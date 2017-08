DGAP-News: CENTROTEC Sustainable AG: CENTROTEC platziert Schuldschein über 90 Mio. EUR (deutsch)

CENTROTEC Sustainable AG: CENTROTEC platziert Schuldschein über 90 Mio.



EUR

^ DGAP-News: CENTROTEC Sustainable AG / Schlagwort(e): Finanzierung CENTROTEC Sustainable AG: CENTROTEC platziert Schuldschein über 90 Mio. EUR

31.08.2017 / 15:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Brilon, 31. August 2017: Die CENTROTEC Sustainable AG hat die Platzierung ihrer unbesicherten Schuldscheindarlehen in einem Gesamtvolumen von 90 Mio. EUR erfolgreich abgeschlossen. Arrangeur ist die Bayerische Landesbank.

Das Emissionsvolumen verteilt sich auf jeweils zwei festverzinsliche bzw. variable Tranchen mit Laufzeiten von sieben und zehn Jahren.

Damit konnte die CENTROTEC das aktuell niedrige Zinsniveau nutzen und sich langfristig günstige Finanzierungskonditionen sichern. Die Mittel dienen der allgemeinen Refinanzierung und Unternehmensentwicklung.

CENTROTEC Sustainable AG Die CENTROTEC Sustainable AG ist über Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in rund 50 Ländern vertreten. Zu den wichtigsten Konzerngesellschaften gehören Wolf, Brink Climate Systems und Ned Air, die sich im Segment Climate Systems auf Heizungs- Klima- und Lüftungstechnik, darunter Solarthermie-Systeme, BHKW und Wohnungslüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung spezialisiert haben sowie Ubbink und Centrotherm, bei denen im Segment Gas Flue Systems der Fokus auf Abgas- und Luftführungssysteme liegt. CENTROTEC ist damit der einzige börsennotierte Komplettanbieter für Heiz- und Klimatechnik sowie Solarthermie und Energiesparlösungen im Gebäude in Europa.

CENTROTEC Sustainable AG, Am Patbergschen Dorn 9, D-59929 Brilon ISIN: DE0005407506, WKN: 540750, Heimatbörse: Frankfurt/ Main; Indizes: Prime All Share, Prime Industrial

Für weitere Informationen wenden Sie sich an: MetaCom GmbH, Georg Biekehör, Tel.: +49 (0) 6181 982 80-30

---------------------------------------------------------------------------

31.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: CENTROTEC Sustainable AG Am Patbergschen Dorn 9 59929 Brilon Deutschland Telefon: +49 (0)2961 96631-0 Fax: +49 (0)2961 96631-100 E-Mail: ir@centrotec.de Internet: www.centrotec.de ISIN: DE0005407506 WKN: 540750 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

605917 31.08.2017

°