin von

Nachhaltigkeit inspiriert, da alle in Frage kommenden SKUs biologisch, nicht

gentechnisch verändert und vegan zertifiziert sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens:

www.ChampignonBrands.com

Im Namen des Board of Directors

W. Gareth Birdsall

CEO & Director

Tel.: +1 (778) 809-6664

E-Mail: info@champignonbrands.com

Für Anfragen von Investoren

Tyler Troup

Circadian Group

E-Mail: SHRM@champignonbrands.com

Für Anfragen an Champignon Brands auf Französisch:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E-Mail: rs@maricom.ca

Tel.: (888) 585-MARI

Für Unternehmenskommunikation

NetworkWire (NW)

New York, New York

www.NetworkNewsWire.com

Tel.: +1 (212) 418-1217 Office

Editor@NetworkWire.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

