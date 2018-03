DGAP-News: CHG-MERIDIAN AG: In 2017 weiter auf profitablem Wachstumskurs (deutsch)

CHG-MERIDIAN AG: In 2017 weiter auf profitablem Wachstumskurs

^

DGAP-News: CHG-MERIDIAN AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

CHG-MERIDIAN AG: In 2017 weiter auf profitablem Wachstumskurs

22.03.2018 / 10:48

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

* Gesteigert: Neugeschäftsvolumen um acht Prozent gegenüber dem Vorjahr

gestiegen

* Erfolgreich: Diversifikation in Technologiebereiche und internationale

Positionierung zahlen sich aus

* Innovativ: Digitalisierung bietet weitere Chancen für profitables

Wachstum

Weingarten, 22. März 2018

CHG-MERIDIAN, unabhängiger Technologiemanager und Finanzexperte, kann erneut

auf ein weiteres positives Geschäftsjahr zurückblicken. Das Unternehmen

(Hauptsitz: Weingarten, Deutschland) mit mehr als 35 Standorten in 22

Ländern konnte im Geschäftsjahr 2017 sein Neugeschäft um acht Prozent auf

1,244 Milliarden Euro steigern (2016: 1,155 Milliarden Euro). Der

Konzernjahresüberschuss in Höhe von 57 Millionen Euro entsprach in etwa dem

Vorjahreswert (2016: 59 Million Euro). Der Gewinn vor Steuern lag mit 87

Millionen Euro gut vier Prozent über dem Vorjahr (2016: 83 Millionen Euro).

"Durch die zunehmende Digitalisierung unserer Kunden in den Bereichen IT,

Medizintechnik und Industrietechnologien haben wir 2017 erneut eine

dynamische Steigerung erzielt und sind profitabel gewachsen", sagte Dr.

Mathias Wagner, Vorstandsvorsitzender von CHG-MERIDIAN im Rahmen der

Jahrespressekonferenz

CHG-MERIDIAN arbeitet mit mehr als 70 Finanzierungspartnern in 21 Ländern

zusammen. In 2017 wurde eine Milliarde Euro Refinanzierungsvolumen

arrangiert. Davon wurden 155 Millionen Euro in Form von Schuldscheindarlehen

und Konsortialkrediten erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die

Finanzierungskonditionen konnten dabei gegenüber dem Vorjahr nochmals

verbessert werden.

Erfolgreich: Diversifikation zahlt sich aus

Im Rahmen der Unternehmensstrategie legt CHG-MERIDIAN - neben

Informationstechnologie - den Fokus auch auf die Technologiebereiche

Industrie- und Medizintechnik. Diese haben sich in 2017 erfreulich

entwickelt. Das Geschäft mit Industrietechnologien umfasst vorrangig

Investitionen in Industriemaschinen, Automaten und in die Intralogistik und

Flurförderfahrzeuge von Großunternehmen. Der Anteil dieses

Technologiebereichs am gesamten Neugeschäftsvolumen beträgt rund elf

Prozent.

Der Technologiebereich Medizintechnik umfasst die medizinische

Grundausstattung vieler Kliniken und Gesundheitsversorger, vom

Computertomographen bis hin zum Beatmungsgerät oder Infusionspumpen. Unter

anderem ermöglichen flexible Finanzierungsmodelle die bedarfsgerechte

Realisierung von dringend notwendigen Investitionen im Gesundheitssektor in

Zeiten immer knapper werdender Budgets. Dieser Technologiebereich trägt rund

neun Prozent zum Neugeschäft in 2017 bei.

"Mit unserer weiteren Spezialisierung in den beiden Bereichen

Industrietechnologien und Medizintechnik bieten wir unseren Kunden einen

ganzheitlichen Blick auf die Gesamtkosten einer Technologieinvestition. In

der Regel liegen diese deutlich über der eigentlichen Anfangsinvestition und

werden nicht transparent entlang des Lebenszyklus von Geräten betrachtet.

