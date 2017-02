DGAP-News: Capital Stage AG: Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien steigt im Jahr 2016 auf Rekordniveau (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Capital Stage":

Capital Stage AG: Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien steigt im Jahr 2016 auf Rekordniveau

28.02.2017





- Stromproduktion aus Solar- und Windparks legt um über 56 Prozent auf rund 940 GWh zu - Vorstand bestätigt positive Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2016

Hamburg, 28. Februar 2017 - Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage konnte die Stromerzeugung im Jahr 2016 trotz des im Vergleich zum langfristigen Mittel unterdurchschnittlichen Windaufkommens erneut deutlich ausbauen. Die aus Erneuerbaren Energien produzierte Leistung stieg von rund 600 Gigawattstunden (GWh) im Jahr 2015 um über 56 Prozent auf nahezu 940 GWh Strom im Jahr 2016 und erreichte damit einen neuen Rekordwert. Seit Oktober 2016 hält die Capital Stage AG mehr als 94 Prozent der Anteile an dem Solar- und Windparkbetreiber CHORUS Clean Energy AG aus Neubiberg bei München. Kumuliert hat die Stromproduktion von Capital Stage und CHORUS im gesamten Jahr 2016 einen Wert von rund 1,5 Terawattstunden (TWh) erreicht (2015: 1,0 TWh).

Mit der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien leistet die Capital-Stage-Gruppe einen bedeutenden Beitrag für eine nachhaltige und saubere Energieversorgung. Die von der Unternehmensgruppe im Jahr 2016 produzierte Strommenge von 940 GWh aus Solarenergie und Windkraft reicht aus, um den jährlichen Strombedarf von rund 300.000 durchschnittlichen Haushalten zu decken. Gleichzeitig wird damit der Ausstoß von mehr als 600.000 Tonnen klimaschädlichen CO2 vermieden.

"Die erzielten Ergebnisse sind ein Beleg für die hohe Qualität der von Capital Stage erworbenen Solar- und Windkraftanlagen sowie die hervorragende operative Betriebsführung der Anlagen", kommentiert Holger Götze, COO der Capital Stage AG. "Dass wir trotz des vergleichsweise niedrigen Windaufkommens im Jahr 2016 eine so deutliche Steigerung der Stromproduktion erzielen konnten, ist insbesondere auch auf die regionale und technische Diversifikation unseres Portfolios sowie der stets hohen Verfügbarkeit der Anlagen zurückzuführen. Im Jahresdurchschnitt lag sie bei über 98 Prozent", so Götze weiter.

Auf Grundlage dieser Ergebnisse bestätigt der Vorstand der Capital Stage AG die Ende November 2016 bereits nach oben angepasste Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2016. Sie sieht eine Umsatzsteigerung auf mehr als 140 Millionen Euro vor und geht von einem operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA) von über 104 Millionen Euro aus. Zudem prognostiziert der Vorstand, das Gesamtjahr 2016 mit einem operativen Betriebsergebnis (operatives EBIT) von mehr als 60 Millionen Euro abzuschließen. Der operative Cashflow werde in einer Größenordnung von über 98 Millionen Euro liegen. "Wir sind zuversichtlich, unsere Prognose für das operative Jahresergebnis 2016 in bester Tradition der Vorjahre erneut erreichen zu können", kommentiert Dr. Christoph Husmann, CFO der Capital Stage die Entwicklung. "Auch für das laufende Geschäftsjahr 2017 gehen wir weiter von einer deutlichen Steigerung der operativen Ergebniskennziffern aus", so Dr. Husmann weiter.

Die Capital Stage AG wird die Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2016 am 31. März 2017 veröffentlichen.

Über die Capital Stage AG: Capital Stage investiert und betreibt seit 2009 Solarkraftwerke und Windparks, mittlerweile in Deutschland, Frankreich, Finnland, Großbritannien, Italien, Österreich und Schweden. Inklusive der im Rahmen des Asset Managements für Dritte erworbenen und betriebenen Solar- und Windparks beläuft sich die Erzeugungskapazität des Unternehmens auf über 1,2 GW. Capital Stage ist damit einer der führenden unabhängigen Solar- und Windparkbetreiber in Europa. Mit den Solar- und Windparks erwirtschaftet das Unternehmen attraktive Renditen sowie kontinuierliche und planbare Erträge.

Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500). Seit 2014 ist Capital Stage im Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.capitalstage.com

