DGAP-News: CEWE mit zehnter Dividendensteigerung in Folge (deutsch)

DGAP-News: CEWE Stiftung & Co.



KGaA / Schlagwort(e): Dividende

21.03.2019 / 11:20

CEWE mit zehnter Dividendensteigerung in Folge

- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende von 1,95 Euro/Aktie vor

- Dividendenrendite von 3,1 % auf Basis des Jahresendkurses 2018

- Alle Unternehmensziele 2018 erreicht

Oldenburg, 21. März 2019. Der Aufsichtsrat der CEWE Stiftung & Co. KGaA

(SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die

zehnte Dividendenerhöhung in Folge vorzuschlagen. Nachdem CEWE im Jahr 2018

sämtliche Unternehmensziele erreicht hat, empfehlen Vorstand und

Aufsichtsrat der Hauptversammlung, die am 5. Juni 2019 stattfinden wird, für

das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 1,95 Euro pro Aktie

(Dividende im Vorjahr: 1,85 Euro). "Unsere Ertragskraft und unsere solide

Bilanz ermöglichen uns im zehnten Jahr in Folge eine absolut steigende

Dividende", erläutert Dr. Olaf Holzkämper, Finanzvorstand der CEWE-Gruppe.

Mit der vorgeschlagenen Dividende erhalten Aktionäre auf Basis des

Jahresendkurses 2018 (62,10 Euro) eine Dividendenrendite von 3,1 %.

CEWE erreicht sämtliche Umsatz- und Ergebnisziele für 2018

CEWE hat sämtliche Unternehmensziele für das Geschäftsjahr 2018 erreicht.

Der Umsatz stieg nach vorläufigen Berechnungen um 9,0% auf 653,3 Mio. Euro

(2017: 599,4 Mio. Euro, Umsatzziel 2018: 630 Mio. Euro bis 665 Mio. Euro).

Dies erreichte CEWE durch ein erfreuliches Wachstum beim CEWE FOTOBUCH und

weiteren Fotogeschenken im Weihnachtsgeschäft. Damit kann CEWE der

allgemeinen Einzelhandelsschwäche 2018, die durch die schwachen Sommermonate

geprägt wurde, trotzen. Der Trend zu mobilen Endgeräten und Apps stützt den

Erfolg von CEWE: Immer mehr Menschen fotografieren mit ihren Smartphones und

bestellen - auch mobil - immer mehr Fotoprodukte mit den eigenen Bildern. In

Summe verbesserte sich das operative Ergebnis (EBIT) um 9,2% auf 53,7 Mio.

Euro (2017: 49,2 Mio. Euro) und liegt damit am oberen Rand des

EBIT-Zielkorridors 2018 von 48 Mio. Euro bis 54 Mio. Euro. Für einen

kräftigen Wachstums- und Ertragsschub sorgte das vierte Quartal 2018: Mit

einem Umsatz von 261,6 Mio. Euro (+11,6%), einem EBIT von 55,7 Mio. Euro

(+20,8%) übertraf CEWE die starken Vorjahreswerte nochmals deutlich.

Den vollständigen, testierten Jahresabschluss wird CEWE im Rahmen der

Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 28. März 2019 in Frankfurt am Main

vorstellen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

CEWE Stiftung & Co. KGaA, Axel Weber (Investor Relations)

Tel.: 0441 / 404 - 2288, Fax: 0441 / 404 - 421, eMail: IR@cewe.de

Internet: cewe.de , deindesign.de , cewe-print.de , viaprinto.de ,

saxoprint.de , laserline.de

Alle CEWE-Apps sind in den App-Stores verfügbar: CEWE FOTOWELT, CEWE

POSTCARD, CEWE SERVICE und weitere Foto-Apps sowie die CEWE Investor

Relations-App für iPad(c) oder Android-Tablet, mit Geschäfts- und

Quartalsberichten, Präsentationen sowie der

Nachhaltigkeits-berichterstattung.

Finanzterminkalender:

(soweit terminiert)

28.03.2019 CEWE Bilanzpresse- und Analystenkonferenz, Frankfurt

28.03.2019 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2018

03.04.2019 Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz, Baden-Baden

13.05.2019 Veröffentlichung Zwischenmitteilung Q1-2019

13.05.2019 Pressemitteilung zur Zwischenmitteilung Q1-2019

05.06.2019 Hauptversammlung 2019

13.08.2019 Veröffentlichung Zwischenbericht H1-2019

13.08.2019 Pressemitteilung zum Zwischenbericht H1-2019

24.09.2019 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2019

25.09.2019 Baader Investment Conference 2019

12.11.2019 Veröffentlichung Zwischenmitteilung Q3-2019

12.11.2019 Pressemitteilung zur Zwischenmitteilung Q3-2019

25.11.2019 Deutsches Eigenkapitalforum 2019

Über CEWE: Der innovative Foto- und Online-Druckservice ist mit vierzehn

hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.900 Mitarbeitern in 26

europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte

im Jahr 2018 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie

zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und

erzielte damit einen Gruppenumsatz von 653,3 Mio. Euro. Das Unternehmen

setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto

kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden

Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral

hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden

Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT,

viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller

gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX.

