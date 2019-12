DGAP-News: CORESTATE intensiviert Micro Living Aktivitäten in Spanien mit erstem Neubauobjekt für seine Business Apartment Marke JOYN (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Corestate Capital Holding":

CORESTATE intensiviert Micro Living Aktivitäten in Spanien mit erstem Neubauobjekt für seine Business Apartment Marke JOYN

Immobilien/Expansion

CORESTATE intensiviert Micro Living Aktivitäten in Spanien mit erstem

Neubauobjekt für seine Business Apartment Marke JOYN

04.12.2019

CORESTATE intensiviert Micro Living Aktivitäten in Spanien mit erstem

Neubauobjekt für seine Business Apartment Marke JOYN

* Aktuell sechs Micro Living Projekte im Kernmarkt Spanien mit 230 Mio.

Euro Gesamtvolumen

* Zusammenarbeit mit Immobilienentwickler Metrovacesa erweitert den

spanischen Marktzugang für die institutionellen Kunden

* Bis 2023 gehen insgesamt 10 JOYN-Objekte an Top-Standorten in Europa in

Betrieb

* CORESTATE baut seine führende europäische Marktstellung im Micro Living

immer weiter aus

Frankfurt, 4. Dezember 2019. CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE), ein

führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, hat in

Madrid den ersten spanischen Standort für seine Business Apartments Marke

JOYN akquiriert. Bis 2023 werden damit unter diesem Label in Europa

insgesamt 10 JOYN Objekte an Top-Standorten entstehen.

Spanien ist mit mittlerweile sechs konkreten Projekten im Micro Living

Sektor - fünf davon entfallen auf studentisches Wohnen - ein sehr wichtiger

Kernmarkt für CORESTATE. Weitere Micro-Living Objekte befinden sich in der

Ankaufsprüfung. Das Gesamtvolumen auf der iberischen Halbinsel liegt damit

bei 230 Mio. Euro. Das Neubauprojekt soll im Rahmen eines Clubdeals

platziert werden. Verkäufer ist Metrovacesa, der führende

Immobilienentwickler in Spanien mit 100-jähriger Tradition in Entwicklung

und Verkauf von Eigenheimen sowie kommerziellen Projekten.

Lars Schnidrig, CEO CORESTATE: "Die Umsetzung unserer europäischen

Wachstumsstrategie nimmt immer mehr Fahrt auf. Insbesondere die

erfolgreichen Aktivitäten im attraktiven spanischen Markt unterstreichen

unsere Stellung als europäischer Marktführer in der Assetklasse Micro

Living. Wir haben als einer der ersten Investmentmanager auf diese

Assetklasse gesetzt und haben daher heute eine sehr wettbewerbsfähige

Marktstellung, auf die immer mehr institutionelle Kunden setzen. Dazu zählt

auch ein hervorragender Zugang zu geeigneten Ankaufsobjekten. Mit

Metrovacesa, die über das derzeit größte Portfolio an liquiden Grundstücken

in Spanien verfügen, haben wir für unsere Kunden nun einen ersten wichtigen

Schritt in Richtung strategischer Partnerschaft gemacht."

Das Serviced Apartmenthaus entsteht in der Calle Castiello de Jaca in

Madrids bevorzugtem Bürostandort Las Tablas, wo multinationale Unternehmen

wie Telefónica, BBVA, Huawei oder BMW ihre Niederlassungen haben. Es ist

bestens gelegen zwischen Innenstadt und Flughafen. Für Anfang 2022 ist die

Fertigstellung vorgesehen. Bei einer Gesamtmietfläche von ca. 6.600 m² wird

das Objekt über 207 Apartments zwischen etwa 24 und 40 m² sowie 106

PKW-Stellplätze auf zwei Untergeschossen verfügen. Das Gebäude wird voll auf

die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden ausgerichtet ein, mit

Arbeitsbereichen, Lounges, Gym sowie einem Restaurant, das auch für die

Mitarbeiter der umliegenden Unternehmen wie auch aus dem angrenzenden

mittelständischem Wohngebiet ein Anziehungspunkt werden soll.

