DGAP-News: CONSUS Commercial Property AG erweitert den Vorstand (deutsch)

CONSUS Commercial Property AG erweitert den Vorstand

^ DGAP-News: CONSUS Commercial Property AG / Schlagwort(e): Immobilien/Personalie CONSUS Commercial Property AG erweitert den Vorstand

06.06.2017 / 11:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

CONSUS Commercial Property AG erweitert den Vorstand

- Stanley William Bronisz wird neuer CEO

- Personelle Weichenstellung für weiteres Wachstum

Leipzig, 06 Juni 2017 - Die CONSUS Commercial Property AG ("CONSUS", ISIN DE000A2DA414), ein chancenorientierter Immobilieninvestor in deutsche Büroimmobilien, hat mit der personellen Erweiterung des Vorstandes die Weichen für künftiges Wachstum gestellt. Mit sofortiger Wirkung hat der Aufsichtsrat Stanley William Bronisz zum Vorstandsvorsitzenden bestellt, der in dieser Position für strategische Entwicklung des Unternehmens sowie für Investor Communicators verantwortlich ist. Bronisz verfügt über langjährige Managementexpertise im Finanzbereich und war in hochrangigen Positionen für die Entwicklung und Marktdurchdringung renommierter nationaler und internationaler Unternehmen verantwortlich.

Robert Sargent, Aufsichtsratsvorsitzender der CONSUS Commercial Property AG: "Wir freuen uns, mit Stanley William Bronisz einen erfahrenen Manager gewonnen zu haben. Er wird gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen und dem gesamten Team CONSUS zu einem der maßgeblichen börsennotierten deutschen Büroimmobilien-Investoren entwickeln."

Stanley William Bronisz: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, CONSUS weiter als chancenorientierten Immobilieninvestor im deutschen Markt zu positionieren. Nach dem nunmehr kurzfristig anstehenden Closing für unser Auftaktimmobilienportfolio geht es mit Hochdruck daran, den renditeorientierten Ausbau unseres Immobilienbestands umzusetzen."

Im Vorstand wird Jochen Barthelmäs künftig als COO agieren, Boris Hardi ist als CREO unverändert für das Asset Management verantwortlich.

Pressekontakt edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: Consus@edicto.de

Über CONSUS Commercial Property AG

Die CONSUS Commercial Property AG ("CONSUS") baut als chancenorientierter Immobilieninvestor dynamisch ein Bestandsportfolio mit Fokus Büroimmobilien auf. Mit einem Value-add-Ansatz und dem Erwerb unter anderem aus Sondersituationen zielt CONSUS dabei auf ein überdurchschnittliches Wertsteigerungs- und Renditepotenzial. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Objekte mit Marktwerten zwischen 10 und 25 Mio. Euro und ist so in einem gegenüber anderen Objektgrößen weniger wettbewerbsintensiven Umfeld aktiv. Durch die attraktiven Nettoanfangsrenditen, die in dieser Größenklasse im Value-add-Bereich realisierbar sind, sieht sich CONSUS für unterschiedliche Marktzyklen und Finanzierungsumfelder gut positioniert. Ein aktives Asset Management dient der zusätzlichen Realisierung von Werten und steigenden Mieteinnahmen des Portfolios. Anspruch ist es, hohe Funds from Operations (FFO) zu erwirtschaften. Dabei setzt CONSUS auf effiziente Strukturen und arbeitet im Objektankauf, bei der Dealabwicklung sowie im Asset Management mit führenden Partnern am deutschen Markt zusammen.

---------------------------------------------------------------------------

06.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: CONSUS Commercial Property AG Landsteinerstraße 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: +49 (0)341 / 26 17 87 - 0 Fax: +49 (0)341 / 26 17 87 - 31 E-Mail: j.barthelmaes@consus-cp.de Internet: http://consus-cp.de ISIN: DE000A2DA414 WKN: A2DA41

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

580615 06.06.2017

°