DGAP-News: CONSUS Real Estate AG: Erfolgreiche Quartiersentwicklung in Frankfurt am Main: Grand Ouest, Westend Ensemble und Kaiserlei Quartier mit guten Entwicklungsfortschritten (deutsch)

CONSUS Real Estate AG: Erfolgreiche Quartiersentwicklung in Frankfurt am Main: Grand Ouest, Westend Ensemble und Kaiserlei Quartier mit guten Entwicklungsfortschritten

^

DGAP-News: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Expansion

CONSUS Real Estate AG: Erfolgreiche Quartiersentwicklung in Frankfurt am

Main: Grand Ouest, Westend Ensemble und Kaiserlei Quartier mit guten

Entwicklungsfortschritten

12.03.2019 / 09:33

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Erfolgreiche Quartiersentwicklung in Frankfurt am Main: Grand Ouest, Westend

Ensemble und Kaiserlei Quartier mit guten Entwicklungsfortschritten

Überwiegender Anteil der Wohnungen im Grand Ouest bereits verkauft

Bauantrag für Westend Ensemble für zweites Quartal 2019 angestrebt

Berlin, 12. März 2019 - CONSUS Real Estate AG ("Consus", ISIN DE000A2DA414,

CC1) macht mit seinen Quartiersprojekten in Frankfurt am Main gute

Entwicklungsfortschritte. Anfang März wurde im Projekt "Grand Ouest" im

Frankfurter Westend die Grundsteinlegung gefeiert. Mit Grand Ouest wird

voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres hinter den denkmalgeschützten,

sanierten Fassaden der ehemaligen Oberpostdirektion ein modernes Wohnhaus

mit insgesamt 164 Eigentumswohnungen und mit 32 Tiefgaragenstellplätzen

bezugsfertig sein. Aktuell sind bereits 120 Wohnungen d.h. 73% der Fläche

verkauft. Das Gesamtentwicklungsvolumen (GDV) von Grand Ouest liegt bei rund

EUR 92 Mio., die gesamte Fläche bei 9.108 m2.

In direkter Nachbarschaft zu Grand Ouest befindet sich das Westend Ensemble

. Consus plant und realisiert hier ein gemischtes Quartier mit Wohnungen,

Büros und Gewerbe mit einer Wohnfläche von 15.000 m2, einer vermietbaren

Gewerbefläche von 5,000 m2 und einem Gesamtentwicklungsvolumen von EUR 207

Mio. Zur Nahversorgung der Bewohner entstehen nicht nur 240 Wohnungen,

sondern auch 300 Tiefgaragen-Stellplätze, Büroeinheiten, eine

Kindertagesstätte, eine Post und Gastronomie. Mit dem Baubeginn wird für

2020 gerechnet, die Fertigstellung ist für 2022/2023 geplant.

Direkt an der Stadtgrenze zu Frankfurt, am Offenbacher Kaiserlei, entsteht

ein weiteres Quartier mit den Teilprojekten "Vitopia Kampus Kaiserlei" und

"New Frankfurt Towers". Teilabschnitte dieses Projekts werden

voraussichtlich jeweils 2020 bis 2023 fertiggestellt sein. Auf 121.000 m²

Bruttogeschossfläche wird es rund 838 Wohneinheiten und bis zu 565

Parkmöglichkeiten geben, davon 140 für Elektromobilität. Das Ensemble, zu

dem auch ein Hotel, eine Kindertagesstätte, ein Schwimmbad, ein

Fitnesscenter und verschiedene Einzelhandelseinheiten gehören, zeichnet sich

u.a. durch Green Technology aus. Eine großflächige Geothermie, Photovoltaik-

und Solarthermie-Anlage bilden einen regenerativen Energiemix. Das

Gesamtentwicklungsvolumen des Projekts New Frankfurt Towers beträgt EUR 409

Mio., der größte Teil des Projekts, rund 69 % wurde bereits im Rahmen eines

Forward Sales verkauft.

Consus plant und setzt die Projekte in Frankfurt über ihre

Tochtergesellschaft CG Gruppe AG um. "Wir sind gemessen am

Gesamtentwicklungsvolumeneiner der führenden Entwickler von Wohnimmobilien

in Deutschland. Gerade auch in Frankfurt am Main tragen wir wesentlich dazu

bei, dass der großen Nachfrage nach Wohnimmobilen Rechnung getragen werden

kann. Unsere Tochtergesellschaft CG Gruppe AG verfügt über ein

tiefgreifendes und langjähriges Verständnis für die erfolgreiche und eng auf

die lokalen Gegebenheiten abgestimmte Entwicklung von Wohnimmobilien ", so

Andreas Steyer, CEO der Consus Real Estate AG, und er ergänzt: " Consus ist

in den Top 9 Städten in Deutschland, dort wo der Bedarf am größten ist, mit

Projekten zur Entwicklung von modernem, bezahlbaren und an das Stadtbild

angepassten Wohnraum tätig. Damit wachsen wir sehr stark und erfüllen

erfolgreich die Anforderungen aller Stakeholder. Auch kommen wir so unserem

gesellschaftspolitischen Anspruch und Auftrag zur Schaffung bezahlbaren

Wohnraums verantwortungsvoll nach."

Kontakt

Investor Relations

investors@consus.ag

+49 30 965 357 90 260

Über Consus Real Estate AG

Die Consus Real Estate AG ("Consus") mit Hauptsitz in Berlin ist mit einem

Gesamtentwicklungsvolumen von EUR 9,7 Mrd. per 30. September 2018 ein

führender deutscher Immobilienentwickler. Der Schwerpunkt der geschäftlichen

Tätigkeit des Unternehmens liegt auf Wohnimmobilien in den neun

wirtschaftlich stärksten Metropolen in Deutschland. Consus konzentriert sich

dabei auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten

Geschosswohnungsbau. Durch Forward Sales an institutionelle Investoren und

die Digitalisierung von Bauprozessen agiert das Unternehmen entlang der

gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung. Die Ausführung der

Projekte von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, der

Immobilienverwaltung und den damit zusammenhängenden Dienstleistungen

erbringt Consus durch ihre Tochtergesellschaften CG und SSN. Die Aktien der

Consus Real Estate AG sind im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse

und dem m:access Segment des Freiverkehrs der Börse München notiert und

werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt.

---------------------------------------------------------------------------

12.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: CONSUS Real Estate AG

Kurfürstendamm 188-189

10707 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300

E-Mail: info@consus.ag

Internet: www.consus.ag

ISIN: DE000A2DA414

WKN: A2DA41

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München

(m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

786355 12.03.2019

°