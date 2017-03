DGAP-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA: FOUR ARTISTS schließen sich CTS EVENTIM an (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

CTS Eventim AG & Co.



KGaA: FOUR ARTISTS schließen sich CTS EVENTIM an

^ DGAP-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung CTS Eventim AG & Co. KGaA: FOUR ARTISTS schließen sich CTS EVENTIM an

29.03.2017 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG

FOUR ARTISTS schließen sich CTS EVENTIM an

EVENTIM's Medusa Music Group übernimmt Mehrheit an Booking-Agentur und Veranstalter FOUR ARTISTS / Schwerpunkt deutschsprachige Künstler / Portfolio von mehr als 290 Künstlern und über 2.000 Veranstaltungen jährlich

München, 29. März 2017. Die MDAX-notierte CTS Eventim AG & Co. KGaA hat über ihre Veranstalterholding Medusa Music Group die Anteilsmehrheit an der FOUR ARTISTS Gruppe mit Sitz in Berlin erworben. Damit stärkt CTS EVENTIM weiter seine Position im europäischen Live-Entertainment Geschäft. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.

Die FOUR ARTISTS Booking Agentur GmbH wurde 1997 in Stuttgart von Deutschlands bekanntestem Rap-Quartett DIE FANTASTISCHEN VIER gegründet und ist heute als Booking-Agentur und Tourneeveranstalter tätig. Das örtliche Veranstaltungsgeschäft betreibt seit 2015 die Schwestergesellschaft FOUR ARTISTS Events GmbH. In Kooperationen werden außerdem Festivals wie das MAGNETIC Festival in Saarbrücken, das SPUTNIK SPRINGBREAK FESTIVAL in Leipzig oder das FRITZ DEUTSCHPOETEN Festival in Berlin organisiert.

Für ihr Portfolio von über 290 Künstlern organisiert FOUR ARTISTS jährlich mehr als 2.000 Auftritte im In- und Ausland. Zu den vertretenen Künstlern zählen nationale Größen wie Die Fantastischen Vier selbst, Marteria, Seeed, Wanda, Joris, Max Herre, Joy Denalane, Clueso, Boy, Rea Garvey und Scooter, internationale Acts wie Charles Bradley, Mac Miller, Jimmy Eat World und The Lumineers, sowie namhafte DJs, darunter David Guetta, Fritz Kalkbrenner, Moonbootica und Boys Noize. Insbesondere in den Genres Rap, HipHop und Deutsch-Pop/Rock ist FOUR ARTISTS breit aufgestellt, und das leistungsfähige Berliner Team um Geschäftsführer Alex Richter genießt in der Branche seit Jahren höchste Anerkennung.

Mit dem Anteilserwerb an FOUR ARTISTS rundet CTS EVENTIM sein Veranstaltungsspektrum insbesondere mit Blick auf deutsche Künstler und jüngere Zielgruppen ab. Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM: "Wir freuen uns sehr, dass wir FOUR ARTISTS und Alex Richter von einer gemeinsamen Zukunft mit CTS EVENTIM überzeugen konnten. Alex Richter und sein Team haben in der Vergangenheit besonderes Gespür und Geschick bei Talentidentifikation und Talentaufbau bewiesen. Gemeinsam stehen wir für weiteres, nachhaltiges Wachstum."

Alex Richter, Gesellschafter und Geschäftsführer von FOUR ARTISTS: "Wir - Die Fantastischen Vier, ihr Management und ich - freuen uns sehr, mit FOUR ARTISTS Teil der Medusa-Gruppe zu werden. Wir haben einen Partner gesucht, der unsere Meinung über das Livegeschäft teilt und unsere auf Qualität und Nachhaltigkeit ausgelegte Strategie konsequent mit uns umsetzt. Dabei steht die Suche und der Aufbau von herausragenden nationalen und internationalen Talenten im Focus. Wir sind fest davon überzeugt, dass diese neue, kraftvolle Partnerschaft insbesondere für unsere Künstler große Vorteile bringen wird und freuen uns sehr über die zukünftige, enge Zusammenarbeit. Besonders möchten wir uns bei Klaus-Peter Schulenberg bedanken - er hat uns in vielen ausführlichen Gesprächen sofort das Gefühl gegeben, unseren Ansatz und unsere Philosophie gänzlich zu verstehen und persönlich unterstützen zu wollen."

Über CTS EVENTIM Die im MDAX notierte CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist Europas Markt- führer im Ticketing mit Aktivitäten in 25 Ländern und zugleich einer der führenden Anbieter von Live-Entertainment. Über Systeme der EVENTIM-Gruppe werden jährlich mehr als 140 Mio. Tickets für über 200.000 Veranstaltungen vermarktet. Neben den europaweit mehr als 20.000 stationären Vorverkaufspunkten gewinnt der Vertrieb über das Internet zunehmend an Bedeutung. Zur EVENTIM Gruppe gehören unter anderem Online-Portale wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it, lippu.fi und entradas.com

Für weitere Informationen: Engel & Zimmermann AG, Unternehmensberatung für Kommunikation Dr. Andreas Bachmeier, Tel. +49 89 8935 633, info@engel-zimmermann.de

---------------------------------------------------------------------------

29.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: CTS Eventim AG & Co. KGaA Rablstr. 26 81669 München Deutschland Telefon: 0421/ 3666-233 Fax: 0421/ 3666-290 E-Mail: tatjana.wilhelm@eventim.de Internet: www.eventim.de ISIN: DE0005470306 WKN: 547030 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

559423 29.03.2017

°