DGAP-News: CENTOGENE unterstützt Tadschikistan im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie (deutsch)

04.08.2020 / 12:30

* CENTOGENE erweitert die laufende Entwicklungszusammenarbeit mit dem

Ministerium für Gesundheit und sozialen Schutz der Bevölkerung

Tadschikistans (Ministry of Health and Social Protection of the

population of Tajikistan, MoH) um COVID-19-Unterstützungsmaßnahmen

* Das Kooperationsprojekt unterstützt den Zugang zu Testmaterialien und

Laborgeräten für SARS-CoV-2-Testungen - finanziert vom Bundesministerium

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) - und bietet

Transfer von technischem Know How, organisatorische Unterstützung und

Schulung durch CENTOGENE

CAMBRIDGE, Mass. & ROSTOCK & BERLIN, Deutschland, 4. August 2020: Centogene

N.V. (Nasdaq: CNTG), ein kommerzielles Unternehmen, das auf seltene

Erkrankungen spezialisiert ist und klinische sowie genetische Daten zur

Klärung medizinischer Fragestellungen von Patienten, Ärzten und

pharmazeutischen Unternehmen einsetzt, gab heute bekannt, dass es seine

laufende Entwicklungszusammenarbeit mit dem Ministerium für Gesundheit und

sozialen Schutz der Bevölkerung Tadschikistans um Unterstützung für

SARS-CoV-2 Testungen erweitert hat.

Das Projekt ermöglicht es Tadschikistan, seine Testkapazitäten zu erweitern

und unterstützt es dabei, Patienten mit einer SARS-CoV-2-Infektion zeitnah

zu identifizieren. So können geltende Quarantänemaßnahmen umgesetzt,

Infektionsketten kontrolliert und der Ausbruch von COVID-19 im Land

limitiert werden. Im Rahmen dieses gemeinnützigen Projekts hat das Nationale

Referenzlabor (NRL) in Duschanbe Reagenzien, Laborgeräte, Abstrichspatel und

Transportsysteme für qPCR-Tests erhalten.

CENTOGENE wird die tadschikischen Laborfachkräfte darin schulen,

SARS-CoV-2-Tests durchzuführen, indem operative Standardverfahren, sognannte

Standard Operating Procedures (SOPs), trainiert und Schulungsinstrumente von

CENTOGENE Experten entwickelt werden. Anschließend wird CENTOGENE das

Projekt in audiovisuellen Beratungen begleiten, um für zukünftige Fragen und

Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Qualitätsmanagement zur Verfügung

zu stehen.

"Wir haben in der laufenden Zusammenarbeit mit CENTOGENE wertvolle

Erfahrungen gesammelt, auf denen wir nun aufbauen können. Daher begrüßen wir

diese Initiative zur Verbesserung der COVID-19-Diagnose für Patienten in

Tadschikistan sehr", sagte Dr. Gafur Muhsinzoda, Erster Stellvertretender

Gesundheitsminister in Tadschikistan.

Im Vorfeld dieser Initiative unterzeichnete CENTOGENE im Juli 2019 eine

Absichtserklärung mit dem tadschikischen Gesundheitsministerium zur

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Eeltenen Erkrankungen Das Projekt besteht

aus drei Komponenten: Ausbildung tadschikischer Ärzte, Pro-Bono-Diagnostik

von Patienten und Unterstützung betroffener Familien mit Informationen sowie

Zugang zu Patientennetzwerken. Es wird gemeinsam von CENTOGENE und dem

develoPPP.de Programm des Bundesministeriums für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziert.

Prof. Arndt Rolfs, CEO von CENTOGENE, erklärte: "Diese

Co-Finanzierungspartnerschaft stellt eine innovative Möglichkeit dar, eng

mit dem öffentlichen Sektor zusammenzuarbeiten und Länder, die dringend

Hilfe bei der Bewältigung von großen Herausforderungen im Gesundheitswesen

benötigen, zu unterstützen. In der aktuellen Krise ist es wichtig, eng

zusammenzuarbeiten, um Patienten zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu

diagnostizieren."

Über CENTOGENE

CENTOGENE arbeitet in den Bereichen Diagnostik und Forschung seltener

Krankheiten und generiert aus klinischen und genetischen Daten Informationen

für Patienten, Ärzte und Pharmaunternehmen, die sich in die Praxis umsetzen

lassen. Unser Ziel ist es, die Rationalität von Behandlungsentscheidungen zu

unterstützen und mit unseren umfassenden Daten, darunter epidemiologische

und klinische Informationen sowie innovative Biomarker, zur Entwicklung

neuer Therapien für seltene Krankheiten beizutragen. CENTOGENE verfügt über

eine proprietäre, globale Plattform für seltene Krankheiten. Zum Stand 31.

