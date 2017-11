DGAP-News: Capital Stage AG schließt langfristige strategische Partnerschaft mit Projektentwickler Solarcentury (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Capital Stage":

02.11.2017





Capital Stage sichert sich exklusiven Zugang zu ausgewählten Solarparks des integrierten Projektentwicklers und Betreibers Solarcentury mit einer Gesamtkapazität von 1,1 Gigawatt (GW) // Erhöhung der Gesamtkapazität von 1,4 auf 2,5 GW in den nächsten drei Jahren bei Realisierung aller Projekte // Capital Stage erhält in einem ersten Schritt exklusiven Zugang zu Solarparkprojekten von Solarcentury in Frankreich, den Niederlanden und Spanien mit einer Kapazität von insgesamt über 360 Megawatt (MW) // Capital Stage baut mit dieser strategischen Partnerschaft seine führende Marktposition als unabhängiger Stromproduzent (IPP) im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa weiter aus und stärkt die Basis für künftiges Wachstum

Hamburg, 2. November 2017 - Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage hat heute den Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit Solarcentury, einem der weltweit führenden Solarparkentwickler und -betreiber, bekanntgegeben. Mit dieser Partnerschaft sichert sich Capital Stage in den kommenden drei Jahren den Zugang zu Solarparks in Europa und Übersee mit einer Erzeugungsleistung von insgesamt rund 1,1 GW. Damit verfügt das Unternehmen über das Potential, seine Erzeugungsleistung in den nächsten drei Jahren insgesamt von heute rund 1,4 GW auf rund 2,5 GW zu steigern. Die Capital Stage AG hält im Rahmen dieser Partnerschaft an ihrer konservativen Investitionsstrategie fest und wird ausschließlich baureife Solarparks übernehmen, die die länderspezifischen Renditeerwartungen der Gesellschaft erfüllen.

Dr. Dierk Paskert, Vorstandsvorsitzender der Capital Stage AG, sagte: "Die strategische Partnerschaft mit Solarcentury ist ein wichtiger Meilenstein für Capital Stage. Wir sichern uns dadurch den exklusiven Zugang zu einer Pipeline hochattraktiver Projekte in enger Zusammenarbeit mit einem professionellen Solarparkentwickler und -betreiber. Für unsere Investoren erhöhen wir damit die Transparenz und Planbarkeit unseres Wachstumskurses deutlich. Strategische Partnerschaften versetzen uns in die Lage, unser starkes Portfolio an Solar- und Windkraftanlagen künftig noch gezielter auszubauen und diese um neue Technologien wie Speicher zu ergänzen."

Frans van den Heuvel, CEO von Solarcentury, sagte: "Durch die strategische Partnerschaft mit Capital Stage verfügt Solarcentury über eine vollständig integrierte Plattform, die Solar- und Speicheranlagen entwickelt, baut und betreibt. So können wir unsere internationalen Wachstumspläne in unseren Kernzielmärkten Europa und Lateinamerika weiter voranbringen."

In einem ersten Schritt erhält die Capital Stage AG exklusiven Zugang zu Solarpark-Projekten in Europa mit mehr als 360 MW. Zu den Projekten gehören ein 300-MW-Solarpark in Spanien, ein 46-MW-Solarpark in den Niederlanden und eine 17-MW-Solaranlage in Frankreich. Capital Stage wird vollständig oder mehrheitlich in diese Solarparks im baureifen Stadium investieren. Solarcentury ist ebenfalls berechtigt, in jeden dieser Parks zu investieren. Sämtliche Transaktionen stehen jeweils unter dem Vorbehalt einer Due Diligence-Prüfung durch die Capital Stage AG. Das Investitionsvolumen dieser Solarparks in Europa beläuft sich inklusive der projektbezogenen Fremdfinanzierung auf rund 330 Millionen Euro.

