DGAP-News: CLIQ Digital AG wechselt in das neue Börsensegment Scale (deutsch)

Düsseldorf, 9. März 2017 - Die CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3, WKN A0HHJR), ein führendes Vertriebs- und Marketingunternehmen für digitale Produkte mit eigener Payment-Plattform, wechselt aus dem Entry Standard in das neue Börsensegment Scale.

Scale wird in Einbeziehungs- und Folgepflichten stärker reguliert sein als das bisherige Freiverkehrssegment Entry Standard. Durch die gestiegenen Transparenz- und Qualitätsanforderungen werden wachstumsstarke Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell wie CLIQ Digital noch attraktiver für Investoren. Die gelisteten Unternehmen profitieren vom Netzwerk und den Services der Deutschen Börse wie Deutsche Börse Capital Market Partner und Research Reports. Die CLIQ Digital AG wird von der Lang & Schwarz Broker GmbH als Capital Market Partner und von CROSS ALLIANCE in der Kapitalmarktkommunikation begleitet. Seit 2008 notierten die Aktien der CLIQ Digital AG im Freiverkehrssegment Entry Standard. Die Gesellschaft berichtet bereits über die vorgegebenen Mindeststandards hinaus und kommuniziert ihre Geschäftsentwicklung quartalsweise in deutscher und englischer Sprache. CLIQ Digital wird ihre transparente und umfassende Finanzkommunikation im neuen Segment weiter forcieren.

Mit dem Wechsel in Scale unterstreicht CLIQ Digital zudem den Qualitätsanspruch und die Wachstumsperspektiven der Unternehmensgruppe und ist überzeugt, nun in einem Marktsegment zu notieren, das mit seiner Performance die Kursentwicklung der Gesellschaft angemessen widerspiegeln kann. Im Jahr 2016 konnte die Aktie der CLIQ Digital AG mit einer Kurssteigerung von rund 140 % den Entry Standard Index deutlich hinter sich lassen.

Über CLIQ Digital:

Die CLIQ Digital AG ist ein führendes Vertriebs- und Marketingunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen Payment-Plattform. Das Kerngeschäft der Gruppe ist die Direktvermarktung und Abrechnung ihrer Produkte an Endkunden via Online- und Mobile-Marketing-Kanäle. CLIQ Digital bietet seinen Kunden attraktive Produkte und ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Entwickler, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf und Amsterdam beschäftigt rund 101 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0HHJR3).

Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Freihamer Straße 2 D-82166 Gräfelfing/München Tel.: +49 (0)89 89 82 72 27 Fax: +49 (0)89 89 52 06 22 E-Mail: sh@crossalliance.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cliq Digital AG Immermannstr. 13 40210 Düsseldorf Deutschland E-Mail: investor@cliqdigital.com Internet: www.cliqdigital.com ISIN: DE000A0HHJR3 WKN: A0HHJR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

