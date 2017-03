DGAP-News: Capital Stage erwirbt fünf Solarparks in Süditalien mit einer Gesamterzeugungsleistung von knapp 5,0 MW (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Capital Stage":

Capital Stage erwirbt fünf Solarparks in Süditalien mit einer Gesamterzeugungsleistung von knapp 5,0 MW

^ DGAP-News: Capital Stage AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Capital Stage erwirbt fünf Solarparks in Süditalien mit einer Gesamterzeugungsleistung von knapp 5,0 MW

08.03.2017 / 09:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Capital Stage erwirbt fünf Solarparks in Süditalien mit einer Gesamterzeugungsleistung von knapp 5,0 MW

Hamburg, 8. März 2017 - Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage hat fünf Solarparks in der italienischen Region Apulien mit einer Gesamterzeugungsleistung von knapp 5,0 Megawatt (MW) erworben. Die Anlagen sind seit den Jahren 2010 und 2011 am Netz. Das Gesamtinvestitionsvolumen inklusive der übernommenen projektbezogenen Fremdfinanzierung beträgt rund 19,5 Millionen Euro.

Die fünf Solarparks befinden sich in der sonnenreichen Region Apulien, im Südosten Italiens. In der Region Apulien betreibt Capital Stage bereits drei Solarparks erfolgreich und kann damit hinsichtlich der zu erwartenden Sonneneinstrahlung auch auf eigene Erfahrungswerte zurückgreifen. Die fünf Solarparks wurden in den Jahren 2010 und 2011 an das Netz angeschlossen und befinden sich seitdem im operativen Betrieb. Verkäufer sind die Unternehmen Energiequelle GmbH, De Energy srl (Dextella Gruppe) und Stern Energy S.pA.

Die Parks verfügen jeweils über eine Leistung zwischen 0,93 MW und 0,99 MW. Sie profitieren von einer festen staatlichen Einspeisevergütung von durchschnittlich 0,3054 Euro pro Kilowattstunde. Das Gesamtinvestitionsvolumen inklusive der übernommenen projektbezogenen Fremdfinanzierung beträgt rund 19,5 Millionen Euro. Capital Stage geht davon aus, dass die Solarparks im ersten vollen Betriebsjahr Umsatzbeiträge von voraussichtlich gut 0,5 Millionen Euro erwirtschaften werden.

Durch diesen jüngsten Ankauf baut die Capital-Stage-Gruppe die Gesamterzeugungsleistung ihrer Solarparks in Italien auf rund 160 MW aus.

Über die Capital Stage AG: Capital Stage investiert und betreibt seit 2009 Solarkraftwerke und Windparks, mittlerweile in Deutschland, Frankreich, Finnland, Großbritannien, Italien, Österreich und Schweden. Inklusive der im Rahmen des Asset Managements für Dritte erworbenen und betriebenen Solar- und Windparks beläuft sich die Erzeugungskapazität des Unternehmens auf über 1,2 GW. Capital Stage ist damit einer der führenden unabhängigen Solar- und Windparkbetreiber in Europa. Mit den Solar- und Windparks erwirtschaftet das Unternehmen attraktive Renditen sowie kontinuierliche und planbare Erträge.

Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500). Seit 2014 ist Capital Stage im Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.capitalstage.com

Kontakt: Till Gießmann Leiter/Head of Investor & Public Relations ------------------------------------------------------------ Capital Stage AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg

Fon: + 49 40 37 85 62-242 Fax: + 49 40 37 85 62-129 e-mail: till.giessmann@capitalstage.com http://www.capitalstage.com

---------------------------------------------------------------------------

08.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Capital Stage AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 4037 85 62 -0 Fax: +49 4037 85 62 -129 E-Mail: info@capitalstage.com Internet: www.capitalstage.com ISIN: DE0006095003 WKN: 609500 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

551511 08.03.2017

°