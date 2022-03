DGAP-News: Cardea Europe AG: Cardea Group startet neues Asset Management-Mandat mit mehr als 5 Mrd. US-Dollar Volumen (deutsch)

Cardea Europe AG: Cardea Group startet neues Asset Management-Mandat mit mehr als 5 Mrd. US-Dollar Volumen

^

Cardea Europe AG: Cardea Group startet neues Asset Management-Mandat mit

mehr als 5 Mrd. US-Dollar Volumen

07.03.2022 / 09:07

PRESSEMITTEILUNG

Cardea Group startet neues Asset Management-Mandat mit mehr als 5 Mrd.

US-Dollar Volumen

* Langlaufender Vertrag mit Rohstoffunternehmen SouthCapital Group aus

Brasilien

* Größtes Mandat der Firmengeschichte: AuM in der Gruppe jetzt deutlich

über 8 Mrd.US-Dollar

* Honorar für Onboarding im laufenden Jahr im mittleren zweistelligen

Mio.-USD-Bereich

* Laufende jährliche Einnahmen im knapp zweistelligen

Mio.-US-Dollar-Bereich

* Wachstumskurs von Cardea setzt sich dynamisch fort

7. März 2022 - Frankfurt. Die Cardea Group (Cardea) startet ein neues Asset

Management- Mandat. Dieses umfasst ein Volumen von mehr als 5 Mrd.

US-Dollar. Ein entsprechender Vertrag wurde von der Cardea Investments Ltd.,

einer Konzerngesellschaft der Cardea Group, mit der SouthCapital Group

(SouthCapital) aus Brasilien abgeschlossen. SouthCapital ist eine

Unternehmensgruppe in privater Hand, die auf Investments in den Bereichen

Mining, Edelsteine und Immobilien in Südamerika spezialisiert ist. Cardea

wird die Assets von SouthCapital strukturieren, verwalten und daraus

Investmentprodukte entwickeln. Für Cardea resultieren aus dem Mandat

einerseits eine einmalige Onboarding Fee im mittleren zweistelligen

Mio.-US-Dollar-Bereich für das Jahr 2022 sowie laufende Management Fees im

knapp zweistelligen Mio.-US-Dollar-Bereich. Der Vertrag hat eine Laufzeit

von deutlich über zehn Jahren.

Mit dem neuen Mandat belaufen sich die Assets under Management (AuM) von

Cardea auf nunmehr deutlich mehr als 8 Mrd US-Dollar. Die AuM haben sich

damit in den vergangenen Monaten deutlich mehr als verdoppelt. Der Vertrag

mit SouthCapital untermauert den aktuellen, dynamischen Wachstumskurs von

Cardea, der durch organische sowie anorganische Expansion gleichermaßen

getrieben wird.

Jordan Waring, Gründer und CEO von Cardea: "Wir freuen uns, für SouthCapital

als Asset Manager tätig werden zu dürfen. Unsere Expertise in der Verwaltung

und Strukturierung von Assets setzen wir nunmehr auch im Bereich Mining und

Edelsteine ein und wachsen so in eine neue Dimension. Durch die aus dem

Mandat resultierenden Fees stärken wir die Finanzkraft von Cardea weiter."

Leonardo Abreu, CFO von SouthCapital: "Mit Cardea haben wir den idealen

Partner gefunden, der die nötige Erfahrung im Asset Management mit einem

hohen Maß an Flexibilität und Innovation kombiniert. Unser hochwertiges

Portfolio, vor allem im Bereich Edelsteine, wissen wir somit in besten

Händen und sehen die Zusammenarbeit mit Cardea als ein wichtiges

Verbindungsglied zu den globalen Kapitalmärkten."

Über Cardea

Cardea ist eine weltweit tätige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit

Niederlassungen in Atlanta, London, Barcelona und Frankfurt und einem

verwalteten Vermögen von mehr als 8 Mrd. US-Dollar. Über seine

Tochtergesellschaften Cardea Capital Group und Cardea Capital Advisors,

beides bei der SEC registrierte Anlageberater, bietet Cardea

Vermögensverwaltung, institutionelle Beratung, schlüsselfertige

Vermögensverwaltungsplattformen und Beratungsdienste sowohl für

Finanzberater als auch für Privatanleger an.

Cardea Europe AG

Lurgiallee 14

D-60439 Frankfurt am Main.

Deutschland

Pressekontakt

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Ralf Droz

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: rdroz@edicto.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Cardea Europe AG

Lurgiallee 14

60439 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: 069 - 870 08 79 296

E-Mail: investor-relations@cardea-europe.de

Internet: www.cardea-europe.de

ISIN: DE000A3H2ZP5

WKN: A3H2ZP

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

