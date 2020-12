DGAP-News: CANCOM übernimmt IT-Systemhaus Anders & Rodewyk (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

CANCOM übernimmt IT-Systemhaus Anders & Rodewyk

^

DGAP-News: CANCOM SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Expansion

CANCOM übernimmt IT-Systemhaus Anders & Rodewyk

14.12.2020 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

CANCOM übernimmt IT-Systemhaus Anders & Rodewyk

- CANCOM übernimmt Systemhaus in Hannover mit deutschlandweitem Kundenstamm

- Anders & Rodewyk profitiert von Zugriff auf CANCOM Portfolio

- Gründer bleiben in operativer Verantwortung für den Standort Hannover

München, 14. Dezember 2020 - CANCOM übernimmt die Anders & Rodewyk Das

Systemhaus für Computertechnologien GmbH. Das Systemhaus aus Hannover

erwirtschaftet deutschlandweit mit rund 70 Mitarbeitern einen jährlichen

Umsatz von 27 Mio. Euro bei einem EBITDA von 2,4 Mio. Euro. Der umfangreiche

Kundenstamm setzt sich vor allem aus Kunden im Gesundheits- und

Bildungssektor sowie dem Mittelstand zusammen. Besondere

Angebotsschwerpunkte sind die Bereiche Rechenzentrums-Infrastruktur sowie

dazugehörige Integrations- und Beratungsleistungen. Die Transaktion steht

noch unter Kartellamtsvorbehalt.

CANCOM baut mit dem Kauf seine Präsenz im Norden Deutschlands aus und

verstärkt das Portfolio von Anders & Rodewyk durch die Einbindung in die

Service-Angebote von CANCOM. Mit der Akquisition geht CANCOM seinen

strategischen Weg der Stärkung bereits bestehender Märkte weiter. Die

Einbindung von Anders & Rodewyk festigt die nationale Präsenz und ist ein

Schritt zur Marktkonsolidierung in Deutschland.

"Mit dem Kauf gewinnen wir neue Kollegen mit großem Fachwissen und Erfahrung

im Datacenter-Umfeld", sagt Rudolf Hotter, CEO von CANCOM. "Der Kundenstamm

sowie das hochwertige und margenstarke Geschäft mit rechenzentrumsnahen

Dienstleistungen passen hervorragend zu CANCOM."

Die Gründer und Gesellschafter von Anders & Rodewyk - Bernward Anders und

Jens Rodewyk - werden mit ihren Mitarbeitern ein Teil von CANCOM. Damit

gewinnt das Unternehmen Zugriff auf das gesamte CANCOM-Portfolio.

"Wir werden innerhalb der Struktur von CANCOM mit unseren

Datacenter-Lösungen schnell Synergien heben können", sagt Bernward Anders.

"Unsere Kunden werden von der Erweiterung um das CANCOM-Portfolio

profitieren. Damit können wir unsere Kunden noch umfänglicher betreuen. Wir

freuen uns auf die Zusammenarbeit."

--

Über Anders & Rodewyk

Das Systemhaus Anders & Rodewyk entwickelt seit seiner Gründung im Jahr 1987

ganzheitliche IT-Lösungen für mittelständische Betriebe, öffentliche

Einrichtungen und Behörden mit Spezialisierung auf Storage und

Virtualisierung. Dazu gehören ebenfalls Server- und Netzwerkinfrastrukturen

sowie Lösungen von Microsoft und Citrix.

Anders & Rodewyk ist NetApp Star Partner mit Zertifizierung als Support- und

Service-Partner.

Über CANCOM

Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM Unternehmen in die

digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT

zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster

Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und

dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT

von A bis Z aus einer Hand.

Die weltweit über 4.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe

und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und

Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien,

Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Rudolf Hotter (CEO)

und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in

München. CANCOM erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,5 Milliarden

Euro und die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter

Wertpapierbörse im MDAX und TecDAX notiert (ISIN DE0005419105).

--

Kontakt

Florian Mangold

Investor Relations

+49 (0) 89 54054 5511

florian.mangold@cancom.de

--

Hinweis

Wenn Sie keine Informationen von uns per E-Mail erhalten möchten, schreiben

Sie bitte an ir@cancom.de.

Datenschutzhinweis

Sie erhalten diese Nachricht, weil Sie in den CANCOM Verteiler für

Investoreninformationen aufgenommen wurden. Sie wurden aufgenommen, da Sie

in der Vergangenheit den Wunsch geäußert haben, über Unternehmensnachrichten

informiert zu werden. CANCOM speichert und verarbeitet personenbezogene

Daten zu Ihnen wie beispielweise Name und E-Mail-Adresse, um Ihnen diesen

Service anbieten zu können. CANCOM speichert und verwendet diese Daten

ausschließlich, um sich über die Entwicklung der Investorenkommunikation zu

informieren und im Rahmen von Investor-Relations-Aktivitäten mit Investoren

in Kontakt treten zu können.

Allgemeine Informationen zur Verwendung von Daten durch CANCOM

CANCOM wird personenbezogene Daten, die im Rahmen der

Investor-Relations-Aktivitäten erhoben werden, nicht ohne ausdrückliche

Zustimmung des Betroffenen an Dritte weitergeben. Einzige Ausnahme von

dieser Regel ist, dass CANCOM von zuständigen Behörden wie der Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht aufgefordert wird Daten zu übermitteln.

Auch nachdem Sie zugestimmt haben, Investoreninformationen von uns zu

erhalten und CANCOM damit die Speicherung und Nutzung Ihrer

personenbezogenen Daten ermöglicht haben, haben Sie das Recht, diese

Zustimmung jederzeit zu widerrufen. Alles, was Sie tun müssen, ist, eine

formlose Nachricht per E-Mail an widerspruch@cancom.de oder an ir@cancom.de

zu senden.

Für weitere Informationen über die Datenschutzerklärung von CANCOM, den

Ansprechpartner oder Ihre individuellen Rechte als Betroffene besuchen Sie

bitte unsere Website https://www.cancom.de/datenschutz-cancom/

---------------------------------------------------------------------------

14.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: CANCOM SE

Erika-Mann-Straße 69

80636 München

Deutschland

Telefon: +49-(0)89/54054-0

Fax: +49-(0)89/54054-5119

E-Mail: info@cancom.de

Internet: http://www.cancom.de

ISIN: DE0005419105

WKN: 541910

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1154658

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1154658 14.12.2020

°