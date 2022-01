DGAP-News: CREALOGIX ernennt zwei neue Managing Directors für Mittel- und Nordeuropa (deutsch)

CREALOGIX ernennt zwei neue Managing Directors für Mittel- und Nordeuropa

17.01.2022 / 10:01

Almir Marghella verantwortet seit Oktober 2021 die Geschäfte von CREALOGIX

in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in weiteren Ländern in

Mitteleuropa (CEE). John Ennis leitet per sofort die Verkaufs- und

Geschäftsentwicklungsteams in Grossbritannien, den Benelux-Staaten und

Nordeuropa. Almir Marghella und John Ennis sind erfahrene

Führungspersönlichkeiten mit ausgezeichneter Expertise im Fintech- und

Bankenbereich. Als Managing Directors gehören sie zur erweiterten

Geschäftsleitung von CREALOGIX.

Almir Marghella ist bereits seit März 2021 für die CREALOGIX Gruppe tätig.

Im Oktober hat der erfahrene Verkaufsspezialist die Leitung des

deutschsprachigen Markts und der CEE-Länder übernommen. Damit verantwortet

er neu eine der Schlüsselregionen von CREALOGIX. Vor seinem Wechsel hatte

Almir Marghella während 16 Jahren in verschiedenen Positionen für das

Schweizer Softwareunternehmen Oracle gearbeitet, zuletzt als Sales Manager.

Zusammen mit seinem Team wird der neue Managing Director CEE die Entwicklung

des Kernmarkts gezielt vorantreiben.

John Ennis übernimmt als Managing Director Northern Europe die Verkaufs- und

Geschäftsentwicklung in UK, Irland, Benelux und Nordeuropa. John Ennis

verfügt über viel Erfahrung im IT-Finanzdienstleistungssektor und im IT- und

Retail-Banking. Er war unter anderem für Diebold Nixdorf und die Cennox

Group tätig. Mit seiner Vertriebsstärke und seinem internationalen Netzwerk

wird John Ennis die Präsenz von CREALOGIX in den nordischen Wachstumsmärkten

weiter ausbauen.

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit Almir Marghella und John Ennis zwei

ausgewiesene Experten im Vertrieb und Führungspersönlichkeiten für uns

gewinnen konnten», sagt Oliver Weber, CEO von CREALOGIX. «Sie werden unser

Geschäft in den strategisch wichtigen Märkten in Europa ausbauen und neue

Wachstumsmärkte erschliessen.»

Lebensläufe finden Sie hier und Porträtbilder der beiden Herren liegen hier

zum Download bereit.

Medienmitteilung (PDF)

Über CREALOGIX

Die CREALOGIX Gruppe ist ein Schweizer Fintech-Top-100-Unternehmen und

gehört weltweit zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt

und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die Finanzinstitute von

morgen. Mit den digitalen Lösungen von CREALOGIX antworten Banken,

Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute besser auf die sich ändernden

Kundenbedürfnisse im Bereich der digitalen Transformation. Die 1996

gegründete Gruppe beschäftigt weltweit rund 660 Mitarbeitende. Die Aktien

der CREALOGIX Gruppe (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

