DGAP-News: CONSUS Real Estate AG: Klarer Fokus auf die Immobilienentwicklung nach weiterer Integration der CG Gruppe sowie Verkauf der GxP Beteiligung (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Consus Commercial Property":

CONSUS Real Estate AG: Klarer Fokus auf die Immobilienentwicklung nach weiterer Integration der CG Gruppe sowie Verkauf der GxP Beteiligung

^

DGAP-News: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e):

Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

CONSUS Real Estate AG: Klarer Fokus auf die Immobilienentwicklung nach

weiterer Integration der CG Gruppe sowie Verkauf der GxP Beteiligung

06.08.2018 / 08:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

CONSUS Real Estate AG ("CONSUS", ISIN DE000A2DA414) hat wesentliche

strategische Fortschritte erzielt, um ihre Position als führender deutscher

Wohnimmobilienentwickler in den Top 9 Städten weiter zu festigen.

Weitere Integration der CG Gruppe beschleunigt klare Fokussierung der CONSUS

auf das Kerngeschäft

Am 2. August 2018 gab CONSUS bekannt, das eine Vereinbarung zur Erhöhung des

Anteils an der CG Gruppe AG ("CG Gruppe") von 59,1 Prozent auf 75,0 Prozent,

auf voll verwässerter Basis, getroffen wurde. Die Erhöhung des Anteils ist

ein weiterer Meilenstein der Integration der CG Gruppe in CONSUS.

Zusammengefasst setzt sich die Beteiligungserhöhung an der CG Gruppe durch

die CONSUS aus der Kombination einer Eigenkapitalinvestition in die CG

Gruppe, um weiteres Wachstum zu forcieren, und einer Gegenleistung in Form

von neuen CONSUS Aktien und Barmitteln an Christoph Gröner,

Vorstandsvorsitzender und Gründer der CG Gruppe AG, zusammen:

(1) CONSUS investiert 50 Millionen Euro direkt in 2018 in die CG Gruppe, via

strukturiertem Eigenkapital (Pflichtwandelschuldverschreibung) um weiteres

Wachstum im Entwicklungsgeschäft zu finanzieren;

(2) CONSUS erwirbt einen direkten Anteil an der CG Gruppe von Christoph

Gröner durch die Ausgabe von 8.333.334 neuen Stückaktien der CONSUS mit

Ausgabekurs von 12,0 Euro pro Aktie im Gesamtwert von 100 Millionen Euro und

einer stufenweisen Barzahlung in Höhe von rd. 67 Millionen Euro über die

nächsten drei Jahre.

Die Transaktion wird somit insgesamt mit ca. 150 Millionen Euro die

Eigenkapitalbasis von CONSUS stärken und weiteres Wachstum forcieren. Der

Kapitalabfluss der CONSUS ist auf ca. 67 Millionen Euro über die nächsten

drei Jahre beschränkt.

Um die Integration der CG Gruppe in CONSUS weiter zu vertiefen, werden

Christoph Gröner, Vorstandsvorsitzender und Gründer der CG Gruppe AG und

Jürgen Kutz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und COO/CIO der CG

Gruppe, dem neu zu formierenden erweiterten Vorstand von CONSUS beitreten.

Christoph Gröner hat als wesentlicher neuer CONSUS-Aktionär zugestimmt, 8,3

Millionen neue CONSUS Aktien zum Ausgabekurs von 12,0 Euro/Aktie zu

zeichnen, was einer signifikanten Prämie zum aktuellen Aktienkurs

entspricht. Herr Gröner hat sich in diesem Zuge zu einer dreijährigen

Haltefrist für sein Aktienpaket verpflichtet und damit sein langfristiges

Engagement gegenüber CONSUS, als neuer langfristig orientierter Aktionär,

unterstrichen.

Die Umsetzung dieser Schritte wird in den nächsten Wochen erwartet.

Veräußerung der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Beteiligung an der GxP

German Property

Am 3. August 2018 hat CONSUS zudem die Veräußerung ihrer

Mehrheitsbeteiligung von ca. 58 Prozent an der GxP German Properties AG

("GxP") an Summit RE eight GmbH, bekannt gegeben. Über die weiteren

Bedingungen wurde Stillschweigen vereinbart. Der Verkauf des Anteils führt

zu einem signifikanten Buchgewinn. Die Veräußerung ist im Einklang mit der

von CONSUS eingeschlagenen Unternehmensstrategie, den Verkauf von

Nicht-Kernbeteiligungen umzusetzen. Durch die Veräußerung werden sich die

Nettofinanzverbindlichkeiten der CONSUS um weitere rund 140 Millionen Euro

reduzieren.

CONSUS beschleunigt Implementierung strategischer Ziele

Mit diesen zwei wesentlichen Schritten hat die CONSUS ihre strategischen

Ziele erreicht, via ihrer 75 Prozent Kontrollbeteiligung an der CG Gruppe

das Entwicklungsgeschäft auszubauen, und mit dem Verkauf der

Mehrheitsbeteiligung an der GxP German Property, sich zur Gänze auf das

Entwicklungsgeschäft zu fokussieren.

Andreas Steyer, CONSUS CEO: "Mit der Erhöhung des Anteils an unserer

Konzerntochter CG Gruppe auf 75 Prozent und der Formierung unseres

erweiterten Vorstands durch Christoph Gröner und Jürgen Kutz, haben wir

weitere wichtige strategische Schritte zur Eingliederung unseres

Kerngeschäfts CG Gruppe in CONSUS erreicht. Ich bin insbesondere darüber

erfreut, den Gründer der CG Gruppe, Christoph Gröner, als neuen langfristig

orientierten CONSUS Aktionär begrüßen zu dürfen, der neue Aktien zu einer

deutlichen Prämie zum Aktienkurs zeichnen wird. Mit der Veräußerung unserer

Non-Core-Beteiligung an der GxP German Property AG, haben wir Erlöse mit

einem deutlichen Buchgewinn realisiert, welche wir in weitere

Entwicklungsprojekte investieren und die Entschuldung beschleunigen. Mit der

Umsetzung dieser Schritte haben wir die strategische Transformation zu einem

wachsenden, führenden deutschen Wohnimmobilienentwickler in den deutschen

Top 9 Städten, abgeschlossen."

Kontakt

Consus Real Estate AG

Jan-Philipp Ansorg

Corporate Finance & Investor Relations

j.-p.ansorg@consus.ag

Über CONSUS Real Estate AG

Die Consus Real Estate AG ("CONSUS") mit Hauptsitz in Berlin, ist mit ihrer

Tochter, der CG Gruppe AG, ein führender deutscher Wohnimmobilienentwickler

in den deutschen Top 9 Städten. CONSUS konzentriert sich auf institutionelle

Forward-Sales sowie auf Digitalisierung und industrielle Serienfertigung

entlang der gesamten Wertschöpfungskette und kann hier auf eine starke

Erfolgsbilanz verweisen. Die CONSUS Aktien sind im Scale Segment der

Deutschen Börse und dem m:access Segment des Freiverkehrs der Börse München

notiert und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt.

---------------------------------------------------------------------------

06.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: CONSUS Real Estate AG

Kurfürstendamm 188-189

10707 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300

E-Mail: info@consus.ag

Internet: www.consus.ag

ISIN: DE000A2DA414

WKN: A2DA41

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München

(m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

710921 06.08.2018

°