DGAP-News: CLIQ Digital AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2016 - Ergebnisverdopplung nach einem starken vierten Quartal und deutliche Reduzierung der Bankverbindlichkeiten (deutsch)

CLIQ Digital AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2016 - Ergebnisverdopplung nach einem starken vierten Quartal und deutliche Reduzierung der Bankverbindlichkeiten

DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis CLIQ Digital AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2016 - Ergebnisverdopplung nach einem starken vierten Quartal und deutliche Reduzierung der Bankverbindlichkeiten

15.02.2017 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

CLIQ Digital AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2016 - Ergebnisverdopplung nach einem starken vierten Quartal und deutliche Reduzierung der Bankverbindlichkeiten

- Umsatzanstieg um 17,3 % auf EUR 65,3 Mio. (2015: EUR 55,7 Mio.) - EBITDA erhöht sich um 30,5 % auf EUR 26,1 Mio. (2015: EUR 20,0 Mio.) - EBIT-Marge steigt deutlich auf 6,9 % (2015: 4,7 %) - Nettoergebnis knapp verdoppelt auf EUR 2,7 Mio. (2015: EUR 1,4 Mio., +92,9 %) - Deutliche Reduktion der Nettoverschuldung um rund 28,4 %

Düsseldorf, 15. Februar 2017 - Die CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3, WKN A0HHJR), ein führendes Vertriebs- und Marketingunternehmen für digitale Produkte mit eigener Payment-Plattform, veröffentlicht heute ihre vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2016. Nach einem erfolgreichen Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2016 konnte die Gesellschaft ihre Wachstumsdynamik im vierten Quartal nochmals steigern und dabei einen überproportionalen Ergebnisanstieg verbuchen.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung (in EUR Mio.)

^

2015 2016 Umsatzerlöse 55,7 65,3 EBITDA 20,0 26,1 EBIT 2,6 4,5 Nettoergebnis (nach 1,4 2,7 Minderheiten)

°

Die CLIQ Digital Unternehmensgruppe konnte im Geschäftsjahr 2016 ihre Umsatzerlöse nach vorläufigen Berechnungen um 17,2 % auf EUR 65,3 Mio. steigern (2015: EUR 55,7 Mio.). Die Gesellschaft hat ihre Marketingausgaben im Berichtsjahr weiter erhöht (plus 23,4 % gegenüber 2015) und konnte damit ihre Wachstumsdynamik gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich steigern (EUR 21,6 Mio. gegenüber EUR 17,5 Mio. im Vorjahr).

Die Profitabilität der CLIQ Digital Gruppe verbesserte sich im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr nochmals signifikant. So erhöhte sich die EBITDA-Marge laut vorläufigen Berechnungen von 35,9 % im Vorjahr auf 40,0 %. Das EBITDA belief sich im Geschäftsjahr 2016 auf EUR 26,1 Mio. (2015: EUR 20,0 Mio.), was einem Anstieg um 30,5 % im Jahresvergleich entspricht. Noch stärker konnte das EBIT mit einem Anstieg von 73,1 % auf EUR 4,5 Mio. (2015: EUR 2,6 Mio.) zulegen. Dies entspricht einer Steigerung der EBIT-Marge gegenüber dem Vorjahr von 4,7 % auf 6,9 %. Das Nettoergebnis nach Minderheiten verdoppelte sich im Berichtszeitraum annähernd auf EUR 2,7 Mio. nach EUR 1,4 Mio. im Vorjahr (+92,9 %). Der Kundenbasiswert erhöhte sich im Jahr 2016 um 8,9 % auf EUR 20,9 Mio. gegenüber EUR 19,2 Mio. im Vorjahr. Der Kundenbasiswert ist eine wichtige Kennzahl für die Schätzung der Nettoeinnahmen, die mit den aktuellen Kunden generiert werden.

Die erfolgreiche Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2016 ermöglichte der Gesellschaft zudem eine signifikante und über den Planungen liegende Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber ihrem Finanzinstitut. Diese lagen zum 31. Dezember 2016 bei EUR 10,7 Mio. und damit rund 28,4 % unter dem Vorjahreswert von EUR 14,9 Mio. zum 31. Dezember 2015.

Die Geschäftszahlen 2016 sind vorläufig und bisher noch nicht testiert. Detaillierte Aussagen zur Geschäfts- und Ertragsentwicklung mit dem endgültigen testierten Jahresabschluss 2016 gemäß IFRS sowie einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2017 wird die CLIQ Digital AG mit Veröffentlichung ihres Geschäftsberichtes 2016 am 11. April 2017 publizieren.

Über CLIQ Digital:

Die CLIQ Digital AG ist ein führendes Vertriebs- und Marketingunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen Payment-Plattform. Das Kerngeschäft der Gruppe ist die Direktvermarktung und Abrechnung ihrer Produkte an Endkunden via Online- und Mobile-Marketing-Kanäle. CLIQ Digital bietet seinen Kunden attraktive Produkte und ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Entwickler, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf und Amsterdam beschäftigt rund 101 Mitarbeiter und ist im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0HHJR3).

Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Freihamer Str. 2 D-82166 Gräfelfing/München Tel.: +49 (0)89 89 82 72 27 Fax: +49 (0)89 89 52 06 22 E-Mail: sh@crossalliance.de

---------------------------------------------------------------------------

15.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cliq Digital AG Immermannstr. 13 40210 Düsseldorf Deutschland E-Mail: investor@cliqdigital.com Internet: www.cliqdigital.com ISIN: DE000A0HHJR3 WKN: A0HHJR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

544603 15.02.2017