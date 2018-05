DGAP-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA: CTS EVENTIM steigt mit Übernahme von Doctor Music in den spanischen Live Entertainment-Markt ein (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

KGaA: CTS EVENTIM steigt mit Übernahme von Doctor Music in den spanischen Live Entertainment-Markt ein

* CTS EVENTIM erwirbt 63,5 Prozent der Anteile am renommierten Konzert-

und Festival-Veranstalter

* Gründer Neo Sala bleibt CEO und weiterhin am Unternehmen beteiligt

* Live Entertainment-Portfolio von CTS EVENTIM erstreckt sich auf nunmehr

zehn Länder

München/Barcelona, 22. Mai 2018. CTS EVENTIM, einer der international

führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, übernimmt einen

Mehrheitsanteil (63,5 Prozent) am spanischen Konzert- und

Festival-Veranstalter Doctor Music. Mit dieser Akquisition treibt CTS

EVENTIM seine Internationalisierung weiter voran und ist nunmehr auch im

Segment Live Entertainment in Spanien vertreten. Das Unternehmen ist dort

bereits Eigentümer von entradas.com, einem der führenden Ticketing-Anbieter

des Landes.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM, kommentierte: "Der spanische

Markt hat sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt und gehört zu

den wichtigsten Anlaufpunkten für Künstler aus aller Welt. Ihnen können wir

dort zukünftig nicht nur ein effektives Ticketing, sondern auch vielfältige

Tourneemöglichkeiten bieten. Doctor Music ist für diesen Schritt mit seinem

internationalen Künstler-Portfolio und seiner großen Innovationskraft der

bestmögliche Partner."

Neo Sala, CEO von Doctor Music, fügte hinzu: "Wir haben vor 35 Jahren als

einer der ersten Konzertveranstalter damit begonnen, die größten Stars der

Rock- und Pop-Szene nach Spanien zu holen. Seither arbeitet Doctor Music mit

unermüdlichem Einsatz daran, Spanien einen festen Platz auf der

internationalen Landkarte des Rock und Pop zu sichern. Die Partnerschaft mit

CTS EVENTIM ist für mein Team und mich ein großer Schritt nach vorn. Dass

wir fortan auf die Ressourcen und das Netzwerk eines Global Players

zurückgreifen können, wird uns dabei helfen, Künstlern wie Fans die besten

Services rund um unvergessliche Live-Erlebnisse zu bieten."

Doctor Music wird in den kommenden Monaten unter anderem Shows von

international renommierten Künstlern wie Beth Ditto, Bruno Mars, Camila

Cabello, Jason Derulo, Katy Perry, Parov Stelar, Shawn Mendes und Texas

präsentieren. Darüber hinaus hat das Unternehmen vor Kurzem angekündigt, das

legendäre "Doctor Music Festival" im pyrenäischen Escalarre nach 20-jähriger

Pause im Juli 2019 neu aufleben zu lassen.

Die Transaktion, die rechtlich die beiden Gesellschaften Big Tours S.L.

sowie In Cow We Trust S.L. umfasst, ist bereits vollzogen und folgt auf eine

Serie von vier Akquisitionen, die CTS EVENTIM seit Mitte September in

Italien getätigt hat.

Über CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen

Ticketing und

Live Entertainment. 2017 wurden mehr als 250 Millionen Tickets über die

Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den

Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch,

ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem

zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am

Ring", "Rock im Park", "Hurricane" oder "Southside". Darüber hinaus betreibt

CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa

die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in

London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000

börsennotiert und seit 2015 Mitglied des MDAX. Im Jahr 2017 erwirtschafteten

3.020 Mitarbeiter in 23 Ländern einen Umsatz von mehr als einer Milliarde

Euro.

Über Doctor Music

Doctor Music Concerts Promoters wurde 1982 von Neo Sala gegründet und

entwickelte sich unter seiner Führung zu einem der führenden Konzert- und

Festivalveranstalter Spaniens. In seinem Heimatland hat Doctor Music unter

anderem die Tourneen von Adele, den Black Eyed Peas, Bon Jovi, Bruce

Springsteen, den Dire Straits, Eminem, Justin Bieber, Leonard Cohen, Michael

Jackson, Nick Cave, Pink Floyd, Prince, Radiohead, den Red Hot Chili

Peppers, R.E.M., Robbie Williams, den Rolling Stones und Tina Turner

organisiert.

1992 stellte Doctor Music im Rahmen der "On Every Street"-Tour der Dire

Straits mit mehr als 500.000 verkauften Tickets einen bis heute gültigen

Rekord auf. Weder zuvor noch danach konnte eine andere Tournee eines

ausländischen Künstlers in Spanien so viele Zuschauer mobilisieren. Einen

weiteren Meilenstein erreichte Doctor Music im Jahr 2008 mit der

Spanien-Tour von

Bruce Springsteen. Als erster und bis heute einziger spanischer Promoter

verzeichnete Doctor Music in derselben Woche drei Top Ten-Platzierungen in

den weltweiten Billboard-Boxscore-Konzertcharts.

Darüber hinaus gilt das legendäre Doctor Music Festival auch 22 Jahre nach

seiner Erstausgabe als das bedeutsamste Musikfestival Südeuropas außerhalb

des Hip Hop- und R'n'B-Genres. Nach vier Ausgaben in den Jahren 1996, 1997,

1998 und 2000 hat Doctor Music kürzlich angekündigt, im Juli 2019 eine

"Reincarnation Edition" am Originalschauplatz in den spanischen Pyrenäen

auszurichten.

Für weitere Informationen:

CTS EVENTIM

Corporate Communications:

Christian Steinhof

Head of Corporate Communications

Tel.: +49.40.380788.7299

christian.steinhof@eventim.de

Investor Relations:

Marco Haeckermann

Vice President Corporate Development & Strategy

Tel.: +49.421.3666.270

marco.haeckermann@eventim.de

Doctor Music Concerts

Silvia Ortega

Head of Communications & Marketing

Tel.: +34.93.268.2828

sortega@doctormusic.com

Dani Gutierrez

Head of Madrid Office

Tel.: +34.91.515.0239

dgutierrez@doctormusic.com

Doctor Music Festival

UK PR - The Outside Organisation Ltd

Jack Delaney - Alan Edwards

Head of Communications

Tel.: + 44.20.7436.3633

D.: +44.20.7462.2939

M: +44.7825.439 020

jack.delaney@outside-org.co.uk

alan.edwards@outside-org.co.uk

Doctor Music Festival Organisation

Merche García

Tel.: +34.93.268.2828

merche@doctormusic.com

°