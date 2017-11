DGAP-News: CLIQ Digital AG veröffentlicht 9-Monatszahlen 2017 - Nettoergebnis steigt um 30 % (deutsch)

CLIQ Digital AG veröffentlicht 9-Monatszahlen 2017 - Nettoergebnis steigt um 30 %

Corporate News

CLIQ Digital AG veröffentlicht 9-Monatszahlen 2017 - Nettoergebnis steigt um 30 %

- Umsatz steigt um 15 % auf EUR 54,4 Mio. (9 Monate 2016: EUR 47,4 Mio.) - Nettoergebnis erhöht sich signifikant um 30 % auf EUR 2,4 Mio. (9 Monate 2016: EUR 1,9 Mio.) - Kundenbasiswert steigt um 32 % auf EUR 27,1 Mio. (9 Monate 2016: EUR 20,5 Mio.)

Düsseldorf, 13. November, 2017 - Die CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3, WKN A0HHJR), ein führendes Vertriebs- und Marketingunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen Payment-Plattform, veröffentlicht heute ihre Finanzkennzahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2017. Die Gesellschaft konnte ihre Wachstumsdynamik im dritten Quartal 2017 fortsetzen und infolge dessen das Ergebnis erneut deutlich steigern.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung

9M/ 2017 9M/ 2016 Umsatzerlöse in EUR Mio. 54,4 47,4 Bereinigtes EBITDA in EUR Mio. 4,2 3,7 EBIT in EUR Mio. 3,9 3,4 Nettoergebnis in EUR Mio. 2,4 1,9 Die CLIQ Digital Unternehmensgruppe erwirtschaftete in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres Umsatzerlöse in Höhe von EUR 54,4 Mio. gegenüber EUR 47,4 Mio. in der Vorjahresperiode. Das entspricht einem Wachstum von 15 %. In den 9-Monatszahlen sind die Umsatzbeiträge der Universal Mobile Enterprises Group (UME) mit Wirkung ab dem 1. Juni 2017 enthalten.

Der Umsatz im dritten Quartal 2017 stieg um 20 % auf EUR 19,5 Mio. (Q3/2016: EUR 16,2 Mio.). Die Marketingausgaben fielen im Zeitraum Januar bis September 2017 mit EUR 15,0 Mio. niedriger aus als im Vorjahreszeitraum mit EUR 16,0 Mio. Im dritten Quartal 2017 beliefen sich die Marketingaufwendungen auf EUR 5,4 Mio., was einem Rückgang von 6 % gegenüber dem Vorjahresquartal (Q3/2016: EUR 5,8 Mio.) entspricht. Allerdings war das Marketing, gemessen am CLIQ-Faktor, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich effektiver.

Das um Abschreibungen und Wertminderungen auf aktivierte Kundenakquisitionskosten bereinigte EBITDA - ein bedeutender Indikator für die Entwicklung der CLIQ Digital AG - stieg im Berichtszeitraum um 14 % auf EUR 4,2 Mio. gegenüber EUR 3,7 Mio. im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2017 um 16 % auf EUR 3,9 Mio. (9 Monate 2016: EUR 3,4 Mio.). Das Nettoergebnis erhöhte sich im Berichtszeitraum signifikant um 30 % auf EUR 2,4 Mio. (9 Monate 2016: EUR 1,9 Mio.). Im gleichen Umfang stieg das kumulierte Ergebnis je Aktie (EPS verwässert) in den ersten neun Monaten 2017 auf EUR 0,38 (9 Monate 2016: EUR 0,30).

Entwicklung wichtiger Kennziffern

9M/ 9M/ 2017 2016

ARPU (Netto-Umsatz pro Kunde in den ersten 6 12,38 11,97 Monaten) in EUR CPA (Kosten pro Akquisition) in EUR 8,44 8,48 ARPU/CPA (CLIQ-Faktor) 1,47 1,41 Marketingausgaben in EUR Mio. 15,0 16,0 Kundenbasiswert in EUR Mio. 27,1 20,5 Der ARPU stieg im Zeitraum Januar bis September 2017 auf EUR 12,38 (9 Monate 2016: EUR 11,97). Gleichzeitig sank die Kennziffer CPA (Kosten pro Akquisition) im Berichtszeitraum auf EUR 8,44 nach EUR 8,48 im Vorjahreszeitraum. Das Verhältnis von ARPU zu CPA verbesserte sich von 1,41 in den ersten neun Monaten 2016 auf 1,47 in den ersten neun Monaten 2017. Dies unterstreicht die nachhaltige Steigerung der Kundenrentabilität.

Der Kundenbasiswert, eine wichtige Kennzahl zur Schätzung des erwarteten Nettoumsatzes von Bestandskunden, stieg im Berichtszeitraum stark um 32 % auf EUR 27,1 Mio. gegenüber EUR 20,5 Mio. in den ersten neun Monaten 2016. Der Anstieg resultierte im Wesentlichen aus der erstmaligen Einbeziehung des Kundenstamms der UME. Bereinigt um die erstmalige Einbeziehung erhöhte sich der Kundenbasiswert um 12 %.

Ausblick 2017

Auf Basis der positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2017 bestätigt der Vorstand der CLIQ Digital AG seine Prognose für das Geschäftsjahr 2017 mit einem prozentual zweistelligen Wachstum bei Umsatz und Konzernergebnis.

Die 9-Monats-Zahlen sind ungeprüft und wurden keiner prüferischen Durchsicht unterzogen.

Über CLIQ Digital:

Die CLIQ Digital AG ( www.cliqdigital.com) ist ein führendes Vertriebs- und Marketingunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen Payment-Plattform. Das Kerngeschäft der Gruppe ist die Direktvermarktung und Abrechnung ihrer Produkte an Endkunden via Online- und Mobile-Marketing-Kanäle. CLIQ Digital bietet seinen Kunden attraktive Produkte und ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Entwickler, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf und Amsterdam beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und notiert im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HHJR3).

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cliq Digital AG Immermannstr. 13 40210 Düsseldorf Deutschland E-Mail: investor@cliqdigital.com Internet: www.cliqdigital.com ISIN: DE000A0HHJR3 WKN: A0HHJR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

