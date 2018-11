DGAP-News: CEVA Logistics AG: Q3-Ergebnisse durch signifikante Rückstellungen in Italien beeinträchtigt - Vertiefung der strategischen Partnerschaft mit CMA CGM geplant (deutsch)

CEVA Logistics AG: Q3-Ergebnisse durch signifikante Rückstellungen in Italien beeinträchtigt - Vertiefung der strategischen Partnerschaft mit CMA CGM geplant

Baar, Schweiz, 13. November 2018 - CEVA Logistics AG ("CEVA" oder die

"Gesellschaft") gab heute ihre Ergebnisse für das dritte Quartal und die

ersten neun Monate bis zum 30. September 2018 bekannt.

- Umsatz währungsbereinigt 5% YTD; gute Dynamik im Neugeschäft

- Bereinigtes EBITDA von USD 55 Mio. für Q3 und USD 198 Mio. YTD, minus USD

27 Mio. bzw. USD 8 Mio. währungsbereinigt, hauptsächlich aufgrund von

Rückstellungen für das italienische Kontraktlogistikgeschäft

- Exzellenz- und Kostensenkungsprogramme intensiviert

- Refinanzierung im August 2018 erfolgreich abgeschlossen

- Einigung über eine signifikante Stärkung der strategischen Partnerschaft

mit CMA CGM, die in den kommenden Monaten umgesetzt werden soll

Finanzkennzahlen für Q3 Q3 Q3 Ver-ände- Ver-änderung YoY

(USD million) 2018 2017 rung YoY (konstant FX)

Umsatz 1,810 1,782 +1.6% +4.7%

EBITDA (a) 29 69 -58.0% -55.4%

EBITDA Marge 1.6% 3.9% -230 bps -220 bps

Bereinigtes EBITDA (b) 55 85 -35.3% -32.9%

Finanzkennzahlen für 9 9M 9M Ver-ände- Ver-änderung YoY

Monate (USD Mio.) 2018 2017 rung YoY (konstant FX)

Umsatz 5,448 5,099 +6.8% +5.0%

EBITDA (a) 148 173 -14.5% -11.9%

EBITDA Marge 2.7% 3.4% -70 bps -50 bps

Bereinigtes EBITDA (b) 198 209 -5.3% -3.9%

(a) Das EBITDA schließt spezifische Posten und aktienbasierte

Vergütungsaufwendungen (SBC; share-based compensation cost) in der Tabelle

und im gesamten Dokument aus.

(b) Das bereinigte EBITDA beinhaltet den 50%-anteiligen Beitrag des Joint

Ventures ANJI-CEVA und schließt spezifische Posten und aktienbasierte

Vergütungsaufwendungen aus.

"CEVA senkt seine Kostenbasis weiter, wobei ein starker Fokus auf die

Produktivität gelegt wird, um leistungsschwache Aktivitäten sowohl im FM-

als auch im CL-Bereich zu bewältigen. Die meisten unserer Aktivitäten

entwickeln sich weiterhin gut und unsere Neugeschäftsentwicklung ist

vielversprechend. Im dritten Quartal wurde die Marge jedoch durch einmalige

Rückstellungen in der Kontraktlogistik in Italien negativ beeinflusst. Für

die Zukunft sind wir zuversichtlich, dass wir unsere Leistung weiter

verbessern und unsere mittelfristigen Ziele erreichen werden. Noch wichtiger

ist, dass wir planen, die Zusammenarbeit mit unserem strategischen Partner

CMA CGM zu intensivieren, was für alle unsere Stakeholder einen Mehrwert

bringen wird," sagt Xavier Urbain, CEO von CEVA Logistics.

Konzernergebnis

Der Umsatz von CEVA stieg um 4,7% währungsbereinigt im dritten Quartal und

um 5,0% währungsbereinigt in den ersten neun Monaten 2018. Ohne

Berücksichtigung einmaliger Rückstellungen, die sich auf die italienische

Kontraktlogistik auswirken, entwickelte sich das Geschäft mit einem

bereinigten EBITDA von USD 55 Mio. im dritten Quartal und USD 198 Mio. in

den ersten neun Monaten 2018 weiterhin weitgehend im Einklang mit den

Erwartungen des Managements. Fortschritte wurden bei der Produktivität, der

Kostensenkung und anderen Initiativen zur Margenverbesserung erzielt.

Frachtmanagement

Der Umsatz im Frachtmanagement (FM) stieg im dritten Quartal 2018 um 4,9%

auf berichteter Basis und um 6,8% währungsbereinigt im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum. Das EBITDA im Frachtmanagement sank im dritten Quartal

2018 um USD 3 Mio. währungsbereinigt auf USD 22 Millionen. Herausforderungen

in Nordamerika im Zusammenhang mit den gestiegenen Transportkosten im

Bereich FM Ground aufgrund von Fahrerengpässen hoben bessere Erlöse auf und

wurden teilweise durch Verbesserungen im VAS- (Value Added Services;

Mehrwertdienstleistungen) Betrieb gemildert. In den ersten neun Monaten 2018

lag das EBITDA bei USD 64 Mio. und damit währungsbereinigt USD 9 Mio. über

dem Vorjahreswert.