Die Finanzierung dieser exklusiv angebotenen Solarpark-Projekte in Europa erfolgt durch bestehende Finanzierungsfazilitäten wie zum Beispiel der kürzlich platzierten Hybrid-Wandelanleihe der Capital Stage AG mit einem Volumen von nahezu 100 Millionen Euro. Zudem erhält Capital Stage die Option, weitere geplante Solarpark-Projekte von Solarcentury mehrheitlich oder vollständig zu übernehmen. Hierbei handelt es sich um Parks mit zusätzlichen Kapazitäten von über 700 MW in Europa und Mexiko. Aktuell befinden sich in Mexiko Projekte mit einer Erzeugungsleistung von rund 484 MW in der Planung. Voraussetzung für deren Umsetzung ist eine erfolgreiche Teilnahme an den Auktionen für neue Solarparks in Mexiko im November 2017 und bei späteren Auktionen.

Capital Stage erhält im Rahmen dieser Partnerschaft darüber hinaus einen ergänzenden Zugang zu dem sich sehr dynamisch entwickelnden britischen Zweitmarkt für Erneuerbare Energien. Großbritannien ist der Heimatmarkt von Solarcentury. Als führender Solarparkentwickler und -betreiber ist das Unternehmen dort mit den relevanten Marktteilnehmern vertraut und verfügt als Betreiber zahlreicher Anlagen über einen exzellenten Zugang zu Bestandshaltern mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 700 MW.

Die Zusammenarbeit mit Solarcentury öffnet Capital Stage den Zugang zu einem Partner, der mit seinem Knowhow als Co-Investor sowie bei Entwicklung, Bau und Betrieb, die Position der Capital Stage als langfristiger strategischer Investor und Betreiber weiter stärken wird.

Über die Capital Stage AG: Capital Stage investiert und betreibt Solarkraftwerke und Windparks in Europa und ist einer der führenden unabhängigen Stromproduzenten (IPPs) im Bereich der Erneuerbaren Energien. Inklusive der im Rahmen des Asset Managements für Dritte erworbenen und betriebenen Solar- und Windparks umfasst das Gesamterzeugungsportfolio aktuell 162 Solar- und 53 Windparks und erreicht eine Erzeugungsleistung von rund 1,4 GW. Mit den Solar- und Windparks erwirtschaftet das Unternehmen attraktive Renditen sowie kontinuierliche und planbare Erträge.

Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500). Seit 2014 ist Capital Stage im Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse gelistet.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.capitalstage.com

Über die Solarcentury Ltd. Solarcentury ist eines der weltweit führenden Solarunternehmen. 1998 gegründet, war es bereits seit den frühen Tagen der Solarindustrie dabei und ist Teil der rasanten Evolution, die PV zur Mainstream-Energiequelle gemacht hat. Das Unternehmen hat bereits mehrere Preise für Produktinnovationen gewonnen.

Solarcentury bietet integrierte Kundenlösungen durch Entwicklung, Finanzierung, Bau und Betrieb von industriellen und gewerblichen Solarprojekten. Durch integrierte PV-Produkte für Gebäude oder Investitionen in Batterie- und Hybridspeicher verbessert Solarcentury den Nutzen von Solaranlagen. Die Kunden des Unternehmens profitieren von der Ingenieursqualität, finanzieller Stabilität und vielfältigen Anwendungen der Produkte.

Das Unternehmen ist international vertreten und wächst weiterhin mit Büros in Großbritannien, den Niederlanden, Kenia, Südafrika, Chile, Panama und Mexiko sowie weiteren Niederlassungen in Deutschland, Frankreich und Spanien.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.solarcentury.com

Kontakt: Capital Stage AG Till Gießmann Leiter/Head of Investor & Public Relations ------------------------------------------------------------ Capital Stage AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg

Fon: + 49 40 37 85 62-242 Fax: + 49 40 37 85 62-129 e-mail: till.giessmann@capitalstage.com http://www.capitalstage.com

