DGAP-News: Die CLIQ Digital AG veröffentlicht die Emoji-App der Social Celebrity Senna Gammour (deutsch)

Die CLIQ Digital AG veröffentlicht die Emoji-App der Social Celebrity Senna Gammour

Düsseldorf, 1. September 2017 - Nach "Hamoji", der exklusiven für den Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton produzierten Emoji-App, veröffentlicht die CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3, WKN A0HHJR) den nächsten Sprössling seiner "CLIQMOJI"-Apps. Wir stellen vor: "Miss Gammour Emojis".

"Miss Gammour Emojis" wurde in Kooperation mit der ehemaligen Monrose-Sängerin Senna Gammour entwickelt - bekannt aus Popstars - und TubeOne Networks, die bereits seit 2012 erfolgreich mit Social Influencern arbeiten. Emojis sind Bildschriftzeichen, die vor allem von jungen Kunden in der alltäglichen Kommunikation via Smartphone eingesetzt werden.

"Miss Gammour Emojis" bietet iOS- und Android-Nutzern mehr als 100 einzigartige Emojis, die in enger Abstimmung mit der charismatischen Entertainerin erstellt wurden. Die überwiegend weibliche Zielgruppe erhält ein breites Portfolio an Abbildungen von Senna Gammour, die in den sozialen Netzwerken besser bekannt ist als "Miss Gammour". Dazu zählen provokante Gesten, trendige Lifestyle-Gegenstände oder witzige Gesichtsausdrücke. Die Emojis können via WhatsApp, Twitter, Snapchat, Facebook und weiteren Instant Messengern sowie sozialen Netzwerken bequem mit Freunden geteilt werden. Der Empfänger muss dabei nicht zwingend die Emoji-App installiert haben.

"Ich freue mich, der erste deutsche Star mit einer eigenen Emoji-App zu sein", kommentiert Senna Gammour. "Die kreative Arbeit mit CLIQ Digital hat unheimlich viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, dass meine Fans genauso viel Freude haben werden, meine Emojis zu benutzen, wie ich selbst."

"Miss Gammour Emojis" ist ab sofort für iOS und Android in den offiziellen App Stores erhältlich. Das neuste Set an Emojis unterstreicht exemplarisch die Expansion der CLIQ Digital AG im Social Media-Bereich. Senna Gammour kommt in den sozialen Netzwerken auf mehr als eine Million Follower und wird exklusiv von TubeOne vermarktet. Das deutsche Social Influencer Network verbindet mehr als 500 Kanäle auf sozialen Plattformen wie Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube und Facebook mit 600 Millionen Videos und 50 Millionen Social Media Fans pro Monat.

"Die Entscheidung, gemeinsam mit Senna Gammour eine Emoji-App zu vertreiben, ist großartig. Emojis sind lustig und frech und machen die alltägliche Kommunikation der Nutzer via Smartphone nicht nur bunter, sondern auch einfacher. Als (Self-) Marketingtool für Prominente und Unternehmen sehen wir im Bereich von personalisierten Emojis großes Potenzial. Sie sind kleine, digitale Markenbotschafter des Publishers, indem sie sinnbildlich den Lifestyle des Anwenders in seiner alltäglichen Kommunikation illustrieren", sagt Ben Bos, Vorstand der CLIQ Digital AG.

Über CLIQ Digital:

Die CLIQ Digital AG ( www.cliqdigital.com) ist ein führendes Vertriebs- und Marketingunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen Payment-Plattform. Das Kerngeschäft der Gruppe ist die Direktvermarktung und Abrechnung ihrer Produkte an Endkunden via Online- und Mobile-Marketing-Kanäle. CLIQ Digital bietet seinen Kunden attraktive Produkte und ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Entwickler, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf und Amsterdam beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und notiert im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HHJR3).

Weitere Informationen zu CLIQMOJI finden Interessenten auf der Website www.cliqmoji.com.

Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Freihamer Straße 2 D-82166 Gräfelfing/München Tel.: +49 (0)89 89 82 72 27 Fax: +49 (0)89 89 52 06 22 E-Mail: sh@crossalliance.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cliq Digital AG Immermannstr. 13 40210 Düsseldorf Deutschland E-Mail: investor@cliqdigital.com Internet: www.cliqdigital.com ISIN: DE000A0HHJR3 WKN: A0HHJR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