Kontraktlogistik

Der Umsatz in der Kontraktlogistik stieg um 2,8%, währungsbereinigt, sank

aber im dritten Quartal 2018 auf berichteter Basis um 1,4%. Das EBITDA der

Kontraktlogistik betrug in den drei Monaten bis zum 30. September 2018 USD 7

Mio. im Vergleich zu USD 43 Mio. im gleichen Quartal 2017. Trotz zahlreicher

Produktivitätssteigerungen in vielen Verträgen und Regionen und anhaltender

Produktivitätssteigerungen bei Fokusverträgen haben zwei Verträge in Italien

und der Konkurs eines lokalen italienischen Partners für Zeitarbeitskräfte

zu zusätzlichen ungeplanten Kosten von USD 26 Mio. im dritten Quartal und

USD 42 Mio. in den ersten neun Monaten 2018 geführt. Derzeit wird ein Plan

zur Lösung der Probleme in Italien umgesetzt. In den ersten neun Monaten

2018 stieg der Umsatz in der Kontraktlogistik währungsbereinigt um 3,4% und

das EBITDA lag bei USD 84 Mio. und damit USD 29 Mio. unter dem

Vorjahreswert.

Anji-CEVA (Der Anteil von CEVA beträgt 50%)

In den ersten neun Monaten 2018 belief sich der Umsatz von Anji-CEVA auf USD

1.069 Mio., was einem währungsbereinigten Anstieg von 17,6% gegenüber dem

Vorjahr entspricht. Dieser Umsatzanstieg wurde durch starkes Mengenwachstum

bei bestehenden Verträgen, neue Vertragsabschlüsse und die Übertragung des

chinesischen CEVA Kontraktlogistik-Geschäfts im Juli 2017 getragen.

Insbesondere die neue Non-Automotive Division gewinnt an Fahrt und

verzeichnet signifikantes Neugeschäft. Das EBITDA für die ersten neun Monate

2018 betrug USD 99 Mio. einschließlich eines Veräußerungsgewinns aus dem

Verkauf von Anlagevermögen in Höhe von USD 28 Mio. im dritten Quartal 2018

gegenüber einem Veräußerungsgewinn von USD 12 Mio. im dritten Quartal 2017.

Gute Geschäftsentwicklung

CEVA verzeichnete in allen Vertriebssegmenten und Geschäftsbereichen eine

anhaltend starke Dynamik, wobei das Neugeschäft um rund 8% YTD gesteigert

werden konnte. Im dritten Quartal konnten bedeutende Neuaufträge und

Verlängerungen gewonnen werden: In der Luft- und Seefracht hat CEVA Aufträge

mit Technologie- und Automotive-Kunden gewonnen, in der Kontraktlogistik

waren es vor allem Aufträge mit Kunden aus den Bereichen Automotive,

Healthcare, Consumer & Retail. Die Partnerschaft mit CMA CGM begann,

zusätzliche Möglichkeiten zu eröffnen. Schließlich investiert der Konzern in

seine Vertriebskraft, um das nachhaltige Wachstum in strategischen Regionen

und Segmenten zu beschleunigen.

Schuldentilgung und Refinanzierung

CEVA hat seine umfassende Refinanzierung im August 2018 erfolgreich

abgeschlossen. Durch den Börsengang und die Refinanzierung hat CEVA rund USD

1,2 Milliarden Eigenkapital und rund US-Dollar 1,4 Milliarden neue

Kreditfazilitäten aufgenommen. Nach dem Abbau des Fremdkapitalanteils aus

dem Erlös des Börsengangs und der Refinanzierung erwartet CEVA eine

Reduzierung der Finanzierungskosten um jährlich mehr als USD 100 Mio.,

vorbehaltlich der geltenden Zinssätze und Währungsziehungen.

Strategische Entwicklungen

Der Verwaltungsrat von CEVA hat am 25. Oktober 2018 angekündigt, dass er die

strategische Partnerschaft mit CMA CGM erweitern wird. Im Rahmen dieser

Initiative wird CEVA das Frachtmanagementgeschäft CMA CGM übernehmen,

vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung. Die beiden Unternehmen

werden neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen, die durch Investitionen in IT

und die digitale Transformation und eine weiter gesteigerte betriebliche

Effizienz unterstützt werden, um eine starke und nachhaltige Wertschöpfung

für alle Beteiligten zu erzielen. Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat von

CEVA mit CMA CGM vereinbart, dass CMA CGM den Aktionären von CEVA, die ihre

Beteiligung an CEVA beenden möchten, anbieten wird, ihre Aktien für CHF

30.00 pro Aktie zu kaufen.

Der Verwaltungsrat von CEVA ist fest davon überzeugt, dass die Partnerschaft

mit CMA CGM mittel- und langfristig ein attraktives Leistungsversprechen für

die Aktionäre darstellen wird. CEVA und CMA CGM haben vereinbart, dass CEVA

ein börsennotiertes Unternehmen mit einer marktüblichen Geschäftsbeziehung

zu CMA CGM bleibt.

