DGAP-News: CYPROTEX, EIN EVOTEC-UNTERNEHMEN, ERWEITERT IN NEUES GEBÄUDE IM ALDERLEY PARK, UK (deutsch)

CYPROTEX, EIN EVOTEC-UNTERNEHMEN, ERWEITERT IN NEUES GEBÄUDE IM ALDERLEY PARK, UK

CYPROTEX, EIN EVOTEC-UNTERNEHMEN, ERWEITERT IN NEUES GEBÄUDE IM ALDERLEY PARK, UK

Hamburg, 26. Januar 2017: Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass Cyprotex, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Evotec AG, den Umzug ihres UK-Standortes von Macclesfield in den Alderley Park abgeschlossen hat. Der Umzug wird alle Aktivitäten von Cyprotex in UK in einem hochmodernen Gebäude zusammenführen und so weiteres Geschäftswachstum ermöglichen.

Alderley Park, Teil des Manchester Science Partnerships, ist ein wachsendes und pulsierendes Wissenschaftszentrum und beheimatet ein Netzwerk von über 150 Biotech- und Life Science-Unternehmen. Das Gebäude umfasst Büro- und Laborräume mit über ca. 2.300 m² Fläche und bringt alle 106 Mitarbeiter aus Cyprotex derzeitiger UK-Belegschaft unter.

Dr. Mario Polywka, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: "Der Umzug in den Alderley Park ermöglicht Cyprotex die Erweiterung und Konsolidierung in eine erstklassige wissenschaftliche Anlage zum Vorteil unserer bestehenden Kundenbasis. Dies ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der Integration von Cyprotex in den Evotec-Konzern, die planmäßig voranschreitet. Wir freuen uns darauf, bestehende und neue Kunden im Alderley Park begrüßen zu können. Ich möchte mich bei allen Beteiligten für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken, der diesen Umzug mit einem minimal möglichen Einfluss auf das operative Geschäft ermöglicht hat."

Dr. Chris Doherty, Managing Director vom Alderley Park, sagte: "Alderley Park ist bekannt für seine erstklassigen Forschungsgebäude und sein gemeinschaftliches Arbeitsumfeld. Für uns ist es großartig, dass dieses ambitionierte und innovative sowie international ausgerichtete Unternehmen uns für seinen neuen UK-Standort ausgewählt hat. Zur Förderung des Wachstums hat Cyprotex über die letzten Jahre bereits in einigen Laboren des Alderly Parks gearbeitet, daher heißen wir nun auch die restlichen Mitarbeiter des Cyprotex-UK-Teams herzlich willkommen und freuen uns, ihre Wachstumspläne über die kommenden Monate und Jahre zu unterstützen."

ÜBER CYPROTEX Cyprotex ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Evotec AG. Das Unternehmen verfügt über Standorte in Cheshire, UK, sowie in Watertown, MA, und Kalamazoo, MI, in den USA. Cyprotex wurde im Jahr 1999 gegründet und arbeitet mit mehr als 1.600 Partnern aus der Pharma- und Biotechbranche, Kosmetik-, Personal Care- und Chemiebranche zusammen. Im Jahr 2010 hat Cyprotex Apredica und die Vermögenswerte von Cellumen Inc. erworben. Das daraus resultierende gemeinsame Geschäft bietet Unterstützung in einer Vielzahl von experimentellen und computerbasierten ADME-Tox- und PK-Leistungen an. Infolge der Übernahme von CeeTox im Januar 2014 konnte Cyprotex ihre Bandbreite von Leistungen auf die Bereiche Personal Care, Kosmetik und Chemie ausweiten. Im Jahr 2015 erweiterte Cyprotex mit dem neuen Bioscience-Bereich ihre Fähigkeiten in den Bereichen phänotypisches und targetbasiertes Screening. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen hochwertige in vitro-ADME-Leistungen, mechanistische Toxikologie und High Content Toxicology Screening Services, darunter die proprietären Technologien CellCiphr(R) (toxicity prediction technology), Bioscience-Leistungen, Vorhersagemodelle wie Cloe(R) PK, chemPKTM, chemTarget, chemTox und DDI-Fusion, sowie eine Vielzahl von Leistungen in Bezug auf Haut-, okulare und endokrine Disruptoren. Weitere Informationen finden Sie unter www.cyprotex.com.

ÜBER EVOTEC AG Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 70 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Janssen Pharmaceuticals im Bereich der Alzheimer'schen Erkrankung, mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene im Bereich neurodegenerative Erkrankungen.. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. www.evotec.com.

ÜBER MANCHESTER SCIENCE PARTNERSHIPS Manchester Science Partnerships ("MSP") ist eine öffentlich-private Partnerschaft mit Sitz in Manchester und der Betreiber des führenden Wissenschafts- und Technologieparks in UK. MSP besitzt und betreibt 0,3 Mio. m² an Büro- und Laborfläche auf drei Hauptgeländen - Central Manchester, Citylabs 1.0 und Alderley Park. MSP bietet die geeignete Umgebung für Innovationsentfaltung und unterstützt wachsende Unternehmen im Bereich Biomedical, ICT, industrielle Technologie sowie digitale/kreative Sektoren. Diese Unternehmen liegen in der Größenordnung von Start-ups über europäische Hauptsitze zu internationalen Spitzenforschungszentren. MSPs Netzerk bewegt sich zwischen Innovatoren, Wissenschaftlern, Investoren und Unternehmern und verbindet Business mit Menschen, um Ideen in kommerzielle Realitäten zu transformieren. MSPs Investoren sind Bruntwood Ltd, die University of Manchester, Manchester Metropolitan University, Central Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust und Manchester, Cheshire East sowie Salford City Councils. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf: http://mspl.co.uk/

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

26.01.2017

