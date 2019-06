DGAP-News: CEWE: Dividende steigt zum zehnten Mal in Folge (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "CEWE Stiftung":

CEWE: Dividende steigt zum zehnten Mal in Folge

^

DGAP-News: CEWE Stiftung & Co.



KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung

CEWE: Dividende steigt zum zehnten Mal in Folge

05.06.2019 / 14:27

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

CEWE: Dividende steigt zum zehnten Mal in Folge

- Hauptversammlung beschließt Dividendenerhöhung auf 1,95 EUR je Aktie

- Aktionäre erzielen auf Basis des Jahresendkurses 2018 Dividendenrendite

von 3,1 %

- Umsatz und Ergebnis sollen 2019 weiter zulegen: Erste Quartal bestätigt

die Jahresziele

Oldenburg, 5. Juni 2019. Die ordentliche Hauptversammlung der CEWE Stiftung

& Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat heute in Oldenburg bei einer

Präsenzquote von 65,9 % allen vorgeschlagenen Tagesordnungspunkten

zugestimmt. Mit 1,95 Euro je Aktie steigt die Dividende um 10 Eurocent im

Vergleich zur Vorjahresdividende - dies ist die zehnte Dividendenerhöhung

des Unternehmens in Folge. Die Dividendenrendite auf Basis des

Jahresendkurses 2018 beträgt damit 3,1 %. "Unser kontinuierliches Wachstum

sowie unsere in jeder Hinsicht solide Finanzsituation machen es möglich,

dass sich unsere Aktionäre nun seit einer gesamten Dekade auf eine

Dividendensteigerung verlassen können", erläutert CEWE-CEO Dr. Christian

Friege.

Starkes erstes Quartal - Fortsetzung des Wachstumskurses auch im Gesamtjahr

erwartet

Mit einem Umsatzplus von 7,5 % auf 140,4 Mio. Euro (Q1 2018: 130,6 Mio.

Euro) gelang CEWE ein starker Jahresauftakt. Auch für das Gesamtjahr plant

das Unternehmen Umsatz und Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr weiter zu

steigern. Einen zusätzlichen Impuls erwartet CEWE von der jüngsten Übernahme

des Wandbild-Spezialisten WhiteWall, der das hochwertige Produktportfolio

des Unternehmens ideal ergänzt. Nach der mittlerweile abgeschlossenen

Akquisition von WhiteWall hat CEWE die Umsatz-Prognose auf 675 bis 710 Mio.

Euro erhöht (2018: 653,3 Mio. Euro). Aufgrund des u.a. durch

Transaktionskosten noch leicht negativ erwarteten EBIT-Beitrags von

WhiteWall in 2019 hat der Vorstand die untere EBIT-Zielgrenze von 52 Mio.

Euro auf 51 Mio. Euro angepasst. Nach dem Erfolg des ersten Quartals bleibt

der obere Wert der geplanten EBIT-Zielbandbreite unverändert bei 58 Mio.

Euro.

Dividende soll auch in Zukunft weiter steigen: Starke Beteiligung der

Mitarbeiter

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von CEWE identifizieren sich in

besonderem Maße mit dem Unternehmen: Über 80 % halten selbst

Unternehmensanteile. "Auch nach zehn Dividendenerhöhungen in Folge bleiben

wir bei unserem Kurs. Wir wollen auch künftig aus der Position

wirtschaftlicher Stärke heraus die Dividende weiter erhöhen: Unsere

steigenden Ergebnisse sowie unsere stets solide Finanzlage mit hoher

Eigenkapitalquote machen dies möglich", betonte Dr. Christian Friege.

CEWE Photo Award 2019 ist weltweit größter Fotowettbewerb

Mit Ende der Einreichungsphase hat der CEWE Photo Award neue Maßstäbe

gesetzt. Über den Zeitraum eines Jahres wurden 448.152 Fotos rund um das

Motto "Our world is beautiful" eingereicht - so viele wie bei keinem anderen

Fotowettbewerb weltweit. "Die Vielzahl und auch die Qualität der

eingereichten Fotos ist überwältigend", betont Dr. Christian Friege.

Eine Jury um den weltbekannten Fotografen Yann Arthus-Bertrand freut sich

bereits jetzt auf die spannende und anspruchsvolle Aufgabe, die besten

Beiträge auszuwählen. Bekanntgegeben wird die Entscheidung am 26. September

bei einer großen Preisverleihung in Wien. Der CEWE Photo Award findet seine

Wurzeln im ersten internationalen Fotowettbewerb von CEWE, "Europe is

beautiful 2010". In den folgenden Jahren entwickelte sich der Wettbewerb

immer weiter und führte stetig mehr Fotobegeisterte aus der ganzen Welt

zusammen. Alle Einreichungen und die aktuellen Monatsgewinner finden sich

auf der Internetseite des CEWE Photo Award: www.cewephotoaward.com

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

CEWE Stiftung & Co. KGaA, Axel Weber (Investor Relations)

Tel.: 0441 / 404 - 2288, Fax: 0441 / 404 - 421, eMail: IR@cewe.de

Internet: cewe.de , deindesign.de , cewe-print.de , viaprinto.de ,

saxoprint.de , laser-line.de

Alle CEWE-Apps sind in den App-Stores verfügbar: CEWE FOTOWELT, CEWE

POSTCARD, CEWE SERVICE und weitere Foto-Apps sowie die CEWE Investor

Relations-App für iPad(c) oder Android-Tablet, mit Geschäfts- und

Quartalsberichten, Präsentationen sowie der

Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Finanzterminkalender:

(soweit terminiert)

13.08.2019 Veröffentlichung Zwischenbericht H1-2019

13.08.2019 Pressemitteilung zum Zwischenbericht H1-2019

24.09.2019 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2019

25.09.2019 Baader Investment Conference 2019

12.11.2019 Veröffentlichung Zwischenmitteilung Q3-2019

12.11.2019 Pressemitteilung zur Zwischenmitteilung Q3-2019

25.11.2019 Deutsches Eigenkapitalforum 2019

Über CEWE: Der innovative Foto- und Online-Druckservice ist mit vierzehn

hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.900 Mitarbeitern in 26

europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte

im Jahr 2018 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie

zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und

erzielte damit einen Gruppenumsatz von 653,3 Mio. Euro. Das Unternehmen

setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto

kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden

Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral

hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden

Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT,

viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller

gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX.

---------------------------------------------------------------------------

05.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA

Meerweg 30-32

26133 Oldenburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)441 40 4-1

Fax: +49 (0)441 40 4-42 1

E-Mail: IR@cewe.de

Internet: www.cewe.de

ISIN: DE0005403901

WKN: 540390

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 819957

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

819957 05.06.2019

°