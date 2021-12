DGAP-News: Carlson Investments hat kanadisches FinTech-Unternehmen Paymiq übernommen (deutsch)

Carlson Investments hat kanadisches FinTech-Unternehmen Paymiq übernommen

Carlson Investments hat kanadisches FinTech-Unternehmen Paymiq übernommen

10.12.2021 / 07:30

Pressemitteilung Warschau, 10. Dezember 2021

Carlson Investments hat kanadisches FinTech-Unternehmen Paymiq übernommen

Carlson Investments S.A., eine im Freiverkehr NewConnect der Warschauer

Wertpapierbörse notierte Investmentgruppe, hat eine Kaufoption zum Erwerb

von 100 % der Paymiq Financial Group Ltd. erworben und ausgeübt. Das

kanadische Start-up entwickelt Tools zur täglichen Verwaltung von Finanzen

für Privatpersonen und Unternehmen. Der Wert der Transaktion belief sich auf

PLN 2,6 Mio. (rund TEUR 564). Gleichzeitig schloss das Unternehmen eine

Aktienemission mit einem Bruttoerlös von PLN 5,9 Mio. (rund EUR 1,3 Mio.)

ab.

Carlson Investments S.A. (ISIN PLHOTB000011) hat eine Kaufoption über 100 %

der Anteile an der Paymiq Financial Group Ltd. in Höhe von PLN 2,5 Mio.

(rund TEUR 542) erworben. Die Kaufoption wurde der Bouchard et Cie SA

eingeräumt, welche sämtliche Kosten für die Gründung der Paymiq Financial

Group übernommen, eine Lizenz für Gelddienstleistungen bei der FINTRAC

beantragt und die Finanzierung des Unternehmens bis zur Erreichung seiner

vollen Betriebsfähigkeit übernommen hat. Bouchard et Cie ist Aktionärin von

Carlson Investments und hält Aktien, die ihr bei der

Aktionärshauptversammlung mehr als 15 % der Stimmrechte verleihen. Carlson

Investments S.A. hat gleichzeitig eine Kaufoption ausgeübt und TEUR 20 für

100 % der Anteile an der Paymiq Financial Group gezahlt.

"Paymiq wurde von Bouchard et Cie finanziert, während sich Carlson

Investments noch in seiner Gründungsphase befand. Im Rahmen der Transaktion

haben wir die Kosten für die Gründung von Paymiq zurückerstattet. Unser Ziel

ist es, dieses Projekt dynamisch zu entwickeln", sagt Aleksander

Gruszczyski, CEO von Carlson Investments S.A.

Carlson Investments hat von seinem Recht Gebrauch gemacht und alle Anteile

an der Paymiq Financial Group Ltd von Maksim Naruta erworben, der für die

bisherige Entwicklung des Unternehmens und den Lizenzierungsprozess

verantwortlich war.

Paymiq ist ein junges kanadisches FinTech-Unternehmen. Es entwickelt Tools

zur Verwaltung der täglichen Finanzen für Privatpersonen und Unternehmen in

den Bereichen Zahlungsverkehr, Mobile Banking, SWIFT-Zahlungen,

SEPA-Zahlungen und eine funktionale Währungsumtauschplattform. Derzeit legt

das Start-up eine operative Infrastruktur an, baut eine Beziehung zu SWIFT

auf und bereitet sich darauf vor, voll funktionsfähig zu werden.

"Der Anteilserwerb an Paymiq ist Teil der Geschäftsstrategie. Paymiq ist ein

weiteres FinTech-Unternehmen innerhalb unseres Investmentportfolios. Die

Investition in Paymiq wird unseren schrittweisen Einstieg in den schnell

wachsenden FinTech-Markt weltweit und insbesondere im nordamerikanischen

Markt sicherstellen", fügt Aleksander Gruszczyski hinzu.

Das Portfolio von Carlson Investments umfasst neben Paymiq auch das

FinTech-Unternehmen Helvexia PTE. Ltd. Inzwischen unterstützt der Carlson

ASI EVIG ALFA-Fonds unter anderem auch epeer und MMPay.

Paymiq befindet sich derzeit in der MVP-Entwicklungsphase und in Gesprächen

mit Auftragnehmern und Geschäftspartnern.

"Unsere Bemühungen konzentrieren sich auf die Vorbereitung und

Markteinführung der ersten Version eines voll funktionsfähigen Produkts, um

Feedback von Kunden zu erhalten. Gleichzeitig warten wir auf die Genehmigung

unserer Anwendung durch SWIFT, akquirieren Zahlungsverkehrsdienstleister,

führen Gespräche mit Partnern und rekrutieren Teammitglieder", sagt Anna

Ulasevica, CEO von Paymiq.

Die Finanzierung der Transaktion erfolgte durch die Ausgabe von Aktien der S

in Höhe von PLN 5,9 Mio. (EUR 1,3 Mio.). Die von den Investoren

bereitgestellten Mittel werden für Investitionen in weitere Projekte der

Branchen FinTech, MedTech und CleanTech verwendet.

Über Carlson Investments:

Carlson Investments S.A. ist im Freiverkehr NewConnect der Warschauer

Wertpapierbörse notierte Investmentgruppe, deren Ziel es ist in

Technologieunternehmen zu investieren, die sich durch Produkt- oder

Prozessinnovationen auszeichnen. Das Unternehmen bevorzugt Investments in

Branchen wie: FinTech, MedTech und CleanTech. Zudem ist die Gesellschaft

strategischer Berater des Carlson ASI EVIG Alpha Fonds, der Start-ups im

Rahmen des BRIdge Alpha-Programms finanziert.

Besuchen Sie für weitere Informationen bitte carlsonvc.com.

Über Paymiq:

Paymiq ist ein kanadisches FinTech-Unternehmen, das Tools zur täglichen

Verwaltung von Finanzen für Privatpersonen und Unternehmen in den Bereichen

Zahlungsverkehr, Mobile Banking, SWIFT-Zahlungen, SEPA-Zahlungen und eine

funktionale Währungsumtauschplattform entwickelt.

Besuchen Sie für weitere Informationen bitte paymiq.com.

Kontakt:

Aalto Capital (Investor Relations, Deutschland)

Susan Hoffmeister, Partner

E-Mail: susan.hoffmeister@aaltocapital.com

Tel.: +49 89 898 67 77 0

InnerValue (Investor Relations, Polen)

Piotr Murjas

E-Mail: p.murjas@innervalue.pl

Tel.: +48 534 840 730

°