März 2020 umfasste diese etwa 3,0 Milliarden Datenpunkte von rund 530.000

Patienten aus über 120 Ländern.

Die Plattform des Unternehmens umfasst epidemiologische, phänotypische und

genetische Daten von Patientengruppen weltweit sowie eine Biobank mit

biologischen Proben, die als Referenzquelle für die Forschung dient. Nach

unserem Wissensstand stellt CENTOGENE die weltweit einzige Datenbank bereit,

die Daten parallel auf mehreren Ebenen analysieren kann. Diese bildet eine

unverzichtbare Ressource für das Verständnis seltener Erbkrankheiten, ist

bei der Erkennung von Krankheiten hilfreich und unterstützt die

pharmazeutische Industrie bei der Entwicklung von Orphan-Arzneimitteln. Zum

Stand 31. März 2020 hat das Unternehmen bei über 45 verschiedenen seltenen

Erkrankungen mit über 39 Pharmapartnern zusammengearbeitet.

Wichtiger Hinweis und Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen"

(forward-looking statements) im Sinne des US-amerikanischen Private

Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Dies gilt insbesondere

für Aussagen, die die Meinungen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele,

Annahmen oder Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse

oder zukünftige Ergebnisse zum Ausdruck bringen, im Gegensatz zu Aussagen,

die historische Fakten widerspiegeln. Beispiele hierfür sind die Diskussion

unserer Strategien, Finanzierungspläne, Wachstumschancen und des

Marktwachstums. In einigen Fällen können Sie solche zukunftsgerichteten

Aussagen anhand von Begriffen wie "erwarten", "glauben", "schätzen",

"annehmen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "rechnen

mit", "voraussagen", "sollen" und "werden" sowie Abwandlungen solcher

Begriffe oder ähnliche Ausdrücke identifizieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Überzeugungen und

Annahmen des Managements sowie auf Informationen, die dem Unternehmen

derzeit zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch

keine Garantie für unsere Leistung, und Sie sollten ihnen nicht unangemessen

Bedeutung beimessen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen vielen Risiken,

Unsicherheiten und anderen variablen Umständen wie etwa weltweite

Wirtschaftsbedingungen und anhaltende Instabilität und Volatilität auf den

weltweiten Finanzmärkten, die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf unser

Geschäft und die Geschäftsergebnisse, mögliche Änderungen von aktuellen und

vorgeschlagenen Gesetzen, Vorschriften und Regulierungen, der Druck des

zunehmenden Wettbewerbs und Konsolidierung in unserer Branche, die Kosten

und die Unsicherheit der behördlichen Zulassung, einschließlich durch die

US-amerikanischen Food and Drug Administration, unser Vertrauen in Dritte

und Kooperationspartner, einschließlich unsere Fähigkeit, Wachstum zu

steuern und neue Kundenbeziehungen einzugehen, unsere Abhängigkeit von der

"Rare Disease" Industrie, unsere Fähigkeit, internationale Expansion zu

steuern, unser Vertrauen in Schlüsselpersonal und den Schutz des geistigen

Eigentums sowie Schwankungen unserer Betriebsergebnisse aufgrund von

Wechselkurseffekten oder anderen Faktoren. Solche Risiken und Ungewissheiten

können dazu führen, dass die Aussagen ungenau sind, und die Leser werden

darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf solche Aussagen zu

verlassen. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle des

Unternehmens und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieser

Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung und lehnt

diese ausdrücklich ab, solche Aussagen zu aktualisieren oder die Ergebnisse

von Änderungen solcher Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige

Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich

vorgeschrieben ist.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren in unserer

Registrierungserklärung für das Jahr, das am 31. Dezember 2019 endete, auf

Form F-1 in der jeweils gültigen Fassung (Aktenzeichen 333-234177) sowie in

anderen aktuellen Berichten und Dokumenten, die bei der US-amerikanischen

Börsenaufsichtsbehörde SEC am 23. April 2020 eingereicht wurden. Sie können

diese Dokumente erhalten, indem Sie EDGAR auf der SEC-Website unter

www.sec.gov besuchen.

Ansprechpartner für die Presse:

CENTOGENE

Melissa Hall

Corporate Communications

press@centogene.com

MC Services AG

Anne Hennecke / Susanne Kutter

0211 529252 22 / 0211 529252 27

centogene@mc-services.eu

