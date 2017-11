DGAP-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA: CTS EVENTIM baut Live Entertainment-Geschäft in Italien durch Mehrheitsübernahme von Friends and Partners aus (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

CTS Eventim AG & Co.



KGaA: CTS EVENTIM baut Live Entertainment-Geschäft in Italien durch Mehrheitsübernahme von Friends and Partners aus

* CTS EVENTIM erwirbt 60 Prozent der Anteile am führenden Veranstalter für italienische Künstler

* Weitere Stärkung der Präsenz im italienischen Live Entertainment-Markt

* Gründer und CEO Ferdinando Salzano treibt Entwicklung des Unternehmens weiter voran

München/Mailand, 9. November 2017. CTS EVENTIM, einer der international führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, übernimmt 60 Prozent der Anteile am italienischen Musik- und Live Entertainment-Anbieter Friends & Partners, dem neuen Hauptunternehmen des Promoters Ferdinando Salzano. Dieser gründete das Unternehmen 2001 als F&P Group und entwickelte es in der Folge zum führenden Konzertpromoter italienischsprachiger Künstler weiter - in den vergangenen Jahren in Partnerschaft mit Warner Music. Alle Hauptaktivitäten der F&P Group werden spätestens zum 1. Oktober 2018 Teil von Friends & Partners sein.

Mit der Transaktion erhält CTS EVENTIM nach der bereits vollzogenen Akquisition von Vertigo im September ein weiteres Standbein im italienischen Live Entertainment-Markt. Im Ticketing-Segment ist das Unternehmen in Italien mit TicketOne bereits seit 2007 als führender Anbieter vertreten.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM, kommentierte: "Viele Künstler sprechen längst ein internationales Publikum an und planen ihre Live-Auftritte unabhängig von Landesgrenzen. Es ist unser Ziel, ihnen unter dem Dach von CTS EVENTIM europaweite Tourneemöglichkeiten sowie ein effizientes Ticketing anzubieten. Daher prüfen wir fortlaufend Optionen, unser Portfolio zu erweitern. Es freut mich sehr, dass wir unsere Marktposition in Italien mit dieser Transaktion weiter ausbauen können."

Zu den mehr als 40 Künstlern, deren Tourneen die F&P Group organisiert, zählen unter anderem nationale Stars wie Claudio Baglioni, Ligabue, Gianna Nannini, Nek, Laura Pausini, Il Volo und Zucchero. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Konzertfilme und Musik-TV-Formate für alle größeren italienischen Fernsehstationen.

Dr. Frithjof Pils, Geschäftsführer der Medusa Music Group (CTS EVENTIM), sagte: "Friends and Partners ergänzt unser Live Entertainment-Portfolio in Italien hervorragend. Während Vertigo neben einheimischen Künstlern nicht zuletzt zahlreiche internationale Rock-Acts auf die italienischen Bühnen bringt, vertritt Friends and Partners das Who-is-Who der lokalen Musikszene. Darüber hinaus werden Ferdinando Salzano und sein Team einen wertvollen Erfahrungsschatz in unsere Gruppe einbringen, von dem wir auch in anderen Ländern profitieren wollen." Ferdinando Salzano, der Friends & Partners wie bisher von Mailand aus führen wird, fügte hinzu: "Ich freue mich sehr auf die vielfältigen Chancen, die sich aus der Zusammenarbeit mit einem Global Player wie CTS EVENTIM für uns ergeben und danke Klaus-Peter Schulenberg und seinem Team für das Vertrauen. Gemeinsam wollen wir die Erfolgsgeschichte von Friends & Partners fortschreiben. Gleichzeitig werden meine Kollegen und ich unserer Philosophie treu bleiben: nämlich Künstlern, Managern und Produzenten eine Heimat zu bieten, die ihnen dabei hilft, ihre kreativen Ambitionen zu verwirklichen. Mein Dank gilt an dieser Stelle zudem meinen Weggefährten bei Warner Music, die mein Team und mich fast eine Dekade lang mit Rat und Leidenschaft unterstützt haben. Ich bin sicher, dass sich unsere Wege in verschiedenen Projekten auch in Zukunft kreuzen werden."

Über CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Über Systeme des Unternehmens werden jährlich mehr als 150 Millionen Eintrittskarten für mehr als 200.000 Veranstaltungen vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane" oder "Southside". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2016 erwirtschafteten 2.384 Mitarbeiter in 25 Ländern einen Umsatz von 830 Millionen Euro.

Über Friends and Partners Friends and Partners wurde im Jahr 2001 als F&P Group von Ferdinando Salzano gegründet und ist heute einer der führenden italienischen Anbieter von Live Entertainment und Musik-TV-Produktionen. Das Unternehmen repräsentiert insgesamt mehr als 40 italienischsprachige Künstler, darunter Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Francesco de Gregori, Elisa, Ligabue, Fiorella Mannoia, Modà, Gianni Morandi, Gianna Nannini, Laura Pausini, Pooh, Il Volo, Renato Zero, Zucchero, Alessandra Amoroso, Samuele Bersani, Mario Biondi, Luca Carboni, Emma, Elio e le storie tese, Fabri Fibra, Litfiba, Nek, Francesco Renga, Riki, Paola Turci, The Kolors und viele mehr. In den vergangenen drei Jahren hat die F+P Group mit mehr als 1.500 Shows mehr als sechs Millionen Tickets verkauft und einen durchschnittlichen Umsatz von rund 80 Millionen Euro pro Jahr erzielt.