Dabei werden wertvolle Effizienz- und Kostenaspekte nicht wirtschaftlich

genutzt", fasst Dr. Wagner die Kompetenz des Technologiemanagers und

Finanzexperten zusammen.

Die internationale Präsenz des Unternehmens ermöglicht zudem eine

hinreichende geographische Diversifikation. Hierdurch hat CHG-MERIDIAN ein

solides und breit aufgestelltes Geschäftsmodell etabliert. In 2017 sind rund

50 Prozent des Neugeschäftsvolumens außerhalb des Heimatmarktes Deutschland

erzielt worden. Alle Regionen konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr zum

profitablen Wachstum der CHG-MERIDIAN-Gruppe beitragen.

Innovativ: Digitalisierung bietet weitere Chancen

CHG-MERIDIAN hat auch 2017 das Thema Digitalkompetenz weiter vorangetrieben

und durch sein Engagement in der Initiative D21 untermauert: Die Initiative

ist Deutschlands größtes gemeinnütziges Netzwerk für die digitale

Gesellschaft bestehend aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und

Zivilgesellschaft.

"Unternehmen sind zunehmend bereit, einen Beitrag zur weiteren

Digitalisierung ihrer Mitarbeiter zu leisten - um zukunfts- und

wettbewerbsfähig zu bleiben. Unsere IT-Lösungen, speziell im Bereich

Enterprise Mobility Solutions, unterstützen genau diesen Trend. Ich bin

davon überzeugt, dass wir mit unserem Lösungsangebot in den meisten unserer

Märkten noch ein erhebliches Wachstumspotential nutzen können", sagt Dr.

Wagner. Neben der Digitalisierung wesentlicher Schnittstellen zum Kunden

hin, sollen im Bereich Enterprise Mobility Solutions (EMS), ergänzende

Services entwickelt werden, so Dr. Wagner.

Positiver Ausblick für 2018

2018 sollen im Rahmen der digitalen Strategie Prozesse hin zum Kunden aber

auch interne Prozesse durch Digitalisierung verbessert werden. Auch für

CHG-MERIDIAN selbst gilt es durch die fortschreitende Digitalisierung

Prozesse weiter zu automatisieren, zu vereinfachen und zu beschleunigen und

daraus Vorteile zu realisieren. CHG-MERIDIAN ist zuversichtlich, an den

positiven Wachstumstrend auch 2018 anknüpfen zu können.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.chg-meridian.com

CHG-MERIDIAN: Das Unternehmen

CHG-MERIDIAN zählt zu den weltweit führenden hersteller- und

bankenunabhängigen Anbietern von Technologie-Management in den Bereichen IT,

Industrie und Healthcare. Mit rund 950 Mitarbeitern bietet CHG-MERIDIAN eine

ganzheitliche Betreuung der Technologie-Infrastruktur seiner Kunden - vom

Consulting über Financial- und Operational-Services bis zu den

Remarketing-Services für die genutzten Geräte in zwei eigenen Technologie-

und Servicezentren in Deutschland und Norwegen. CHG-MERIDIAN bietet

effizientes Technologie-Management für Großunternehmen, den Mittelstand und

öffentliche Auftraggeber und betreut weltweit über 10.000 Kunden mit

Technologie-Investitionen von mehr als 4,6 Milliarden Euro. Mit mehr als

15.000 Nutzern sorgt das online-basierte Technologie- und

Service-Management-System TESMA(R) für maximale Transparenz im

Technologie-Controlling. Das Unternehmen verfügt über eine weltweite Präsenz

in 22 Ländern an 35 Standorten; der Hauptsitz ist in Weingarten,

Süddeutschland.

Kontakt:

Matthias Steybe

Head of Communications und Marketing

CHG-MERIDIAN AG

Franz-Beer-Straße 111

D-88250 Weingarten

Tel. +49 751 503-248

Fax. +49 751 503-7248

Email. matthias.steybe@chg-meridian.de

---------------------------------------------------------------------------

22.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

666863 22.03.2018

°