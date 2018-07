DGAP-News: CMC Markets startet mit CMC Pro ein Angebot für professionelle Kunden ohne Nachschusspflicht (deutsch)

CMC Markets startet mit CMC Pro ein Angebot für professionelle Kunden ohne Nachschusspflicht

Frankfurt am Main, 24. Juli 2018 -- CMC Markets (www.cmcmarkets.de), einer

der weltweit führenden Anbieter für CFDs (Contracts for Difference), hat

sein Angebot in Deutschland um CMC Pro, einem speziellen Service für

professionelle Kunden, erweitert. Sowohl neue als auch bereits bestehende

Kunden handeln mit CMC Pro auch nach dem 31. Juli 2018 zu den derzeit

existierenden Konditionen. Diese beinhalten einen weiterhin hohen Hebel von

bis zu 200:1, Rabatte für aktive Trader und weitere zahlreiche

Service-Vorteile. Dazu gehören unter anderem ein persönlicher

Ansprechpartner, exklusiver Zugang zu neuen Produkten und Einladungen zu

Veranstaltungen mit prominenten Gastrednern. Zudem haben bei CMC Markets

auch professionelle Kunden in Deutschland keine Nachschusspflicht. Das

heißt, sie können maximal das verlieren, was sie auf ihr Konto eingezahlt

haben.

Im Frühjahr hat die Europäische Wertpapier- und Marktregulierungsbehörde

ESMA vorübergehende Interventionsmaßnahmen für den Vertrieb von

Differenzkontrakten (CFDs) an Kleinanleger beschlossen, die zum 01. August

2018 in Kraft treten. Danach dürfen Kleinanlegern nur noch CFDs mit einem

auf maximal 30:1 begrenzten Hebel angeboten werden. Zudem sind Bonusaktionen

und Rabatte für diese Gruppe von Kunden nicht mehr erlaubt.

Anleger mit professionellem Status sind von diesen Maßnahmen nicht

betroffen. Um diesen Status zu erhalten, muss der Kunde nachweisen, dass er

aufgrund seiner Erfahrungen, Kenntnisse und seines Sachverstandes in der

Lage ist, eine Anlageentscheidung zu treffen und die damit verbundenen

Risiken angemessen zu beurteilen. Zudem muss er zwei der folgenden drei

Kriterien erfüllen:

1) der Kunde hat während des letzten Jahres durchschnittlich zehn Geschäfte

von erheblichem Umfang im Quartal an einem relevanten Markt getätigt;

2) der Kunde verfügt über Bankguthaben und Finanzinstrumente im Wert von

mehr als 500.000 Euro;

3) der Kunde hat mindestens für ein Jahr einen Beruf am Kapitalmarkt

ausgeübt, der Kenntnisse über die in Betracht kommenden Geschäfte

voraussetzt.

In der Regel verliert der Kunde mit professionellem Status auch die

Schutzrechte, die ihm als Kleinanleger zustehen. Dazu zählt auch die von der

BaFin schon im August 2017 untersagte Nachschusspflicht für Kleinanleger.

CMC Markets hat sich allerdings entschieden, dass CMC Pro Kunden in

Deutschland neben den Service-Vorteilen auch den Schutz vor einem negativen

Kontostand behalten.

"Wir bekräftigen damit noch einmal unseren Standpunkt, dass wir alle

Maßnahmen der Regulierungsbehörden unterstützen, die dem Anlegerschutz

dienen und vor allem unerfahrene Anleger vor unkontrollierbaren Verlusten

schützen", so Craig Inglis, Head of Germany and Austria CMC Markets. "Aber

gerade unseren erfahrenen Kunden wollen wir im Gegenzug weiterhin

ermöglichen, mit einem Hebel von 200:1 zu handeln, ohne dabei dem Risiko der

Nachschusspflicht ausgesetzt zu sein. Für CMC Pro Kunden in Deutschland

ändert sich damit an den aktuellen Konditionen nichts", so Inglis weiter.

Ansprechpartner für die Presse:

Thomas Kranch

Kranch Media UG (haftungsbeschränkt)

Mozartstraße 30

64584 Biebesheim am Rhein

Tel.: +49 (0) 6258 / 94 14 721

Mobil: +49 (0) 151 / 1200 2535

E-Mail: tk@kranch-media.de

Web: www.kranch-media.de

Über CMC Markets:

CMC Markets Frankfurt am Main ist eine Zweigniederlassung der CMC Markets UK

Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von

Online-Trading. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit,

Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz "CFDs") über die

Handelsplattform "Next Generation" zu traden, und ist, gemessen an der

Kundenzahl, der führende Anbieter von CFDs in Deutschland. Das Angebot von

CMC Markets in Deutschland umfasst CFDs auf über 10.000 verschiedene Werte

aus über 20 Märkten. Gehandelt werden können CFDs auf Indizes, Aktien,

Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie auf über 340

Währungspaare. Alle Instrumente können long und short getradet werden. Die

1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute

über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets ist an

der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen

finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/.

Hinweise zum Artikel und zum Handel mit CFDs:

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte")

sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung

Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend "CMC Markets") und

dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige

Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht

als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung

herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahingehend zu verstehen, dass

CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente,

einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte

Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält.

Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele

oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten

wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die

subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle,

können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem

Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt

durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte

getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes

investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle

Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen

Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite

unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die

jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren

keine Erfolge in der Zukunft.

