DGAP-News: CeramTec GmbH: CeramTec ernennt neuen CFO und President Industrial (deutsch)

07.08.2018

Plochingen, 7. August 2018 - CeramTec gibt bekannt, dass Eric Oellerer am

15. September als neuer Chief Financial Officer (CFO) und Richard Boulter

spätestens zum 1. Dezember 2018 als President Industrial in das Unternehmen

eintreten werden. Der bisherige CFO Dominique Janbon wird das Unternehmen

nach einer kurzen Übergangs- und Übergabephase verlassen.

Eric Oellerer hatte mehrere leitende Positionen in globalen Unternehmen

inne. Zuletzt war er seit 2011 als CFO bei Metabo tätig. Zuvor war er

Portfolio Manager bei HgCapital und war mehr als 10 Jahre in verschiedenen

Funktionen bei Daimler/Mercedes-Benz tätig. Eric Oellerer hat einen Master

in Business Administration der Rotterdam School of Management, Erasmus

University, Niederlande, einen Magister (Magister juris) der Universität

Wien, Österreich, und einen Master-Abschluss als Diplom-Kaufmann der

Wirtschaftsuniversität Wien (WU), Österreich.

Richard Boulter war in mehreren leitenden Positionen sowohl in großen

globalen Unternehmen als auch in spezialisierten mittelständischen

Unternehmen tätig. Seit Mitte 2017 ist er als Managing Director für das

Geschäft von Johnson Controls Building Technologies in Deutschland

verantwortlich. Richard Boulter hat einen Abschluss in Electrical and

Electronic Engineering des Loughborough Technical College (UK).

Hadi Saleh, CEO von CeramTec, erklärt dazu: "Ich freue mich, dass Eric

Oellerer und Richard Boulter in naher Zukunft als neuer CFO bzw. als neuer

President Industrial in das Unternehmen eintreten werden. Mit ihrer

Erfahrung, ihrem beeindruckenden Hintergrund und ihrem fokussierten

Managementansatz werden sie uns unterstützen und CeramTec durch die nächsten

Entwicklungs- und Wachstumsphasen führen. Dominique Janbon war die letzten

vier Jahre lang ein großartiger CFO, Sparringspartner und Freund und hat den

Erfolg von CeramTec maßgeblich mitgestaltet. Wir werden ihn sehr vermissen.

Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute."

Kontakt:

Unternehmenskommunikation

Jörg Kochendörfer

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon +49 (0) 7153 611-416

Email: j.kochendoerfer@ceramtec.de

°