DGAP-News: CONSUS Real Estate AG: Vorläufige Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2017 (deutsch)

CONSUS Real Estate AG: Vorläufige Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2017

^

DGAP-News: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

CONSUS Real Estate AG: Vorläufige Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2017

30.04.2018 / 07:31

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

- Erstkonsolidierung nach IFRS des Projektentwicklers CG Gruppe mit starkem

Wachstum im Entwicklungsvolumen und operativem Ergebnis ("EBIT")

- Konsolidierte Gesamtverbindlichkeiten der Consus-Gruppe in Höhe von 1,590

Mrd. Euro mit liquiden Mitteln in Höhe von 71 Mio. Euro und einem

Konzerneigenkapital von 816 Mio. Euro

- Das Gesamtentwicklungsvolumen der bestehenden Entwicklungsobjekte zum 31.

Dezember 2017 beträgt 4,6 Mrd. Euro und stieg um 16% durch kürzlich

getätigte Akquisitionen auf aktuell 5,3 Mrd. Euro GDV

- Die IFRS Umsätze des Projektenwicklers CG Gruppe sind um 175% gegenüber

2016 auf 205,2 Mio. Euro gestiegen

- Für das Entwicklungssegment strebt die CONSUS ein mittelfristiges EBIT von

ca. 300 Mio. Euro an

Berlin, 30. April 2018 - Die CONSUS Real Estate AG ("CONSUS", ISIN

DE000A2DA414) hat das erste Mal vorläufige konsolidierte IFRS-Finanzzahlen

für das am 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr veröffentlicht.

Da die CG Gruppe im vierten Quartal 2017 erstmals konsolidiert wurde, ist

die GuV-Rechnung der Consus-Gruppe für das zugrunde liegende Jahr 2017 im

historischen Vergleich nicht aussagekräftig. Der Umsatz im Jahr 2017 wurde

im Wesentlichen durch die Gewerbeimmobilien in Höhe von 9,2 Mio. Euro mit

einem EBIT in Höhe von 6,6 Mio. Euro., einschließlich der Gewinne durch die

Neubewertung von Immobilien, erzielt. Consus hat in seiner

Finanzpräsentation die 2016 und 2017 IFRS-Finanzergebnisse für die CG Gruppe

veröffentlicht, um die zugrunde liegenden Finanzdaten des

Entwicklungssegments darzustellen.

Die Gesamtverbindlichkeiten der CONSUS beliefen sich zum Bilanzstichtag auf

1.590 Mio. Euro und beinhalteten die im 2. Halbjahr 2017 begebenen

Wandelanleihe in Höhe von 200 Mio. Euro. Der LTV in der Projektentwicklung

war bei 68% und bei den im Bestand gehaltenen Immobilien war er 59%. Der

Gesamtimmobilienwert ("GAV") der Büroimmobilien bei CONSUS belief sich zum

31. Dezember 2017 auf 527 Mio. Euro. Das Konzerneigenkapital inklusive

Minderheiten der CONSUS Gruppe betrug zum 31. Dezember 2017 816 Mio. Euro

oder 10,2 Euro/Aktie.

Zum 31. Dezember 2017 hatte Consus über die Konzerntochter CG Gruppe im

Kerngeschäftsbereich "Entwicklung und Produktion von

Geschoß-Mietwohnungsbau" über 44 Entwicklungsprojekte und ein

Gesamtentwicklungsvolumen von 4,6 Mrd. Euro mit einer kombinierten

Gesamtnutzfläche von 1,3 Mio. Quadratmetern im Besitz.

Mit der kürzlich angekündigten Akquisition von fünf weiteren Projekten mit

einem Entwicklungsvolumen von rund 750 Mio. Euro stieg das

Gesamtentwicklungsvolumen auf 5,3 Mrd. Euro.

In Zukunft wird Consus die wichtigsten bestehenden Entwicklungsprojekte nach

Status und Forward-Sale Volumen offenlegen.

Derzeit ist sind die Gesamtprojekte mit einem Volumen in Höhe von 5,3 Mrd.

Euro in die folgenden Phasen eingeteilt: rund 58% in Planung, 6% in Planung

mit abgeschlossenem Forward-Sale, 25% im Bau mit abgeschlossenem

Forward-Sale, 5% im Bau ohne abgeschlossenen Forward Sale und in 5% Andere.

Insgesamt befinden sich somit ca. 38% des gesamten Entwicklungsvolumens in

der Bauphase und/ oder sind bereits per Forward-Sale gesichert.

Das aktuell insgesamt ausgewiesene Volumen an Forward Sales beläuft sich auf

rund EUR 1,4 Mrd. Die erhaltenen Kaupreiszahlungen durch Forward-Sales im

Jahr 2017 beliefen sich auf rund 0,5 Mrd. Euro und stehen seit Jahresbeginn

2018 bei ca. 131 Mio. Euro.

Die CG Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2017 Umsätze in Höhe von 205,2 Mio.

Euro mit einem EBIT von 91.4 Mio. Euro was (im Vergleich zum Vorjahresumsatz

von 74,6 Mio. Euro und einem EBIT von 42,3 Mio. Euro). Die EBIT-Marge

beläuft sich auf 45% bei aktivierten Zinsen. Der Anstieg der Umsätze durch

das Projektentwicklergeschäft basierte u.a. auf der Übergabe von 552

fertiggestellten Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von 43.208

Quadratmetern (davon Wohnfläche: 38.722 Quadratmeter).

Aufgrund des dynamischen Anstiegs des Gesamtentwicklungsvolumens strebt das

Unternehmen für den Entwicklungsbereich ein mittelfristiges EBIT von ca. 300

Mio. Euro an. Die zugrunde liegende Kapitalrendite (ROCE) wird mittelfristig

mit ca. 30% angestrebt.

Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 sind Bestandteil der

Finanzpräsentation und stehen unter: https://www.consus.ag/ zur Verfügung.

Pressekontakt:

RUECKERCONSULT GmbH

Peter Dietze-Felberg

Wallstrasse 16, D-10179 Berlin

+49 (0)30 28 44 987-62

consus@rueckerconsult.de

CONSUS Real Estate AG

Andreas Steyer, COO und Head of IP/IR

a.steyer@consus.ag

Über CONSUS Real Estate AG

Die CONSUS Real Estate AG ("CONSUS") mit Hauptsitz in Berlin ist mit dem

Projektentwickler CG Gruppe der führende deutsche

Mietwohnungsprojektentwickler in den neun größten deutschen Städten.

Wesentliche Bestandteile des Business Models der CONSUS sind ein hoher

Anteil an institutionellen Forward Sales sowie Digitalisierung und

industrielle Serienfertigung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die

Entwicklungsaktivitäten werden ergänzt durch ein renditestarkes

Bestandsportfolio deutscher Gewerbeimmobilien.

Die Aktie der Consus Real Estate AG ist im m:access, dem Mittelstandsportal

der Bayerischen Börse, gelistet und wird an der Münchener Börse im

Freiverkehr sowie auch in Frankfurt über XETRA gehandelt.

---------------------------------------------------------------------------

30.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: CONSUS Real Estate AG

Kurfürstendamm 188-189

10707 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300

E-Mail: info@consus.ag

Internet: www.consus.ag

ISIN: DE000A2DA414

WKN: A2DA41

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

680679 30.04.2018

°