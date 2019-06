DGAP-News: CORESTATE baut europäisches Micro Living Portfolio weiter aus (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Corestate Capital Holding":

28.06.2019 / 07:00

CORESTATE baut europäisches Micro Living Portfolio weiter aus

- Erwerb eines Grundstücks in Bremen für CORESTATEs Serviced Apartments

Linie "JOYN"

- CORESTATE auf dem Weg zu Europas führender Micro Living Plattform

- JOYN-Portfolio erreicht ein Gesamtvolumen von rund 600 Millionen Euro

Frankfurt, 28. Juni 2019. CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE), ein

führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, hat

durch den Erwerb eines Grundstücks in Bremen einen weiteren Schritt beim

Aufbau der führenden europäischen Micro Living Plattform getan. Das künftige

Objekt wird Teil von CORESTATEs Serviced Apartments Linie "JOYN" sein, die

damit ein Gesamtportfolio-Volumen von rund 600 Millionen Euro erreicht.

Lars Schnidrig, CEO, CORESTATE: "Wir etablieren gerade die europaweit

führende Plattform für Micro Living Objekte, weil unsere Kunden immer

dringender nach Anlagemöglichkeiten in dieser Assetklasse fragen. Dieses

Segment haben wir als einer der ersten für uns entdeckt, können nun diesen

zeitlichen Vorsprung ausspielen und eine stetig steigende Zahl sehr

rentabler Assets anbieten."

Thomas Landschreiber, Co-Founder und Chief Investment Officer, CORESTATE,

ergänzt: "In Bremen steigt wie in vielen anderen Städten der Bedarf an

kleinen, hochwertig ausgestatteten Apartments stetig an. Und dieses Objekt

hat uns mit Blick auf die überzeugende Mikro- und Makrolage von Anfang an

begeistert."

Grundstück und künftiges Serviced Apartmenthaus liegen im Zentrum der

Hansestadt, nur wenige Gehminuten von Bürgerschaft und Bahnhof entfernt und

sollen nach Fertigstellung an einen institutionellen Investor

weiterveräußert werden. Es umfasst rund 740 m², die vermietbare Fläche wird

4.900 m² betragen. Geplant sind 86 Apartments auf sechs Stockwerken sowie 17

Parkplätze; Baubeginn ist in wenigen Tagen, die Fertigstellung soll bis

Herbst 2021 erfolgen.

PR Kontakt

Jorge Person

T: +49 69 3535630-136 / M: +49 162 2632369

jorge.person@corestate-capital.com

IR Kontakt

Dr. Kai Gregor Klinger

T: +49 69 3535630107 / M: +49 152 22755400

ir@corestate-capital.com

Über CORESTATE Capital Holding S.A.

CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Investmentmanager und

Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. 26 Mrd. Euro Als eine

voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden

fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie

Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist

international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle

Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren

Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in

Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt rund

700 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer

Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte

Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die

Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen

Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir

in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf

unserer Webseite ir.corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft

übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen

fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser

Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen

werden.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A.

4, Rue Jean Monnet

L-2180 Luxemburg

Luxemburg

Telefon: +49 69 3535630-107

Fax: +49 69 3535630-29

E-Mail: IR@corestate-capital.com

Internet: www.corestate-capital.com

ISIN: LU1296758029

WKN: A141J3

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

