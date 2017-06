DGAP-News: CANCOM SE baut mit antauris AG die Geschäftsaktivitäten der IT-Gruppe weiter aus (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

CANCOM SE baut mit antauris AG die Geschäftsaktivitäten der IT-Gruppe weiter aus

Akquisition verstärkt regionale Präsenz und Kompetenzen des Konzerns.

München, 01. Juni 2017 - Die CANCOM SE hat sämtliche Anteile an der antauris AG mit Hauptsitz in Hamburg erworben. Der Vollzug der Transaktion steht aktuell noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.

Die antauris AG agiert bundesweit als IT-System- und Beratungshaus, Service Partner und Anbieter für systemnahe Unternehmensanwendungen im Bereich DataCenter-Lösungen. Das Unternehmen verfügt über spezialisiertes Know How und langjährige Erfahrung unter anderem in den Bereichen IT Security, Managed Services, Storage- und Netzwerkmanagement sowie Datacenter Strukturen und Virtualisierung. Die antauris AG beschäftigt 100 Mitarbeiter und erzielte in 2016 einen Umsatz von circa 38 Millionen Euro.

Die Leistungsportfolios von CANCOM und antauris ergänzen sich sehr gut. CANCOM baut seine Kundenbasis und Geschäftstätigkeit in Norddeutschland aus. Daneben schafft das breitere Angebotsspektrum im CANCOM Konzernverbund Mehrwerte für die Kunden und Mitarbeiter der antauris AG.

Sven Freese, Vorstand der antauris AG, wird weiterhin die Geschäfte führen und somit die notwendige Kontinuität gewährleisten. Klaus Weinmann, Vorstandsvorsitzender der CANCOM SE: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem antauris AG Team und wollen durch Kombination unserer Stärken das weitere Wachstum künftig gemeinsam vorantreiben."

Über CANCOM

Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die Unternehmens-IT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.700 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA. Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO) und Rudolf Hotter (COO) geführt. Der Konzern erwirtschaftete in 2016 einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro.

Kontakt: Beate Rosenfeld Manager Corporate Communication & IR

CANCOM SE Erika-Mann-Straße 69 80636 München Germany

Phone: +49 (0) 89 / 54054 5193 mail to: beate.rosenfeld@cancom.de www.cancom.de