Ausblick

Obwohl die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018 durch die Probleme der

Kontraktlogistik in Italien beeinflusst werden, bestätigt CEVA ihre

mittelfristigen Ziele, den Umsatz über dem Markt und die EBITDA-Marge von

3,3% im Jahr 2017 auf mindestens 4% zu steigern. Dies sollte zu einem

zusätzlichen bereinigten EBITDA von rund USD 100 Mio. führen, ohne

zusätzliche Vorteile aus der erweiterten Zusammenarbeit mit CMA CGM.

Investor Call

CEVA Logistics wird heute um 15.00 Uhr MEZ einen Investor Call und Webcast

durchführen und die Ergebnisse des dritten Quartals und der ersten neun

Monate 2018 präsentieren. Um teilzunehmen, wählen Sie bitte die folgende

Nummer:

Schweiz: +41 44 580 03 09

UK: +44 20 3365 3210

US: +1 (866) 349 6093

Global: +31 20 341 82 49

Webcast: https://www.kpnwebshow.nl/jq3oc3gk

Dokumente

CEVA Logistics Q3 2018 Bericht und Präsentation sind verfügbar unter :

http://www.ir.cevalogistics.com/websites/ceva/English/3000/results-centre.html

Die Aufzeichnung des Investor Calls wird nach der Telefonkonferenz unter der

oben genannten Adresse verfügbar sein.

Hinweise für die Redakteure:

Alle Verweise auf das EBITDA schließen spezifische Positionen und

aktienbasierte Vergütungsaufwendungen (SBC; share-based compensation cost)

aus.

Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen:

Investoren:

Pierre Benaich

SVP Investor Relations

pierre.benaich@cevalogistics.com

+41 41 547 0048

Medien:

Matthias Hochuli

Group Head of Marketing and Communications

matthias.hochuli@cevalogistics.com

+41 41 547 00 52

Cathy Howe

Pilot Marketing

ch@pilotmarketing.co.uk

Tel: +44 (0)208 941 5381

CEVA - Making business flow

CEVA Logistics, ein globaler Asset-Light Third-Party-Logistics Anbieter,

entwickelt und betreibt führende Lösungen für die Lieferketten von grossen

und mittleren nationalen und internationalen Unternehmen. Das integrierte

Netzwerk in Freight Management und Contract Logistics des Unternehmens

erstreckt sich über mehr als 160 Länder. Ungefähr 56.000 Mitarbeiter

schaffen effektive Logistik-Lösungen für eine Vielzahl von

Industriesektoren. Dabei nutzt CEVA Logistics seine betriebliche Expertise,

um herausragende Dienstleitungen anzubieten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete

das Unternehmen einen Umsatz von USD 7 Milliarden und ein bereinigtes EBITDA

in Höhe von USD 280 Millionen. CEVA Logistics ist an der SIX Swiss Exchange

unter dem Ticker Symbol CEVA kotiert. Für weitere Informationen:

www.cevalogistics.com.

Safe Harbour Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Diskussionen über die

oben beschriebene vorgeschlagene Refinanzierung, die Prognose für 2018 und

darüber hinaus, Diskussionen über die Branchenaussichten, die Erwartungen

von CEVA an die Performance ihrer Geschäfte oder Joint Ventures, ihre

Liquidität und Kapitalausstattung sowie andere nicht-historische Aussagen.

Diese Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "glaubt",

"erwartet", "beabsichtigt", "plant", "fährt fort", "schätzt",

"prognostiziert", "projiziert", "prognostiziert" und ähnlichen Begriffen

identifiziert werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren nur zum

Zeitpunkt dieser Pressemitteilung auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen

des Managements, und zusätzlich zu den in den obigen Abschnitten

ausdrücklich genannten Annahmen gibt es eine Reihe von Faktoren, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen

wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten

Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich der

Auswirkungen der lokalen und nationalen Wirtschafts-, Kredit- und

Kapitalmarktbedingungen, eines Rückgangs in den Branchen, in denen wir tätig

sind (einschließlich der Automobilindustrie und des Luftfrachtgeschäfts),

der Risiken im Zusammenhang mit dem globalen Geschäft von CEVA, der

Schwankungen und des Anstiegs der Kraftstoffpreise, der hohen Verschuldung

von CEVA, der in seinen Schuldenvereinbarungen enthaltenen Beschränkungen

und der Risiken, dass es nicht in der Lage sein wird, wirksam zu

konkurrieren. Weitere Informationen über CEVA und seine Geschäftstätigkeit,

einschließlich Faktoren, die einen wesentlichen Einfluss auf die

Finanzergebnisse von CEVA haben könnten, sind in den Geschäfts- und

Quartalsberichten der CEVA Logistics AG (und ihres Vorgängers CEVA Holdings

LLC) enthalten, die auf der Website der Gesellschaft verfügbar sind. Sollten

sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten materialisieren

oder sich die Folgen einer solchen Entwicklung verschlechtern oder sich die

zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen

Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen

abweichen. CEVA lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, solche

Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund

neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

