DGAP-News: CHG-MERIDIAN AG: CHG-MERIDIAN steigert 2016 sein Neugeschäft um neun Prozent (deutsch)

* Gewachsen: Anhaltendes dynamisches Wachstum aus eigener Kraft unterstreicht strategische Ausrichtung * Übertroffen: Gute Fortschritte bei Umsetzung der Servicestrategie, Höchstwert bei zertifizierter Datenlöschung * Ausgebaut: Zwei neue Standorte in Deutschland sollen weitere Wachstumspotentiale in Kundennähe schaffen

Weingarten, 10. Februar 2017 Dank eines dynamischen Wachstums kann CHG-MERIDIAN, ein im baden-württembergischen Weingarten ansässiger banken- und herstellerunabhängiger Spezialist für Technologiemanagement und -finanzierung, auf ein weiteres positives Geschäftsjahr zurückblicken. Insgesamt erhöhte sich das Neuinvestitionsvolumen um neun Prozent auf 1,155 Milliarden Euro (2015: 1,057 Mrd. Euro). "Wir konnten erneut unser dynamisches Wachstum aus eigener Kraft erfolgreich fortsetzen. Das ist für mich ein klarer Indikator, dass wir auf einem sehr guten Weg sind und die richtigen strategischen Entscheidungen für die Zukunft getroffen haben", sagte Dr. Mathias Wagner, Vorstandsvorsitzender von CHG-MERIDIAN im Rahmen der Jahrespressekonferenz.

Besonders erfreulich entwickelte sich die Region Südeuropa (Italien, Spanien, Frankreich), in der das Neuinvestitionsvolumen um rund 26 Prozent auf 161 Millionen Euro (2015: 127 Millionen Euro) zulegen konnte. Auch die Region Amerika (USA, Kanada, Mexiko, Brasilien) konnte mit einem Zuwachs von rund 17 Prozent auf 167 Millionen Euro (2015: 142 Millionen Euro) überproportional zum Gesamtergebnis der Gruppe beitragen. Auf dem Heimatmarkt Deutschland verzeichnete CHG-MERIDIAN ebenfalls ein starkes Wachstum um rund zehn Prozent und steigerte damit das Neuinvestitionsvolumen auf 548 Millionen Euro (2015: 500 Millionen Euro).

Beim Fremdfinanzierungsvolumen hat CHG-MERIDIAN erneut mit mehr als einer Milliarde Euro auf ein internationales Netzwerk gebaut: Mit mehr als 140 Finanzierungspartnern und Investoren aus aller Welt hat das Unternehmen 1,02 Milliarden Euro (2015: 960 Millionen Euro) an Technologieinvestitionen fremdfinanziert.

Auch der Deckungsbeitrag lag im Jahr 2016 mit einem Plus von rund vier Prozent über dem Vorjahresniveau. Insgesamt belief sich der Deckungsbeitrag auf 190 Millionen Euro (2015: 183 Millionen Euro). CHG-MERIDIAN erwirtschaftete hiervon in Deutschland 58 Prozent.

Fortschritte bei Umsetzung der Servicestrategie

Services, die das klassische Finanzierungsgeschäft von IT-Investitionen von CHG-MERIDIAN sinnvoll ergänzen, haben auch 2016 an Bedeutung gewonnen: "Positiv zur Geschäftsentwicklung hat die erfolgreiche Umsetzung der vor wenigen Jahren initiierten Servicestrategie beigetragen", sagte Dr. Wagner. Dadurch konnten Neukunden gewonnen und Bestandskunden von neuen Services überzeugt werden, was einen wesentlichen Beitrag zum Neugeschäft ermöglicht hat.

2016 wurde unter anderem das Technologie- und Service Management System TESMA(R) in einer neuen Version auf den Markt gebracht. Kunden von CHG-MERIDIAN verwalten über die Software effizient kaufmännischen und technischen Daten ihrer umfangreichen Technologieinfrastruktur.

Eine weitere Marktdurchdringung erreichte CHG-MERIDIAN auch mit dem erstmals in 2015 in Deutschland angebotenen Lösungsbereich "Enterprise Mobility Solutions". Mit diesem Lösungsbereich bietet das Unternehmen vielfältige Services rund um die effiziente Nutzung von mobilen Endgeräten. Seit Mitte 2016 ist der Lösungsbereich auch in weiten Teilen des europäischen Auslands verfügbar.

Höchstwert bei zertifizierter Datenlöschung eraSURE

Das auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse zugeschnittene Leistungsangebot zur Datenlöschung erwies sich auch 2016 als nachhaltiges Erfolgsmodell: Die Zahl der nach TÜV oder DEKRA-Standards zertifiziert gelöschten IT-Geräte stieg um gut ein Drittel auf einen Rekordstand von mehr als 141.000 (2015: 106.000). "Damit zeigt sich, dass unsere zertifizierte Datenlöschung eraSURE optimal auf die zunehmende Sensibilisierung von Unternehmen hinsichtlich des Datenschutzes und der Datensicherheit zugeschnitten ist", sagte Dr. Wagner.

Das Geschäft, mit zertifizierten Prozessen, sensible Daten von Gebrauchtgeräten wie PC's, Notebooks, Mobiltelefonen und Druckern zu löschen, gehört zu den Kernaufgaben in der Nachvermarktung von Gebrauchtgeräten. Auf konstant hohem Niveau blieb auch die Zahl der nachvermarkteten Geräte: 2016 bereitete CHG-MERIDIAN in seinem eigenen Technologie- und Servicezentrum nahe Frankfurt am Main rund 495.000 IT-Geräte professionell für den Zweitmarkt auf (2015: 490.000).

Näher am Kunden: Zwei neue Standorte in Deutschland

Mit zwei neuen Standorten in Deutschland will CHG-MERIDIAN auf dem Heimatmarkt weitere vertriebliche Wachstumschancen nutzen und näher am Kunden sein: in Baden-Württemberg hat in Stuttgart bereits im Februar ein neuer Standort seine Pforten eröffnet, ein weiterer Standort soll in Bielefeld in Nordrhein-Westfalen im März folgen.

Mit der offiziellen Einweihung des Erweiterungsbaus im Juni 2016 in der Zentrale von CHG-MERIDIAN im oberschwäbischen Weingarten, hat das Unternehmen auf 4.700 Quadratmetern Nutzfläche, Raum für weitere 250 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und damit auch in baulicher Hinsicht das Fundament für weiteres Wachstum gelegt.

Weltweit beschäftigte CHG-MERIDIAN zum Jahresende 910 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 23 Ländern an mehr als 40 Standorten. Hiervon entfallen 490 Beschäftigte in Deutschland, wobei 290 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im süddeutschen Weingarten in der Unternehmenszentrale von CHG-MERIDIAN tätig sind. Zum 31.12.2016 beschäftigte CHG-MERIDIAN 11 Auszubildende, 15 Studenten und 5 Trainees.

