DGAP-News: CCW 2017: Service Automation im Kundenservice (deutsch)

CCW 2017: Service Automation im Kundenservice

DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges CCW 2017: Service Automation im Kundenservice

24.01.2017 / 09:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

USU präsentiert intelligente neue Lösungen für den digitalen Kundenservice

"Wir bringen Wissen und Service aktiv zusammen!" Getreu diesem Motto stellt USU KCenter auf der Call Center World 2017 (CCW) vom 21.-23. Februar in Berlin aktuelle wissensbasierte Systeme vor (Halle 3, Stand F4), die alle Facetten der digitalen Kunden-Kommunikation unterstützen: vom individuellen Premium-Service bis zum automatisierten Self-Service. Über 300 Service- orientierte Unternehmen nutzen inzwischen die Expertise und Technologien von USU im Call- und Service-Center, darunter z.B. BASF, congstar, Deutsche Bahn oder Daimler. Damit können Customer Experience und entscheidende Kennzahlen (KPI's) wie Erstlösungsrate und Call Handling Time im Customer Service deutlich verbessert werden.

Knowledge Center - qualitätsgesichertes Wissen auf Knopfdruck

In vielen Service-Organisationen bildet die AKTIVE Wissensdatenbank Knowledge Center das Herzstück des Wissensmanagement. Und die AKTIVE Dokumenten-Technologie von Knowledge Center hat sich inzwischen als neuer Standard in der Call-Center-Welt etabliert. Die neueste Version 6.7 bietet neben einer völlig überarbeiteten ergonomischen Benutzeroberfläche und der kompletten Verfügbarkeit auf allen mobilen Endgeräten u.a. auch die Integration grafisch modellierter Gesprächsleitfäden. Relevantes Wissen ist für alle Servicemitarbeiter rasch, aktuell und qualitätsgesichert verfügbar - über alle Kommunikationskanäle hinweg. Zahlreiche Assistenz-Systeme und integrierte Workflows machen Knowledge Center zu einer zentralen Arbeits- und Prozess-Plattform für die wissensintensiven Kernaufgaben der Service- Agents. Das System verknüpft sämtliche Kommunikationskanäle und integriert auch E-Learning, ein interaktives Reporting, Funktionen zum Korrespondenz- Management und bietet die Möglichkeit eines Interagenten-Chats für den raschen Wissenstransfer.

Produktneuheiten: Web-Self-Service der nächsten Generation

Ein weiteres Highlight präsentiert USU KCenter mit einer neu entwickelten und speziell für den Kundenservice zugeschnittenen Web-Self-Service-Lösung. Knowledge First bringt aktiv das notwendige Wissen in die Welt der Kunden und geht weit über die klassischen statischen FAQ-Seiten hinaus. Der Kundenservice erhält eine Webseiten-Anbindung durch eine eigene Weboberfläche, die sich wie eine Art Slider über die Webseite schiebt, nahtlos und im gleichen Look & Feel; die Unternehmens-Webseite selbst bleibt dabei unangetastet. Knowledge First greift dabei nicht nur auf die Inhalte der Wissensdatenbank Knowledge Center zurück, sondern bietet Nutzern auch erweiterte Service-Funktionen, z.B. Push-Nachrichten, Filter etc. Die dynamische Bereitstellung individueller Informationen unterstützt die Anliegen von Kunden bedarfsgerecht, mobil und rund um die Uhr.

Über weitere neue Technologieentwicklungen und Einsatzmöglichkeiten, z.B. von Chat-Bots zur sinnvollen Unterstützung und Entlastung von Service- Mitarbeitern in ihrem Arbeitsalltag, können sich Besucher am KCenter-Stand ebenfalls umfassend informieren.

Vom Expertenwissen profitieren

USU KCenter zeigt seine Fachkompetenz und Expertise nicht nur am eigenen Messestand F4, Halle 3, sondern auch durch zwei Fachvorträge im Rahmen des Messeprogramms. Der Geschäftsbereichsleiter KCenter Harald Huber demonstriert praxisnah, wie mit intelligenten und innovativen Wissensmanagement- und Self-Service Lösungen mehr Effizienz und Qualität im professionellen Kundenservice garantiert werden kann. Interessenten, die einen persönlichen Gesprächstermin vereinbaren, erhalten eine Gratis- Eintrittskarte zur Fachmesse. Mehr Informationen sind verfügbar unter: https://www.kcenterusu.com/de/ccw/

Diese Pressemitteilung ist unter https://www.kcenterusu.com/de/ sowie unter http://www.usu.de abrufbar.

USU AG

Die 1977 gegründete USU AG gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken.

Der USU-Geschäftsbereich KCenter ermöglicht modernen Service-Organisationen mit Hilfe intelligenter Knowledge-Management- und Self-Service-Lösungen exzellente Servicequalität zu liefern und die Zufriedenheit ihrer Kunden zu steigern.

Die USU AG ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: www.usu-software.de

Kontakt

USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300 E-Mail: t.gerick@usu-software.de

USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: f.sorge@usu-software.de

---------------------------------------------------------------------------

24.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

538597 24.01.2017